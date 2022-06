Tchouaméni se animó a cantar el himno del Real Madrid y sorprendió a todos

El Real Madrid, club español campeón de la última Champions League, llegó al máximo galardón europeo de fútbol de la mano de Karim Benzema, Vinícius Júnior, Luka Modrić y Thibaut Courtois. A pesar de coquetear en varias oportunidades con la megaestrella del fútbol Kylian Mbappé, el francés decidió quedarse en el París Saint Germain y los madridistas contrataron a su compatriota Aurélien Tchouaméni, quien se presentó con un divertido video ante sus hinchas.

El Real Madrid es uno de los mejores clubes de Europa por las 14 Champions League que logró a lo largo de su historia y por el nivel de jugadores que contrata temporada a temporada. En la última temporada, el delantero Karim Benzema condujo a su equipo a ganarle al París Saint-Germain, Chelsea, Manchester City y Liverpool, y consagrarse otra vez en este espectacular certamen.

Tchouameni

A esta plantilla se le sumará Aurélien Tchouaméni, el mediocampista francés de 22 años, quien hasta hace poco se destacaba en las filas del Mónaco y ahora desembocó en el plantel campeón de Europa dirigido por el italiano Carlo Ancelotti. En su presentación como nuevo futbolista madrileño, las redes sociales del club lo pusieron a prueba a ver cuánto sabía del Real Madrid.

Lo primero que tuvo que hacer el francés fue entonar el estribillo del “Hala Madrid”:¡Hala Madrid!, y nada más, y nada más, ¡Hala Madrid!, cantó el mediocampista con una sonrisa. Luego, le realizaron una serie de preguntas como nombrar cinco futbolistas franceses que pasaron por el club, cuántas ligas ganó y cuántos futbolistas ganadores del Balón de Oro jugaron en el Real Madrid, entre otras preguntas. Sin embargo, el mediocampista hizo agua sobre la historia de su próximo club.

Aurélien Tchouaméni en su presentación oficial en el Real Madrid. Foto/Instagram @aurelientchm17

Los madridistas se entusiasman con la llegada de Aurélien Tchouaméni, una de las jóvenes promesas francesas a nivel mundial. Con tan solo 22 años ya hizo su debut en la selección europea, con su despliegue físico y elegancia a la hora de pasar el balón puede llegar a convertirse en el próximo Paul Pogba.

El futbolista rechazó una millonaria oferta por parte del PSG y se sumó a las filas del Real Madrid por 100 millones de dólares. Con este monto el jugador pasó a ser el cuarto jugador más caro del club.

“Sinceramente el precio del fichaje no me corresponde a mí. Yo intento ser el mejor en el campo y luego las conversaciones entre clubes y el precio pagado es una cosa entre ellos que marca el mercado actual. No es igual que hace años, pero sinceramente el precio del fichaje no me interesa nada”, dijo Aurélien Tchouaméni durante la conferencia de prensa de su presentación.

Cabe mencionar que el volante firmó por seis temporadas y lucirá el dorsal número 18 en el mediocampo liderado por Luka Modrić, Toni Kroos, Casemiro y Federico Valverde. “He jugado mucho con la 8, pero aquí la tiene Kroos. Pregunté qué números había disponibles y elegí el 18 que es lo más parecido al 8″, sentenció la joven promesa del fútbol francés.