19 de noviembre de 2020 • 15:15

A menos de una semana del histórico triunfo de Los Pumas ante los All Blacks y de la escalada al puesto número ocho en el ranking global, el centro Matías "Tute" Moroni se enteró en medio de una entrevista de un detalle sobre el sorteo de cara al Mundial de Francia 2023, no pudo soportar su enojo y apuntó contra la entidad organizadora del evento.

"En un mes va a ser el sorteo, justo ahora Los Pumas ganaron y escalaron dos posiciones en un ranking que no tiene demasiado sentido ya porque va a tomar el del año pasado. ¿Miran con atención lo que va a ser el sorteo o todavía no piensan en eso?", fue la pregunta disparadora del periodista de A pleno rugby Chris Gomez Csher que desconcertó al deportista.

Un tanto confundido, Moroni, quien no pudo viajar a Australia para disputar el Tri Nations por una lesión, consultó: "Es hasta diciembre el ranking, ¿o no?", a lo que el entrevistador le aclaró que World Rugby toma en cuenta el puesto que se obtuvo después del Mundial, en este caso, de Japón 2019. "Ah, o sea, ¿si ahora Argentina queda octavo no pasa nada?", insistió Tute y la respuesta fue: "No pasa nada".

Estupefacto, el argentino de 29 años lanzó contra la federación deportiva organizadora del Mundial: "Ah, son unos hijos de p...". Y continuó, sin poder creer la posición que se le otorgará a la Argentina para la definición de los grupos: "¿Para el sorteo quedó décimo?".

Al recibir la respuesta afirmativa, remató: "Son unos salvajes". Y manifestó: "Y sí obviamente va a ser importantísimo el sorteo porque si te toca una zona complicada va a ser mucho más difícil". A su vez, hablaron de lo que significa que a una selección le toque algún "grupo de la muerte".

Por último, Moroni descargó: "No sabía que ya habían cerrado así que estoy re caliente. Pero yo pensé que era hasta este diciembre. Faltando casi cuatro años, que ya esté cerrado. Se ve que los que ponen la plata son los que toman las decisiones".