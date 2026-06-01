Vignolo salió al cruce sin filtro pero Ruggeri no entendía de qué estaba hablando

Este domingo 31 de mayo se disputó el partido de fútbol entre Luzu TV y 412, dos de los productos más importantes de las plataformas digitales. Bautizado como “el gran partido del streaming”, el evento reunió a las principales figuras de ambos proyectos en un encuentro repleto de risas, competencia y una enorme audiencia, que marcó un récord para el país. A partir del resultado deportivo, el Pollo Vignolo utilizó su clásica editorial en F90 (ESPN) para bromear: “Lo de estos muchachos ayer fue una vergüenza“.

El evento reunió a dos de las comunidades más importantes de internet (Foto: Instagram)

El esperado encuentro, que estuvo gestándose durante semanas con chicanas en las redes sociales, tuvo por un lado al equipo de Luzu, integrado por Nico Occhiato, Santi Talledo, Marcos Giles y El Trinche, mientras que 412 presentó un equipo conformado por los Davoo Xeneize, La Cobra, Teo D’Elía, Agusneta y Benito SDR.

Más allá de la acción dentro de la cancha, la transmisión contó con los relatos de Vignolo, los comentarios de Morena Beltrán y Héctor Baldassi fue el árbitro del partido. La cobertura mantuvo enganchados a los espectadores durante varias horas y se marcaron récords de audiencia para el streaming nacional con más de un millón de usuarios en directo.

El equipo liderado por Occhiato se quedó con el triunfo (Foto: Instagram)

El partido se pudo ver de manera simultánea a través del canal de YouTube de Luzu TV y de la cuenta de Kick de Davoo Xeneize, alcanzando números extraordinarios. La transmisión de Luzu rozó los 675 mil espectadores en vivo, mientras que la señal de 412 superó los 334 mil usuarios conectados al mismo tiempo.

Luego de un vibrante empate 6 a 6 en el tiempo reglamentario, la definición llegó desde el punto penal. Allí, el conjunto liderado por Nico Occhiato logró imponerse y quedarse con la victoria. Por su parte, 412 mostró un flojo desempeño deportivo, que le valió muchas críticas en las redes sociales sobre todo para los streamers Davoo Xeneize y La Cobra.

El evento contó con récord de audiencia en vivo (Foto: Instagram)

El “duro” editorial de Vignolo

Luego de relatar la victoria de Luzu sobre 412, Vignolo utilizó su clásica editorial de F90 para referirse con humor al partido, en una iniciativa que dejó atónito a Óscar Ruggeri, que desconocía la realización del evento.

“Son partidos que tienen un contenido muy especial. Son partidos que te marcan, que te definen. Las finales son partidos, y es una frase trillada, pero que me gusta ponerla justamente hoy: son partidos distintos, diferentes”, inició su alocución el conductor para criticar la actitud de los jugadores de 412.

Vignolo se tomó con humor el resultado del partido (Foto: ESPN)

“El taxista cuando sale a buscar al pasajero, sale desesperado en la búsqueda. Al pasajero lo busca él, no el pasajero al taxista, es el taxista el que busca al pasajero. No es dominguero. No se puede jugar un partido tan importante como un dominguero”, siguió Vignolo con tono serio, mientras sus compañeros de piso iban aportando comentarios.

Vignolo criticó el mal partido que hicieron los streamers: “Lo de estos muchachos ayer fue una vergüenza. Jugar como jugaron ayer, un partido trascendental, el más importante de su vida. ¿Qué les pasó? Los pasaron por arriba".

Davoo Xeneize y La Cobra fueron criticados por su performance (Foto: Instagram)

“¿Qué le pasó a Davo? ¿Qué le pasó a La Cobra? ¿Qué era? ¿Una lombriz? No reaccionó, no rebotó, no pateó bien el penal, se perdió. No se puede jugar así. Y tampoco se puede jugar con las piernas tan blancas. No hay manera”, bromeó el relator sobre los jóvenes, dos de los creadores de contenido más importantes del país.

Por último, Vignolo destacó la organización del evento y retó a los streamers a enfrentarse con el equipo de F90. “Tuvimos la chance de poder vivirlo con Morena Beltrán como un evento fabuloso. Uno jugó una final. El otro fue un dominguero. Jugó un partido más. Y se notó en la cancha. Ahora, si son buenos de verdad, es contra acá. Es contra este equipo. Cuando quieran. Donde quieran”, concluyó el conductor.