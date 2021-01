Sebastián Domínguez volvió a cruzar al "Pollo" Vignolo: "Sos bicho, vos"

12 de enero de 2021 • 13:12

El panelista de ESPN F90, Sebastián Domínguez, le marcó nuevamente la cancha al conductor del programa "Pollo" Vignolo, luego de que la semana pasada lo acusara de hacer "populismo" por decir que Luis Miguel "Pulga" Rodríguez es el mejor jugador del fútbol argentino.

Todo comenzó en el "pase" entre el programa de Vignolo y ESPN F10, que conduce Mariano Closs, donde se discutió si era correcto que los hermanos Oscar y Ángel Romero tuvieran un trato especial en el plantel de San Lorenzo de Almagro, tras la caída por 4-1 del equipo de Boedo ante Banfield.

En ese sentido, Domínguez disintió con Closs que esté bien que ambos futbolistas sean tratados de manera diferente por jugar mejor, y puso dos ejemplos exitosos "de equipos sin privilegios": "Uno, el mejor de los últimos tiempos por escándalo, que es River. El otro, va a jugar una final: Banfield", graficó.

Tras no mencionar a Boca Juniors, Vignolo le repreguntó al exfutbolista si en el plantel xeneize había concesiones, a lo que Domínguez contestó que "en su momento las tuvo", pero que Miguel Ángel Russo modificó esa situación con respecto a sus antecesores. Luego, le pidió que presentara la apertura del programa y el debate tomó otra dirección.

Un rato más tarde, el animador interpeló al panelista para saber cómo se sentía, ya que llevaba unos minutos en silencio, y éste, que había mirado en su celular las repercusiones negativas de sus palabras sobre el xeneize en Twitter, contestó con total sinceridad: "Me tienen podrido las plumas y el anti-Boca. A mí me importan un pito los dos, soy de Newell's. No se puede hacer un comentario porque no me dejaste hablar antes, también sos bicho, vos, me entrás por ese lado, y me decís que en Boca hay privilegios", se descargó el analista.

Finalmente, Domínguez argumentó su posición con respecto a la situación de Boca Juniors, y reforzó que allí "tampoco hay privilegios": "Boca está bien. El partido que gana con Argentinos Juniors es chivísimo. Es un partido que se juega segunda pelota todo el tiempo, Boca lo disputa y lo termina empatando".

Miguel Ángel Russo, de 64 años, llegó a Boca en diciembre de 2019 Crédito: Agustin Marcarian / Pool via AP

Además, sobre el entrenador de Boca, indicó que "Russo volvió a ser el confiable que sabíamos que podía volver a ser", a pesar de lo que se decía en el momento de su llegada, y que su elección "tiene mucho más que ver con (Juan Román) Riquelme" que con el Consejo de Fútbol.