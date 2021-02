Sebastián Vignolo: "Si soy Wanchope y aparece Peñarol, me voy"

El conductor de ESPN F90 cuestionó las supuestas ofertas por el delantero de Boca Fuente: AP - Crédito: Marcelo Aguilar / archivo

23 de febrero de 2021 • 21:10

El conductor de ESPN F90, Sebastián "Pollo" Vignolo, opinó en la segunda edición del ciclo sobre la posible propuesta del club uruguayo Peñarol al delantero de Boca Juniors Ramón "Wanchope" Ábila al decir que, en su lugar, no dudaría en irse a los Carboneros.

"¿Te puedo dar una noticia de último momento que tiene que ver con Boca?", introdujo el periodista Juan Fernández, quien continuó: "Yo no descarto que en las próximas horas un equipo de Uruguay, Peñarol, haga una oferta formal por Ramón Wanchope Ábila. Es más, alguien me dice que Peñarol prepara una oferta importante para llevárselo".

En esa línea, el Pollo acotó: "Me gustaría la oferta formal formal, que un dirigente de Peñarol diga 'queremos a Ramón Wanchope Ábila' o ver la solicitud de Wanchope porque van a aparecer ofertas, lo dije al mediodía, eh".

Entonces, Renato Della Paolera le preguntó: "¿Creés que van a ser ofertas más públicas, para la gente, que ciertas?". "A mí me gustaría, de verdad, si es formal, que digan 'Peñarol quiere a Wanchope Ábila'", manifestó Vignolo, quien en las ediciones anteriores de su programa había advertido sobre el tema del delantero de 31 años.

"Y no va a ser el único club, van a ver que ahora van a aparecer dos más", avisó además. Sin embargo, Marcelo Benedetto aportó: "Hace 12 días le dijeron a Wanchope que podía aparecer este ofrecimiento", pero el Pollo lo interrumpió, insistente en su postura: "¿Querés que te diga una cosa? Hasta que no lo vea oficial no voy a creer nada".

Benedetto, por su parte, continuó: "Pero Wanchope se quiere quedar en Boca". "Ahí está, lo quiere Peñarol pero se quiere quedar en Boca, lo va a querer la Fiorentina pero se quiere quedar en Boca, yo quiero ver las ofertas formales", siguió Vignolo, ya algo cansado con el tema, y lanzó: "Si yo soy Wanchope y aparece Peñarol de verdad, me voy porque en Boca no sé si voy a jugar".

Wanchope Ábila podría tener, según señalaron en ESPN F90, una oferta de Peñarol Crédito: Marcelo Endelli Pool Agencias

Asimismo, chicaneó con un "mañana seguimos con más ofertas" y Marcelo Sottile deslizó: "A mí me parece que eso de Peñarol no corre, también por el propio Wanchope que no iría a Peñarol. Lo que sí apareció hace unas semanas fue la posibilidad de un préstamo a Nacional y que tampoco prosperó".

Sin embargo, el Pollo prefirió cambiar de tema y cerró con un pronóstico: "Vamos a esperar, yo creo que van a aparecer muchas ofertas por Wanchope y mucho de Wanchope diciendo: 'no, no, no. Yo quiero jugar en Boca".