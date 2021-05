Cai Aimar se emocionó al recordar a Carlos Timoteo Griguol y contó una infidencia sobre su despedida

El entrenador Carlos Cai Aimar comenzó su carrera como ayudante de campo del director técnico Carlos Timoteo Griguol, quien falleció este jueves a los 86 años tras cursar una neumonía agravada por el contagio de coronavirus. La noticia fue confirmada por Víctor Marchesini, exjugador de Ferro y Boca, y yerno de Griguol, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Se nos fue Timo. Gracias por todo Viejito, imposible no tenerte presente minuto a minuto. Te voy a extrañar. QEPD." Captura Twitter

Sebastián Vignolo abrió la nueva edición del programa refiriéndose a la partida del “Viejo” y su vínculo con su compañero en la televisión: “Era un entrenador que enseñaba. Además, ha dejado muchos discípulos. Nosotros tenemos la fortuna de contar con uno de ellos, que es el Cai Aimar. Cada dos palabras que dice, una es Griguol. Es el hijo de Timoteo, caminaron juntos”.

Vignolo consideró que Griguol “era entrenador por vocación” y recordó su comportamiento con los futbolistas: “Si el jugador de fútbol no llevaba el boletín y no decía aprobado, no jugaba el domingo. Los obligaba a ir a la escuela. Les daba prioridad a la educación. Quería que el futbolista, principalmente, se eduque. Y después, que juegue al fútbol. (...) Griguol ha enseñado a enseñar”.

#ESPNF90 📺 | ESPN



HASTA SIEMPRE, MAESTRO



La emoción del @caiaimar al hablar de su referente y amigo, Carlos Timoteo Griguol. ¡El entrenador que estaba 20 años adelantado! pic.twitter.com/Bt0pvgbk01 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) May 6, 2021

Acto seguido, el “Pollo” le dio la palabra a Aimar, que desde su casa, evocó a Griguol y la historia que los une: “Yo tuve la suerte de haber tenido frente a mí nada menos que Timoteo Griguol. Él me llevo toda mi vida futbolística. Yo, con 19 años, ya no podía ir a probarme a ningún lado, él me ve y me dice: este flaco algo tiene, y me lleva a (Rosario) Central y salimos campeones”.

“Yo dejo de jugar porque tenía un problema de artrosis de cadera a los 28 años y me lleva como ayudante de campo Estuve 18 años viviendo con él. No sabés lo que significaba Carlos Timoteo Griguol. Lo que vos dijiste de los chicos, el colegio: cada dos o tres meses te hacía reuniones y te preguntaba si fuiste al colegio: traé las notas, traé el boletín. No vayas a gastar la plata en comprar un auto largo así en vez de ayudar a tu familia”, lo citó.

CARLOS TIMOTEO GRIGUOL. ARCHIVO LA NACION

Finalmente, Aimar reveló una infidencia acerca de la despedida de Griguol en el marco de la pandemia del coronavirus: “Es mi familia. Mirá lo que me dijeron hoy, Karina, que es la hija: Cai, yo no sé si van a permitir que venga alguien al velatorio, pero si permiten uno, ese sos vos. Fijate vos lo que me dice”. Inmediatamente, el entrenador rompió en llano y Vignolo decidió cambiar de tema.

LA NACION