Sebastián Villa: la resurrección de una antigua figura de Boca, señalado por la Justicia y mirado de reojo por el medio

El 3 de julio del año pasado, su vida dio un giro. El fútbol argentino le abrió la puerta a otra oportunidad, el prólogo de un inesperado capítulo de gambetas, goles y colores. ¡Bienvenido, Caudillo!”, advertía la publicación en la que Independiente Rivadavia de Mendoza, presentó a Sebastián Villa, veloz sobre el campo de juego, símbolo de otra era de Boca y condenado por la Justicia.

El delantero abandonó nuestro país luego de un juicio por violencia de género. El 2 de junio de 2023 el jugador fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por la Justicia argentina por “amenazas coactivas en concurso real, con lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género”, en perjuicio de su ex novia, Daniela Cortés, por un caso que se produjo en abril de 2020.

El delantero, que en un momento estuvo en pausa y pronto fue reincorporado al equipo xeneize -más allá de la furia de las críticas-, luego fue corrido a un costado y él terminó escapándose de Boca. Juan Román Riquelme, el presidente xeneize, se preguntaba dónde estaba. Anduvo seis meses por Bulgaria, donde reanudó su carrera en el modesto Beroe. Pero la situación con el club de la Ribera terminó en un conflicto que duró meses.

El empresario Daniel Vila, hombre fuerte de Independiente Rivadavia, le dio las llaves del club. “Humildad, esfuerzo y corazón”, así fue presentado por la Lepra, un popular conjunto mendocino y uno de los 30 equipos que integran la Liga Profesional. Boca demandó a Villa ante la FIFA y reclamó cinco millones de dólares por incumplimiento de contrato, pero la entidad que rige el fútbol mundial se declaró “incompetente”.

“La velocidad, el mano a mano, el juego en equipo y goles. Llego con muchas ganas de aportar mi mejor versión, de no ahorrarme ni una gota de sudor y ayudar al equipo a seguir en primera división”, se presentaba Villa, el hombre de esta historia.

Sebastián Villa, el grito de gol X

¿Cómo contar una crónica deportiva de superación si el núcleo es tan oscuro? Tiene el beneficio de la libertad y, además, puede trabajar en nuestro país. El 18 de julio, dio su primera asistencia. Y demostró que su clase futbolera sigue vigente, lejos del ruido. En Mendoza -cuentan los que lo conocen-, lleva una vida tranquila, con más mañanas que noches.

El 18 de julio pasado, volvió a jugar en el fútbol argentino después de un año, un mes y 17 días. Lo hizo con una asistencia, en un 1-0 sobre Gimnasia La Plata. Días después, frente a Independiente -el mismo rival de este domingo, por los octavos de final del torneo Apertura-, convirtió un golazo. El colombiano -que ya había tenido detalles de un nivel superior al resto- corrió más de 70 metros y definió ante la salida de un atribulado Rodrigo Rey.

Rencillas con los jugadores millonarios cuando pasó por el Monumental, silbidos de los hinchas xeneizes cuando regresó a la Bombonera, Villa asume su nuevo rol de bajo perfil, corridas electrizantes (su marca registrada) y bailecitos a modo de celebración. Sobre el césped, Boca nunca lo pudo reemplazar.

El año pasado, Juan Román Riquelme, el presidente, había mandado un mensaje. “De lunes a domingo decían que Villa no podía entrenarse en Boca. Ahora está en Mendoza y parece que es otro país. No dicen nada. Mendoza es Argentina, eh...”, reflexionaba el dirigente, el mismo que solía insistir: “Es el mejor jugador del fútbol argentino”.

Sebastian Villa, de festejo, con sus compañeros X

Suma 4 goles y 4 asistencias (lidera esa estadística), en 16 partidos. Es la figura de un noble equipo en ascenso permanente. Alfredo Berti, el entrenador, le dio la cinta de capitán en enero pasado. “Tuvo muchas ofertas y prefirió quedarse en la institución, es un futbolista de jerarquía, es un líder, y con nosotros se ha comportado como un líder natural tanto dentro del campo como fuera, así que creí que estaba bueno poder darle la capitanía a Sebastián”, sostuvo, hace cuatro meses.

“He tenido la suerte de dirigir a grandes jugadores (Maxi Rodríguez, Trezeguet, Heinze, Scocco), y Villa creo que también forma parte de esa lista”, enumera el entrenador que lleva 12 temporadas con el pizarrón.

El atacante de Antioquia va a cumplir 29 años el próximo 19. “Estoy tranquilo, vengo haciendo las cosas muy bien, ayudando a todos mis compañeros dentro y fuera de la cancha, así que contento y muy agradecido”, cuenta el delantero, que suele ser repudiado por los hinchas rivales, con cánticos hirientes. Él hace oídos sordos, sigue corriendo y tiene un deseo. “Sigo trabajando, hablo con gente de la selección, espero seguir con este nivel y poder volver a la selección”, anuncia.

Vila siempre le ofrece calor humano. “Cometió un error, fue a la Justicia, se lo castigó y está cumpliendo. Una persona que es declarada culpable no es sentenciada de por vida, a él le dieron dos años y un mes. Si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar. No se le puede negar una segunda oportunidad para reinsertarse a la vida”.

El presidente, cada vez que puede, lo glorifica. “Recordemos que ha sido uno de los jugadores más importantes de Boca durante muchos años. Es un jugador de Selección. Ya es casi un ídolo acá en Independiente”, afirma.

Un gesto poco habitual de Sebastián Villa Fotobaires

Julio Vaccari, el conductor de Independiente, abre el paraguas en épocas de tormentas intermitentes en la previa del choque por los octavos de final del torneo Apertura entre el Rojo e Independiente Rivadavia, que se jugará este domingo en Avellaneda. “Tenemos que pensar en un rival que es durísimo y que para mí tiene al mejor futbolista del fútbol argentino, el más desequilibrante, y que realmente es un equipo muy duro", analiza.

Los compañeros lo contienen, los rivales lo respetan, el presidente lo adora, el DT le iza la bandera. Hasta realiza actos solidarios. Los hinchas no olvidan, la sociedad lo señala. Villa corre, vuela sobre el campo de juego, en su segunda oportunidad.