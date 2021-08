El dolor de los Leones, del estallido de Retegui a las lágrimas del gran capitán

Tras la derrota de los Leones por 3-1 contra Alemania en el hockey masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio, el entrenador del equipo argentino, Carlos Retegui, se mostró muy molesto con los árbitros: “No hay excusas: una manga de sinvergüenzas que cobran todo en contra. La falta de criterio no es excusa”, clamó el seleccionador nacional, a quien durante el juego ya se vio quejumbroso. Al mismo tiempo, Retegui reconoció méritos del adversario: “Alemania ganó bien. Hizo los goles que tenía que hacer, fue un justo ganador. Hay que aceptarlo: es el mundo del hockey. Bienvenido”.

En diálogo con la televisión argentina, el director técnico se hizo un lugar para elogiar a los jugadores. “Estamos muy orgullosos de todo el plantel, de los chicos, del partido que hicimos. Hasta los diez minutos del tercer cuarto, Alemania no había entrado al área y nos ganaba por 1-0. Es muy difícil jugar con un equipo así, uno de los dos o tres mejores del mundo. Sabe lo que hace en la cancha”, rescató Retegui. Que llevó más allá los halagos: “Los bloqueamos y jugamos, porque este partido se ganaba jugando bien. Se terminaron los Juegos Olímpicos. Pero estamos muy orgullosos de lo que hicieron los chicos. De su entrega, su compromiso. Dejaron a sus hijos y mujeres por esto. La preparación fue sumamente intensa. Ganar no es solamente el resultado. Ganar es entregarse y quedarse en la preparación. Y lo hicimos. Ahí ya ganamos”.

Entrevista Carlos Retegui

Retegui fue algo más allá en el análisis de la eliminación argentina, consumada luego de victorias sobre Nueva Zelanda y Japón, un empate con España y traspiés frente a Australia, India y Alemania. “Un aplauso para los jugadores por su entrega, su compromiso. Les doy todo mi apoyo. Vendrán días muy difíciles. Este equipo dio todo. Independientemente de que en el último año no pudimos competir, ni viajar. El mundo no se detuvo, los torneos continuaron. Estamos en pandemia, vivimos una situación especial; debemos tener tranquilidad para reflexionar y mirar el futuro. Toda la vida seremos campeones olímpicos, porque en el bronce vamos a estar”, sostuvo Chapa.

Y dejó un mensaje más amplio: “La tranquilidad es de la entrega, el compromiso. No el sacrificio; al sacrificio lo hace el que labura 12 horas, el que no tiene salud, el que no tiene trabajo. Nosotros practicamos un deporte, es un privilegio. Es lo que elegimos. Y tenemos un sentido de pertenencia, con el escudo al lado del corazón”.

La despedida de Pedro Ibarra

Jugador histórico de los Leones, Pedro Ibarra confirmó tras el encuentro que la derrota a manos alemanas fue su último partido en el seleccionado nacional. “No tengo mucho más para dar. Di todo lo que tenía. El deporte me dio muchísimo más de lo que alguna vez soñé. Voy a extrañarlo. Es hora de dar un paso al costado. Es una decisión tomada en familia. Me voy con la cabeza bien alta. Es difícil retirarse de la selección”, anunció el capitán.

Pedro Ibarra - Los Leones

Al borde de un llanto y con la voz quebrada, Ibarra expresó: “El equipo se va más unido que cuando llegó. Es una enseñanza muy grande para todos los que vienen. Dejamos mucho por estar acá. A mí me apoyaron siempre para que estuviera acá; mis padres, mis abuelos... Mi abuelo no está. Toda la vida me llevó a Ezeiza... Les robé mucho tiempo a mi mujer y a mis hijos simplemente por el sueño de estar acá. No tengo más que palabras de agradecimiento a los entrenadores, a los compañeros, a mi club, a mis amigos, a mi familia”.

LA NACION