La ira de Horacio Pagani con Nicolás Distasio, quien le adjudicó ser de Boca: “¡Sos un barrabrava!”

Las repercusiones por el empate 2-2 entre River y Racing en el Monumental fueron muchas. El equipo de Marcelo Gallardo pudo haber goleado pero terminó perdiendo dos puntos que lo hubiesen colocado en la cima de la tabla de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. Y las discusiones por el resultado se trasladaron a los programas de fútbol.

Este domingo por la noche, luego del partido, se vivieron momentos de tensión en Pasión por el fútbol (eltrece), el ciclo que conduce Sebastián “El Pollo” Vignolo. El periodista identificado con River Nicolás Distasio y el histórico Horacio Pagani se cruzaron con fuertes declaraciones, insultos e incluso algunas amenazas.

La amenaza de Pagani a Distasio por Boca: “Te va a ir mal”

Todo comenzó con la argumentación de Distasio respecto a la actitud del equipo de Avellaneda en el complemento del duelo. “River, en el último clásico que había disputado, que fue con Boca en la cancha de River, se fue al entretiempo ganando 2 a 0 también. Pero se encontró con un rival asustado que en el segundo tiempo salió a no perder por goleada”, sostuvo el periodista y afirmó: “Hoy (Fernando) Gago demostró que Racing tiene más grandeza que Boca, por lo menos a la hora de encarar un Superclásico”.

Vignolo notó que Pagani tenía ganas de decir algo y le dio la palabra. “Siempre habla de lo mismo este muchacho, es una cosa graciosa. Quiere hablar mal de Boca y bien de River”, dijo el periodista en referencia a Distasio. “Y vos hablás bien de Boca todo el tiempo”, le retrucó el colega y agregó: “¿Sabés cuál es la diferencia entre vos y yo? Que yo tengo la valentía de decir de quién soy y vos lo ocultás. Vos sos de Boca y no lo decís”.

Horacio Pagani y un ataque de ira al aire contra Nicolás Distasio (Captura de TV)

La declaración de Distasio enfureció a Pagani y el debate comenzó a tomar más temperatura. “Te prohíbo esto y es grave, viejo, eh. Es grave que vos digas una cosa que yo no digo. Vos no sos un periodista, sos un barrabrava”, lo acusó Pagani y Distasio, no dispuesto a quedarse callado, le respondió: “Vos sos hincha de Boca”. Ahí fue cuando llegó el primer insulto de la noche: “¡Las pel... soy de Boca!”, gritó Pagani completamente fuera de sí.

Pero en vez de calmar las aguas, el periodista públicamente identificado con el Millonario siguió metiendo el dedo en la llaga: “Hacete cargo, dale, asumí tu condición de fanático de Boca de una vez. O sos anti-River, algo parecido”, lo acusó. “¡No te lo permito! ¡Vos no sos periodista!”, gritó una vez más Pagani. “No me descalifiques a mí. Sos muy de Boca”, insistió y llegó el segundo insulto de Pagani: “¡La poro... soy de Boca!”, exclamó.

“Si vos te asumís como hincha de River, jodete. Yo no soy de ningún cuadro”, aseguró Pagani y tuvo que intervenir el conductor del programa para tratar de frenarlo. “Me jode mucho que este se quiera hacer el canchero porque no puede discutir periodísticamente de nada”, insistió y Vignolo le aclaró: “Todos los que están acá pueden discutir periodísticamente, si no no estarían acá”.

Nicolás Distasio intentó mantener la compostura durante su debate con Horacio Pagani (Captura de TV)

Todavía enojado, Pagani amenazó a Distasio con arreglar sus diferencias fuera del estudio. “Guarda el hilo porque además lo arreglamos en cualquier circunstancia esto. A mí no me acuses de algo que no soy”, le advirtió. “Estás mayor, Horacio”, le respondió su colega y desató el tercer exabrupto de la noche. “¡¿Vos querés que te diga que sos tro...?!”, gritó Pagani y dejó a todos sin palabras. “Te lo digo y te lo repito: no jodás conmigo que te va a ir mal”, insistió.