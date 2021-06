Sebastián Vignolo criticó a Lionel Scaloni por su temperamento: “Se tiene que calmar”

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, cruzó al entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni y lo cuestionó por su comportamiento fuera de la línea de cal. “Hay un momento en el que hay que estar tranquilo, sereno, lúcido”, opinó sobre los movimientos del técnico en el partido que el conjunto nacional igualó 1 a 1 ante Chile. A su vez, Vignolo consideró que “cada uno” vive los partidos como le sale, pero que a Scaloni lo siente “embarullado” también en las decisiones que toma. Por el contrario, el relator estimó que el entrenador debe transmitirle “calma” a los jugadores.

“Te tiene que dar soluciones. No creo que te las brinde. (...) No entiendo por qué sale (Leandro) Paredes. (Sergio) Agüero entró y yo creo que no tocó una pelota. Al técnico le faltó tranquilidad, serenidad, no amontonar futbolistas”, analizo Vignolo.

Al mismo tiempo, aclaró que no quiere que se cambie el entrenador de la Selección, pero admitió que le “gustaría” ver mejoras en el rendimiento del equipo Albiceleste: “¿Qué estoy pidiendo, que tiene que haber otro técnico? No, tranquilo: yo soy de los que piensa que hay que ir tranquilos. Ahora, también me gustaría ver mejoras, y no temporarias”, añadió.

Sobre Scaloni, opinó que “no tiene que volverse loco”, y lo comparó con un piloto de avión: “Es como si se desespera en medio de la tormenta. (...) Ahí sí peca de inexperiencia. Necesita de calma y serenidad. Cuando el equipo está medio perdido, tiene que darle herramientas”. Además, instó a que Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar “le bajen las revoluciones” al entrenador. Asimismo, Vignolo definió a Scaloni como “un gran seleccionador”, y agregó que “probablemente termine siendo un gran entrenador”, pero que ahora, “el equipo es un quilombo”.

El entrenador en jefe de Argentina Lionel Scaloni discute con el árbitro Wilmar Roldán Pérez después de un partido del Grupo A entre Argentina y Chile en el Estadio Olímpico Nilton Santos como parte de la Copa América Brasil 2021 el 14 de junio de 2021 en Río de Janeiro, Brasil. Buda Mendes / Getty Images - La Nación

Por otra parte, Vignolo se animó a pedirle al técnico que convoque cuatro nuevos jugadores para la Selección: “Me gustaría ver a Enzo Pérez. (...) Yo creo que nos estamos perdiendo de un tipo que hoy al seleccionado argentino le haría bien”. Además, el “Pollo” solicitó la citación de los futbolistas Fabrizio Angileri, Matías Suárez y Nacho Fernández.

Por último, Vignolo informó que a Scaloni los jugadores “lo quieren más de lo que le creen”, y concluyó su comentario editorial con un mensaje directo al rosarino: “Tenés todo, te falta experiencia. No te vuelvas cambios con los cambios. Si te daban diez cambios, metías diez cambios. (...) Piense bien el cambio, no se vuelva loco. El camino es largo, no es la Copa América. No van a dejar de usar el VAR por más que usted se tire de palomita en la pantalla”, cerró.

LA NACION