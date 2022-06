Quién es Aurélien Tchouameni, el futbolista “tapado” por el que Real Madrid pagará 100 millones de euros

Real Madrid, el club más poderoso y ganador del mundo, desembolsará una millonada durante el actual mercado de pases al incorporar a un futbolista francés de 22 años que está lejos de tener el cartel de estrella, pero que es muy valorado con miras a futuro y que también era pretendido por París Saint-Germain. ¿De quién se trata? Del mediocampista Aurélien Tchouameni, nacido en Rouen y de origen camerunés, que actúa en el Mónaco y en la selección gala.

El jugador es un “tapado, una apuesta”, pero el club merengue desembolsaría aproximadamente cien millones de euros (80 millones por el pase, más otros 20 millones por objetivos) . Se espera, entonces, que en las próximas horas se haga oficial la llegada de Tchouameni al flamante campeón de la Champions League luego de haber rechazado las propuestas de otros clubes muy importantes del Viejo Continente como el PSG y Liverpool. Según el diario español Marca, los parisinos intentaron hasta el último momento, pero Tchouameni decidió sumarse al conjunto que dirige Carlo Ancelotti.

Aurelien Tchouameni maniobrando entre Marco Verratti y Neymar: pese al interés del PSG, el francés dejará el Mónaco para sumarse a Real Madrid. ap - AP

Diestro y de 1,85m, Tchouameni se desarrolló en el club Bourdeaux, donde ingresó a los once años, firmó su primer contrató a los 17 y en el que debutó en la primera en julio de 2018. Su progreso fue tan valioso que en enero de 2020 se incorporó al AS Mónaco, donde se potenció como futbolista, llegando al seleccionado de Francia (participó en el título de la Nations League 2021). Jugador versátil en el medio campo, integró el equipo ideal de la temporada 2020/21 de la Ligue 1.

Según la prensa española, la incorporación de Tchouameni es “estratégica” y llegará al Madrid para reforzar el centro del campo, la histórica C-M-K, con Casemiro-Modric-Kroos. El deseo del futbolista de jugar en el campeón de Europa pudo más que la tentación llegada desde París y de la intención de Kylian Mbappé de reclutarlo para su proyecto en el Parque de los Príncipes.

El DT de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, llamó a Tchouameni para convencerlo de que se sume al club español. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Según trascendió, el experimentado y exitoso DT de Real Madrid también hizo su trabajo llamando al jugador para explicarle lo valioso que sería para su carrera sumarse al club español. “Ancelotti le hizo ver lo importante que podía ser en el actual Real Madrid, de lo mucho que podría aportar y del futuro que tendría si se inclinaba por la opción del Real Madrid. Evidentemente, Ancelotti no le prometió titularidad alguna, ello solo llegará de la mano de su trabajo y del fútbol que ha demostrado tener en el Mónaco”, publicó el diario Marca.

Tchouameni, un futbolista sanguíneo, de muy buena condición física e intuición para leer el juego, es un apasionado por el básquetbol, y, en especial, por la NBA. De hecho, en su cuenta de Twitter publicó a fines de mayo una imagen en la que se encuentra en estadio los Miami Heat.

VICE CITY VIBE 🔥🏀 pic.twitter.com/f1qCUYAtHm — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) May 27, 2022

El interés de Real Madrid en Tchouameni no es nuevo. Inclusive, en octubre del año pasado, el futbolista se refirió al tema. “Estaba en París, me desperté y vi que me había llamado mucha gente. Mi papá me dijo que estaba en la portada de Marca. Me metí en Twitter y lo vi. Es halagador, pero es algo en lo que no me paro mucho a pensar. Es bonito, halagador. Pero, ¿de qué vale? Estar en la portada no es lo que hará que juegue buenos partidos o lo que me de de comer”, explicó el mediocampista, en ese momento, en una entrevista con L’Equipe Magazine. Pero seis meses después, el escenario parece ser otro y, en breve, compartirá el plantel de la Casa Blanca con su compatriota, Karim Benzema.