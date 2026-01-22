Le negaron la visa J1 y perdió más de US$3000 por un aspecto clave que no tuvo en cuenta: “Tenía todo pago”

Un ciudadano peruano reveló que le rechazaron la visa J1 para realizar un Work and Travel en Estados Unidos cuando ya tenía los pasajes, el alojamiento y un contrato laboral listos para la temporada 2025–2026. En su testimonio, advirtió que existe un aspecto clave que los postulantes deben considerar.

¿Qué ocurrió en la entrevista consular?

El joven explicó en un video de TikTok que llegó a la instancia final “confiado” por haber cumplido con los pasos previos, pero la evaluación del idioma fue determinante.

El joven peruano relató que el rechazo no se vinculó con la documentación general presentada, sino con la competencia lingüística exigida para el puesto. En su caso, pensó que el inglés era “algo irrelevante” a esa altura del proceso, pero remarcó que “no tenía el nivel requerido” para su trabajo.

El proceso para obtener la visa J1 en Estados Unidos

En su testimonio, el joven latino detalló que el trámite comienza a inicios de año y se extiende durante varios meses. Para poder tener éxito, se preparó con la agencia y con el empleador, pero sin darle importancia al idioma. Además, relató que, mientras cursaba la universidad, priorizó otras actividades y se olvidó “completamente del inglés”.

Desde Lima, capital de Perú, donde permanece tras el rechazo, el joven expresó que tenía “absolutamente todo pagado”.

En el cierre del video, destacó que su inversión fue de “un poquito más” de US$3000. Además, calificó la experiencia como “muy dolorosa” y pidió que otros postulantes no repitan su error. Como mensaje final, recomendó “estudiar inglés” y prepararse de forma adecuada para el trámite.

Los requisitos y alcances del programa Summer Work Travel

En su sitio web, el Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) confirma en su sitio web que el “dominio suficiente del inglés” es uno de los requisitos obligatorios para participar del programa Summer Work Travel.

La información oficial precisa que los estudiantes deben contar con la capacidad de comunicarse e interactuar con éxito en un entorno de habla inglesa.

Además del manejo del idioma, el organismo establece otros requisitos para participar del programa. Entre ellos, se exige que los postulantes:

Estén inscriptos y cursen de forma activa estudios de nivel superior en una institución acreditada fuera de Estados Unidos;

Hayan completado al menos un semestre académico o su equivalente;

Cuenten con un empleo asignado antes del ingreso al país, salvo en el caso de solicitantes provenientes de naciones con exención de visa.

El programa se desarrolla durante el receso académico y permite a estudiantes extranjeros residir y trabajar de manera temporal en Estados Unidos como parte de una experiencia de intercambio cultural.

El rechazo frustró un viaje que ya estaba pago Freepick

¿Qué programas están incluidos dentro de la visa J-1?

Además del Summer Work Travel, el DOS contempla otras categorías dentro de la visa J-1, que permiten a ciudadanos extranjeros ingresar a Estados Unidos con fines educativos, laborales, académicos y culturales. Entre los programas habilitados se encuentran: