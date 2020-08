El exdefensor se mostró disgustado por ser el único que come carne en su casa Crédito: Instagram

El campeón mundial en México '86 Oscar Ruggeri compartió el plan de su domingo en redes sociales y mostró un claro descontento al no coincidir con la dieta escogida por el resto de su familia.

"Haciendo un qué se yo, no sé como se llama. Asadito no, porque son dos costillitas nada más. Son todos vegetarianos acá. Todas verduras y hay una costilla allá atrás para mi", se lamentó el panelista de 90 Minutos de Fútbol.

El exjugador de River y Boca, se mostró disgustado por ser el único que come carne, ya que al parecer su esposa Nancy y su hija menor Federica son vegetarianas. También, se molestó el no poder utilizar los mismos cubiertos para cocinar los vegetales y su tira de asado. "No puedo tocar la carne y después tocar las verduras, es un lío", dijo con tono irónico.

Ruggeri expuso su enojo en dos videos que publicó en unas stories de su Instagram dónde además reveló sus facultades como parrillero. Las imágenes repercutieron entre los seguidores del exdefensor de 58 años. Mientras algunos se tomaron con humor las palabras de Ruggeri y lo apoyaron por ser el único carnívoro en su casa, otros se expresaron en contra de la ingesta de carne y a favor de la doctrina vegetariana.

Otros usuarios fueron más allá y se burlaron del Cabezón por el exceso de fuego que se ve a un costado de la parrilla con algunos de los comentarios ingeniosos. "Se te fue un poco la mano con el fuego. Con eso calefaccionás toda la casa", expresó uno. "Tiene fuego como para seis kilos de carne", dijo otro.

Criticó a Gerard Piqué y luego pidió disculpas

Hace unos días atrás, el exjugador de Real Madrid, había protagonizado una polémica al sostener que el reconocimiento que tiene el defensor de Barcelona, Gerard Piqué, se debe a que es "fachero y está con Shakira". Además, había señalado que si el catalán jugara en el Valencia, "nadie sabría quien es". "Piqué es un jugador normalito, medio pelo como yo", dijo el exfutbolista.

Sus palabras atravesaron el Atlántico, fueron levantadas por varios medios españoles y se convirtieron en un fenómeno viral internacional.

Fue tanta la magnitud que Ruggeri decidió retractarse por su declaración. "Le pido mil disculpas, porque yo nunca metí el tema de la familia. Siempre es entre los jugadores, creo que me equivoqué y por eso pido disculpas. Tengo que volver para atrás, por una razón lógica. Cuando mencioné a la familia, no tuve códigos", explicó.