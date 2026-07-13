Se conoció el video en primera persona del festejo de Lautaro Martínez con los hinchas tras el gol que selló el pase a las semifinales

La clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó imágenes de emoción y desahogo después de un partido de enorme desgaste frente a Suiza. Sin embargo, una de las escenas más emocionantes se conoció horas más tarde, cuando salió a la luz un video en primera persona del festejo de Lautaro Martínez junto a los hinchas argentinos.

El delantero convirtió el 3-1 definitivo en el tiempo agregado del suplementario y, apenas la pelota ingresó en el arco, corrió directamente hacia una de las tribunas. En medio de la euforia, el Toro saltó las vallas y terminó envuelto entre decenas de hinchas, que lo abrazaron y celebraron con él la clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

La secuencia fue registrada desde un lugar privilegiado por una pareja de creadores de contenido que se encontraba en el estadio.

El festejo de Lautaro Martinez en primera persona

El video en primera persona del festejo de Lautaro Martínez

La particular grabación fue analizada en LN+, donde destacaron la intensidad de una celebración que incluso generó preocupación por la integridad física del delantero. “Tuve miedo por el Toro Martínez porque se subió a la tribuna”, señalaron al mostrar las imágenes.

“Hubo una afortunada pareja de creadores de contenido, chinos, que tuvieron el desahogo para la vida porque les quedó este material”, agregaron sobre el registro que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

El video muestra a Lautaro completamente rodeado por los hinchas y festejando a los gritos. La cámara se mueve en medio de los empujones y permite dimensionar el descontrol que provocó el tanto que terminó de sentenciar el encuentro.

Pero hubo otro protagonista involuntario. Un fotógrafo que se encontraba junto al campo de juego también quedó atrapado en la celebración y terminó abrazado por futbolistas e hinchas. “Presten atención al fotógrafo, que estaba haciendo su trabajo claramente, que fue cooptado por la Scaloneta y lo abrazaban también a él”, bromearon en LN+.

La intensidad de la escena generó incluso cierta inquietud entre quienes observaban las imágenes. “Yo tuve miedo de que se fracture”, reconocieron durante la transmisión.

El gol que terminó con la resistencia de Suiza

La celebración de Lautaro llegó después de una noche cargada de tensión. La Argentina se había puesto en ventaja a los nueve minutos del primer tiempo gracias a Alexis Mac Allister, quien anticipó tras un córner ejecutado por Lionel Messi y desvió la pelota hacia el segundo palo.

Suiza reaccionó en el complemento y alcanzó el empate a los 67 minutos por intermedio de Dan Ndoye. Poco después, el árbitro João Pinheiro revisó una acción en el VAR, consideró que Breel Embolo había simulado una infracción y expulsó al delantero europeo por doble amonestación.

El árbitro Joao Pinheiro expulsa al suizo Breel Embolo (7) en el partido contra Argentina en los cuartos de final del Mundial, el sábado 11 de julio de 2026, en Kansas City, Missouri Ed Zurga - FR34145 AP

A pesar de jugar con un futbolista más, el equipo de Lionel Scaloni no logró romper la resistencia de Gregor Kobel durante el tiempo reglamentario y el encuentro se trasladó al suplementario. Allí, cuando la posibilidad de una definición por penales comenzaba a tomar fuerza, apareció Julián Alvarez.

A los 111 minutos, el delantero recibió fuera del área y sacó un remate colocado que se metió en el ángulo para marcar el 2-1. Ya con Suiza volcada completamente al ataque, Thiago Almada encabezó un contraataque, no pudo definir en el mano a mano y el rebote quedó en los pies de Lautaro Martínez, que empujó la pelota y decretó el 3-1.