Dominik Szoboszlai cada día juega mejor en Liverpool: una de las grandes pérdidas del Mundial

Cuenta la leyenda que Zsolt, el padre futbolista de Dominik Szoboszlai, le enseñó el oficio más lindo del mundo desde los 3 años y con zapatillas (botines, tiempo después), con un número de calzado menor. “Los cracks suelen tener los pies pequeños”, le decía, desafiante, en los años de la infancia en Alba Regia, una pequeña ciudad de Hungría, a unos 65 kilómetros al suroeste de Budapest.

A los 25 años, bien plantado, le pega a la pelota de maravillas. Tal vez, es el mejor número 8 del mundo: juega de 4, de 7 y hasta de enganche. Se trata del líder del renovado Liverpool, adormecido en la Premier League y exultante en la Champions League. Voz de mando, medias bajas y una pena mayúscula: Hungría no va a ir al Mundial. Cuando se cuente la historia de las grandes ausencias en Estados Unidos-México-Canadá, su nombre (“Szobo”, en realidad, como mejor se lo conoce) estará en las grandes marquesinas.

Todos saludan a Dominik Szoboszlai, el autor del 1-0 en Marsella THIBAUD MORITZ - AFP

“Es una enorme pena, porque lo deseábamos con el alma. No solo por nosotros, sino por la gente, que nunca nos abandona y nos sigue sin importar la distancia. Como capitán, me duele no haberles podido regalar esta clasificación… Pero estoy orgulloso de cada compañero, de cada miembro del staff y de cada entrenador", sostuvo, antes de soltar un mar de lágrimas, luego de un inesperado 2-3 con Irlanda.

Budapest acabó en llamas. Fuego deportivo. Hungría se quedó sin Copa del Mundo, un objetivo que no consigue desde 1986, en la eterna México, en donde no pasaron la etapa de grupos. Esta vez, cayó en la etapa previa al repechaje de forma cruel, en el Puskas Arena, ante unos 67.000 espectadores derrumbados.

Estuvo adelante en dos ocasiones en el marcador y sufrió la estocada definitiva en el minuto 96, en la última jugada del partido. “Ser húngaro es un orgullo incluso en los días más duros. Algún día todo tendrá sentido, por eso seguimos insistiendo una y otra vez”, sostuvo el 10 en la selección, con 61 presencias internacionales y 17 gritos.

Liefering, Salzburgo, Leipzig y Liverpool desde 2023. “Quiero que todos recuerden mi nombre y sepan quién soy dentro de 100 años. En mi opinión, un mediocampista puede jugar en cualquier posición en el campo y no es tan difícil. Mi sueño siempre será ganar la Champions League. Y llegar a alguna final con Hungría sería un cuento de hadas”, sostiene, más allá del tiempo.

El 8, en realidad, es un símbolo en el mundo entero. Steven Gerrard, en Anfield, es de los grandes ídolos de De hecho, Szoboszlai admitió en una charla con el sitio oficial del club que la elección se dio por su admiración hacia el inglés.

“No hay una razón especial. Muchos grandes jugadores lo han usado y también tengo un tatuaje de Steven Gerrard (una frase, en realidad), esa es la razón por la que seré el 8. Para ser honesto, no miraba mucho fútbol cuando era pequeño, pero cuando se jugaba Champions League sí lo hacía y él era uno de los más grandes jugadores en ese momento”, reveló el crack de bajo perfil, barba de un puñado de días y pelo desprolijo.

Dominik Szoboszlai gritaun gol y Alexis Mac Allister lo acompaña en el festejo Luca Bruno� - AP�

Este miércoles, tiró magia una vez más: un tiro libre en modo “bola lisa” y sin el ya clásico “cocodrilo” por parte de Marsella, débil en las manos de Gerónimo Rulli (un gol en contra), Leonardo Balerdi y Facundo Medina. “Hice los deberes. Me dijeron que si nadie se acostaba, intentara pegarle por debajo de la pared y eso fue lo que hice”, sostuvo.

Liverpool cumplió el pronóstico y se llevó una victoria por 3-0 en su visita a Marsella y quedó muy cerca de la clasificación directa para los octavos de final. El equipo inglés suma 15 puntos y está cuarto.

“Teníamos que ser realmente buenos para vencerlos y lo fuimos. Ya en la primera parte tuvimos muy buenas ocasiones. Hemos controlado el partido”, celebró el entrenador neerlandés Arne Slot. “La victoria fue claramente merecida. La diferencia con otros partidos es que no tuvimos la mala fortuna que nos acompañó en otras ocasiones”, apuntó.

El tiro libre, en el final del primer capítulo, fue una delicia. Un pase a la red, a lo Leo Messi, según algunos exagerados. El intento de reacción del Marsella se acabó cuando sufrió el segundo tanto, un gol en contra de Rulli, arquero de selección, que metió la pelota en su arco al tratar de desviar un centro del neerlandés Jeremie Frimpong. En el descuento, el neerlandés Cody Gakpo, que acababa de sustituir a Ekitiké, redondeó la victoria inglesa con el tercer tanto.

Another one for Dom 😮‍💨



Your @carlsberg Player of the Match 🏆 #Ad pic.twitter.com/rhx6i9nutD — Liverpool FC (@LFC) January 21, 2026

Su energía mueve montañas. Corre, dirige, manda, en el equipo de Alexis Mac Allister, Mohamed Salah y Virgil van Dijk. Un referente con otro tipo de liderazgo. “Simplemente está en mí. Así soy yo. No sé cómo, no me entreno para hacerlo. Debe ser algo mental. Cuando hablo conmigo mismo antes del partido, me viene a la mente: ‘Vamos, tenés que ir una y otra vez’. Para esto trabajé toda mi vida, y esto es lo que me hace especial”, reconoce el húngaro que sigue el legado de un genio de otra era, Ferenc Puskás, una leyenda del fútbol.