El cruce entre Federico Bulos y Cai Aimar por la formación de Boca para enfrentar a River en el Superclásico

Los columnistas de F90 (ESPN), Federico Bulos y Cai Aimar, se cruzaron fuerte este martes en una nueva edición del programa deportivo, por la injerencia que tendría Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, en el armado del equipo para enfrentar a River Plate, el próximo fin de semana, por la 18ava. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En primera instancia, el animador provisorio del ciclo, Chavo Fucks, presentó los diferentes esquemas y jugadores que tanto el entrenador, Hugo Ibarra, como los responsables del fútbol en el club de la Ribera, tendrían en consideración para medirse ante el conjunto de Marcelo Gallardo, el domingo en La Bombonera. En ese sentido, el animador contó que el DT preferiría formar con 4-4-2, mientras que el Consejo se inclinaría por un 5-3-2.

En ese momento, Bulos irrumpió para decir: “Pero perdón, acá hay que ver lo que quiere Riquelme también, ¿por qué no?”. Ofendido, Aimar le pidió a Fucks que intervenga: “No, y pará, ¿no le decís nada? El Negro dice ‘lo que quiere Riquelme’”. Luego, el programa siguió su curso, hasta que el Chavo mostró, finalmente, la formación por la que se inclinarían los dirigentes. “Esta es la que le gusta al Consejo”, señaló el conductor. “Esta es la de Román”, reafirmó Federico, quien acompañó su comentario con un aplauso.

Consciente de que Aimar es poco afecto a la interevención de los dirigentes en las decisiones de los técnicos, Bulos susurró: “Se va a enojar el Cai”. Después, se lanzó en su aventura: “Perdón, a mí me gusta la línea de 5, y fundamentalmente, si le gusta a Riquelme, tiene que jugar como le gusta a Riquelme”. Acto seguido, el exentrenador volvió a insistir sobre la figura del conductor: “Pero pará, Chavo, ¿no le decís nada que insiste este con Riquelme?”.

Lejos de amedrentarse, el relator retrucó: “¡Si Riquelme sabe todo!”. Con su fulgurante mirada posada sobre los ojos del Negro, Aimar le respondió a su contendiente con una pregunta retórica: “¿Por qué no dirige él? (por Riquelme) ¡Que sea el técnico él, entonces!”, a lo que Bulos contestó: “Porque no quiere. Le gusta que dirija Ibarra, ¿cuál es el problema?”

Harto, Aimar le espetó a su obstinado compañero: “Sos irrespetuoso hasta con el entrenador. Le estás faltando el respeto al entrenador”. En su defensa, el narrador negó haberles faltado el respeto al DT y sus colaboradores. “Entonces, ¿por qué decís que le arman el equipo?”, repreguntó el ex ayudante de campo de Timoteo Griguol. “No, yo no digo que le armen el equipo”. “Sí, estás diciendo eso”, lo contradijo el Cai.

Posteriormente, el histriónico panelista prosiguió con su alegato: “No, lo que digo es que Riquelme tiene un peso muy grande, y está fantástico que también con ellos converse del equipo”. Más sensato, Carlos respondió: “Una cosa es que converse, pero la decisión final, la toma el entrenador”.

Hugo Ibarra dirigirá su primer superclásico como entrenador ALEJANDRO PAGNI - AFP

Seguidamente, Bulos volvió a decir: “Cuando vos tenés una persona tan influyente, ¿cómo no va a opinar? Si a Riquelme le gusta la línea de cinco, que converse con Ibarra y Pompei y Gracián, y arme la línea de cinco”. “Pero una cosa es que charle, y otra, es que tome la decisión”, lanzó el exDT. “Sí, que charle, no lo va a agarrar del cuello, va a charlar...”. Incisivo, Aimar le reiteró la consulta a su colega: “La decisión final, ¿quién la toma? Decilo”. Luego, Federico dijo: “Supongo que Ibarra, Pompei y Gracián”.

Tras poner en duda la persona que define al equipo, sus compañeros salieron a cruzarlo, y para contestarles, desdramatizó el organigrama en el esquema de decisiones de Boca: “No me parece tan relevante. Están en el club de Riquelme, le dieron la chance de dirigir Boca, igual que a Battaglia, que tampoco estaba preparado al principio, ¿cómo no va a estar agradecido y chocho de dirigir a Boca?”. Allí, el periodista Marcelo Sottile le aclaró: “Agradecido es una cosa, y esclavo de decisiones, es otra”.

Por último, Bulos reforzó: “Estamos hablando de Boca. El vicepresidente, el tipo que gano la elección, se llama Riquelme y toma decisiones como encargado del Consejo de fútbol. Cualquier técnico que se precie de tal, sea experimentado, viejo, novato, antiguo, sabe que va a dirigir al Boca de Riquelme”. Intrigado, Aimar le preguntó a Bulos: “¿Qué significa eso? ¿Que le va armar el equipo, éste?”.

“Significa que si es una persona que, con todo derecho, no le gusta charlar con los dirigentes, no puede dirigir a Boca. El que dirige Boca, tiene que aceptar esto. Porque es así. No está ni bueno, ni malo. Es la realidad”, añadió Federico Bulos. En cuanto al equipo para el fin de semana, Fucks volvió a reiterar que Ibarra se inclinaría por un 4-4-2, y Aimar intervino para decir: “Para mí, van a jugar 442″.

“Eso es lo que quiere Ibarra”, añadió Fucks. Seguro en su posición, el Cai sumó: “¿Eso es lo que quiere? Van a jugar 442″. Resignado, Bulos cerró: “Y bueno...”