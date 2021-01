La ex ciclista Tara Gins, vetada de un equipo por haberse sacado fotos eróticas para una revista

Tara Gins, ex ciclista belga, denunció que fue vetada de un equipo sub 23 de ciclismo masculino, luego que se conocieran fotos suyas posando para un calendario de la revista para adultos Playboy.

"Tenía un acuerdo para empezar a trabajar en un equipo masculino, en el que entrenaría con jóvenes ciclistas y élite. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero en principio alguien ha creado un problema por una foto mía, pero no me importa que el trabajo se haya anulado. Probablemente sea lo mejor. No quiero trabajar con quien no vea las capacidades que tengo. Al parecer, las fotos son inapropiadas, pero no le hacen daño a nadie", explicó Gins.

La belga también informó que tuvo ciertos conflictos en su carrera como ciclista: "Viví muchas cosas negativas con los jefes de equipo o los masajistas. Me han agredido literalmente. Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. Otra vez me besó alguien del equipo y tuve que empujar a esa persona".

El caso de la mujer de 30 años, quien estuvo en conjuntos como Lares-Waowdeals, el Health Mate y el Memorial Santos, tuvo un enorme impacto en la prensa europea e incluso ella compartió las notas de los portales.