Vignolo, sobre los árbitros en el fútbol argentino: "El que no llora no mama" Crédito: ESPN

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 14:11

El conductor Sebastián Vignolo se puso en el lugar de los entrenadores del fútbol argentino y remarcó que si fuese DT protestaría por las acciones cobradas en contra para condicionar las futuras decisiones arbitrales en los partidos claves.

"Si yo fuese entrenador y estuviese en la situación como la que están hoy los entrenadores del fútbol argentino, que se están jugando la vida cada fin de semana, pido absolutamente todo", recalcó Vignolo.

Luego, el conductor simuló declaraciones previas a los partidos importantes. "¿Sabés lo que pasa? Me robaron acá, me robaron allá, el penal aquel, me echaron a éste. ¿Qué me van a decir? ¿Llorón? ¿Cuál es el problema? Tienen que llorar, marcar las cosas que creen injustas", insistió.

Seguidamente, Vignolo dijo estar de acuerdo con las quejas de Sebastián Beccacece, previas al trascendental encuentro de Racing frente a Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores. "No entiendo a Russo, yo diría cuidado con el VAR", sostuvo Vignolo.

Además de las protestas, el conductor aseguró que también es necesario trabajar y ordenar bien el equipo. "Yo voy a protestar, voy a pedir, voy a reclamar, voy a llorar. Si lo hacen todos, ¿o se creen de verdad que solo Caruso Lombardi se queja?", afirmó el relator.

"Todos se van a quejar, a veces con razón, y otras sin razón. ¿Qué pierdo en decir que me están bombeando? Absolutamente nada. No saldría, en este momento, tímido a dar declaraciones que sean políticamente correctas. En estos momentos, donde el margen es cero, salgo a patear el tablero", remarcó Vignolo, en desacuerdo con las declaraciones del técnico de Boca Miguel Russo.

El conductor redobló la apuesta y agregó: "Esto es por plata, después vemos si nos ganamos la copa Fair Play. Esto es por los puntos, es por la gloria, es por la Libertadores", dijo Vignolo sobre la definición del torneo más importante del continente.

El VAR, la polémica herramienta Fuente: Archivo

"Cuando les llegan las cuentas de luz, ¿no se van a quejar? Por ahí en ese momento no te descuentan nada, pero por ahí para la próxima te viene menos. ¿De verdad nunca lo hicieron? El que no llora, no mama. Eso es eterno, viene con nosotros; no alcanza, pero es parte", cerró Vignolo convencido de que protestar es beneficioso para las instancias que se aproximan.