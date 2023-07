La chicana de Oscar Ruggeri a Sebastián Vignolo por sus vacaciones: “El dólar vale 10 veces más”

escuchar

Este lunes, el conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, regresó a la conducción del programa tras finalizar sus vacaciones de dos semanas, que aprovechó, junto a su familia, en Villa La Angostura, según mostró el propio conductor a través de sus redes sociales. En ese tiempo, su compañero Oscar Ruggeri se quedó en su lugar y, con él de regreso, le pasó factura al recordarle los cambios sucedidos en la economía del país durante su descanso.

Al abrir el programa, Vignolo le preguntó a la producción: “¿Tiramos apertura?”. Ya desde ese momento, el Cabezón le remarcó las diferencias existentes entre su estilo de conducción y el de sus colegas. “No hubo tantas aperturas estos días. Le dabámos ‘pin’. Seguimos derecho”, acotó, rápidamente.

Allí, los periodistas Chavo Fucks y Daniel Arcucci aclararon que “un sólo día no hubo” video de presentación del programa. Luego, Ruggeri aclaró que su comentario era bien intencionado, y le dijo, en broma, a Fucks, quien tomó la posta durante la ausencia de Vignolo: “No te enojes. No es un palo para vos”. “Tampoco lo tomé así”, aclaró el comentarista deportivo.

Acto seguido, el relator contó que, de sus vacaciones, volvió “muy picante”. En ese momento, otra vez, el exdefensor de la selección argentina le hizo otro reclamo al Pollo: “Te fuiste y no dejaste bien las cosas acá”. “Ahora vamos a hablar”, se atajó el narrador. Despierto, el exjugador Marcelo Espina escrachó a Ruggeri, al recordarle: “Pero si vos te vas mañana”.

Como si no estuviera al tanto, Vignolo le reclamó a Oscar: “¿Cómo te vas a ir mañana? Si te vas ahora, estás fuera de circuito amigo”. Ofuscado, el exjugador retrucó: “Vos te fuiste y ‘chau, a la mie.... Los demás tienen que estar pendientes de lo que hagas vos”, le reprochó con humor.

Oscar Ruggeri tuvo un divertido cruce con Sebastián Vignolo Capturas ESPN

“¿No viste los noticieros? Se acabaron las vacaciones de invierno. El que no se fue hasta ahora, ca...”, la siguió Vignolo, tras lo cual, Ruggeri introdujo el tema económico: “El noticiero, con todos los temas que hay, tenés para lo que quieras. Cuando vos te fuiste, el dólar no sé cuánto valía. Llegaste y el dólar vale 10 veces más”.

Más en serio, Sebastián aclaró que no salió del país, a lo que Oscar replicó: “Está bien, pero sacá la cuenta”. “No, ¡qué placer no sacar cuentas!”, respondió el Pollo. Sin salir de su tónica realista, el exdeportista resaltó que otras personas sí hacen ese trabajo. “Claro, qué placer es no sacar cuenta porque haces ‘pin’, pagás, te vas y no tenés problemas. ¿Pero el que hace cuentas?”.

En apoyo a la lógica de Vignolo, Fucks evocó un conocido dicho relacionado con los viajes al exterior y el tipo de cambio: “El que convierte no se divierte”. Seguidamente, Ruggeri confesó que viajará al exterior en los próximos días, y admitió que las horas previas al vuelo le producen “estrés”. “El avión. La transpiración. Me estresa el viaje. Me gusta cuando ya llego. Yo quisiera estar ahí”, precisó.

Asimismo, Ruggeri dijo estar cansado mentalmente. “Si no tenés bien esto (por la cabeza), no podes hacer bien las cosas. Todo lo que propongas, mal hecho”, cerró, reflexivo.

