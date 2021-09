“Era una decisión que tenía que tomar”: Sebastián Domínguez respaldó a Mauricio Pochettino por el cambio de Messi

Sebastián Domínguez, comentarista deportivo de ESPN, analizó esta semana la salida de Lionel Messi durante el partido del PSG ante Lyon y reveló qué le hubiera dicho a “La Pulga” si fuera el entrenador argentino Mauricio Pochettino.

“Tendría una charla normal donde le diría: ‘Mirá Leo, te saqué porque te vi cinco minutos probando la rodilla, porque vi que cuando te tocaste estabas con dolor. Entiendo que estés enojado, tratá esto no hacérmelo porque sabés que esto recorre todo el mundo , pero esta es una decisión que tenía que tomar. ¿Vos sentís que te estás perjudicando? Yo siento que te estoy cuidando, y mi misión es protegerte’”, dramatizó Domínguez.

A su vez, el exjugador dijo que no le consultaría a Messi si quiere salir o no. “Después, tendría una charla y le explicaría que lo quise cuidar”, aclaró, para no quedar como un “un antojadizo que lo quiere sacar”.

Además, Domínguez contó que hubiera tomado la misma decisión de Pochettino: “Viendo toda la secuencia que vimos, y el jeque en la cancha ve que prueba la rodilla cuatro veces también empieza a preguntarse: ¿ésta no es la rodilla que le golpearon en la Selección? (...) Yo no soy el ogro que sacaría a Messi”, contó.

Cambio de Lionel Messi del PSG durante el partido de la Ligue 1 Uber Eats entre Paris Saint Germain y Lyon en el Parc des Princes el 19 de septiembre de 2021 en París, Francia NurPhoto - NurPhoto

Y añadió: “No es que estaba jugando un partido normal y lo sacaron. Messi estaba probando una rodilla golpeada hace 15 días atrás; una imagen espantosa, donde todos pensamos que salía en camilla y terminó jugando. Cuando vio la imagen, relacionan y dicen: ‘Che, ¿y si lo cuidamos?’”.

Por último, el exfutbolista consideró que Messi está enojado “porque es un animal que vive de competir ” y cree que se siente “en deuda porque todavía no pudo entrar en su nivel”. “Si Messi hacía el gol del tiro libre del primer tiempo, y el partido está 1 a 1 con ese gol, el se va más tranquilo”, opinó.