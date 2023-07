El impensado delantero que pidió Sebastián Vignolo para Boca: “Lo llamo”

escuchar

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, pidió este lunes en su programa un impensado delantero para Boca Juniors. Se trata del futbolista peruano Paolo Guerrero quien, hasta unos días atrás, jugó en Racing Club. En su paso por La Academia, el veterano jugador marcó tres goles en 21 partidos.

Antes de presentarlo como su invitado, Vignolo confesó, respecto del goleador incaico: “Me gustaría que tenga una revancha en Argentina” Acto seguido, de manera inesperada, lanzó: “Te voy a decir algo: yo soy Boca, a Paolo Guerrero lo llamo”. Sorprendida, su compañera Morena Beltrán acotó: “Ah, bueno...”. En la misma línea, Marcelo Sottile le preguntó a Vignolo: “¿En serio? ¿Ahora?”. Sin dudarlo, el narrador de fútbol le espetó: “Sí, ahora”. En ese momento, Federico Bulos recordó que Boca “ya lo llamó muchas veces”.

Luego, Vignolo profundizó en su idea: “Yo soy Boca y no tengo otro nueve...”. Antes de que pudiera seguir desarrollando su pensamiento, la periodista Luciana Rubinska, de F12, le recordó que el entrenador Jorge Almirón cuenta en su plantel con Darío Benedetto, Miguel Merentiel y Luis Vázquez. “Está bien. Yo, a Paolo Guerrero lo llamo: hablo con él, tengo una charla, me fijo... A mí, me gusta”, reiteró. Sobre el goleador, el comentarista deportivo Oscar Ruggeri consideró que “no está identificado con una camiseta”, y en ese sentido, lo comparó con Claudio Caniggia”.

Un rato más tarde, Vignolo tuvo la oportunidad de preguntarle a Guerrero si, alguna vez, estuvo cerca de jugar en Boca. Es que, en más de una ocasión, en los últimos años, Paolo fue vinculado con Boca. En efecto, el jugador confirmó que los rumores eran ciertos: “En algunas oportunidades, sí. Sobre todo en el último tiempo que he estado en Inter, he estado en constante comunicación con Román. Y en el 2022, a comienzos de año, también me fueron a ver a Perú, pero yo estaba todavía en el proceso de recuperación, no podía firmar con nadie, porque no sabía cuanto tiempo iba a tardar hasta yo recuperarme al 100%”.

"ESTUVE MUY CERCA DE BOCA"



Paolo Guerrero aseguró que, en 2022, intercambió varias charlas con Riquelme para jugar en el Xeneize.



Intrigado, Vignolo le consultó a Guerrero: “Directamente, ¿hablaba Riquelme con vos?”. “Sí, sí, y nada, al final no se llegó, porque en el 2022 me fueron a ver, y yo no estaba. Ellos necesitaban ya a un delantero”, replicó Paolo. Insistente, el Pollo le consultó a Paolo: “Si te hubiesen llamado ahora, ¿era diferente?”. “Sí, por eso vine a Racing”, contestó el jugador. Asimismo, el centro delantero confirmó su deseo de seguir jugando, ya sea en la liga local, o en el extranjero.

Con la mira puesta en la Copa Libertadores, y a pedido de Almirón, Boca reincorporó a Jorman Campuzano, quien viene de jugar a préstamo en el Giresunspor. Mientras tanto, la dirigencia xeneize estaría cerca de cerrar su primer incorporación: el futbolista de Vélez Sarsfield, Lucas Janson. Al mismo tiempo, el Consejo de Fútbol también estaría interesado en el defensor Lautaro Giannetti.

