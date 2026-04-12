Final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner hoy: horario y cómo ver online

El encuentro número 17 entre los dos mejores tenistas del ranking de la ATP se desarrolla este domingo en el Court Rainier III
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Carlos Alcaraz (1°) y Jannik Sinner (2°) se enfrentan este domingo 12 de abril en la final del Masters 1000 de Montecarlo para dirimir quien se queda con el título del certamen que se disputa en el Court Rainier III del Principado sobre canchas de polvo de ladrillo y, también, con el número 1 del ranking de la ATP.
El cotejo se desarrolla desde no antes de las 10 (hora argentina) y se transmite en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
El duelo es el ‘clásico’ de esta era del tenis y es habitual que se enfrentan en las definiciones de los torneos. En total se cruzaron 16 veces, con 10 triunfos del español y seis del italiano. Lo curioso es que en 2026 todavía no jugaron entre sí y el último antecedente data de la final del ATP Nitto Finals 2025 donde se impuso Sinner por 7-6 (4) y 7-5.
El choque tiene un aliciente y es que está en juego el N° 1 del ranking que ostenta el murciano. En caso de caer, el italiano, que lleva dos títulos de Masters 1000 seguidos -Indian Wells y Miami-, volverá a la cima del escalafón porque lo superará en puntos.
Ambos finalistas de Montecarlo 2026 comenzaron su participación en la segunda ronda por ser preclasificados. Alcaraz venció en su debut al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 y, luego, al también albiceleste Tomás Etcheverry por 6-1, 4-6 y 6-3. En cuartos se deshizo de Alexander Bublik (10°) por un contundente 6-3 y 6-0 mientras que en semifinales doblegó al monegasco Valentin Vacherot por un doble 6-4.
Sinner, en tanto, venció al francés Ugo Humbert por 6-3 y 6-0; al checo Tomas Machac por 6-1, 6-7 (3) y 6-3 y al canadiense Felix Auger Aliassime por 6-3 y 6-4. En la previa a la definición sonrió frente al alemán Alexander Zverev (3°) por 6-1 y 6-4.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Montecarlo
- Rafael Nadal (España) - 11 títulos
- Ilie Năstase (Rumania) / Bjorn Borg (Suecia) / Thomas Muster (Austria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) - 3
- Guillermo Vilas (Argentina) / Mats Wilander (Suecia) / Ivan Lendl (Checoslovaquia) / Sergi Bruguera (España) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Juan Carlos Ferrero (España) / Novak Djokovic (Serbia) - 2
- Tom Okker (Países Bajos) / Nicola Pietrangeli (Italia) / Zeljko Franulovic (Croacia) / Andrew Pattison (Zimbawe) / Manuel Orantes (España) / Raúl Ramírez (México) / Henrik Sundstrom (Suecia) / Joakim Nystrom (Suecia) / Alberto Mancini (Argentina) / Andrei Chesnokov (Rusia) / Andrei Medvedev (Ucrania) / Marcelo Ríos (Chile) / Carlos Moyá (España) / Guillermo Coria (Argentina) / Stan Wawrinka (Suiza) / Andrey Rublev (Rusia) / Fabio Fognini (Italia) / Carlos Alcaraz (España) - 1
Ganadores del Masters 1000 de Montecarlo desde 2000
- 2000: Cédric Pioline (Francia).
- 2001: Gustavo Kuerten (Brasil).
- 2002: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2003: Juan Carlos Ferrero (España).
- 2004: Guillermo Coria (Argentina).
- 2005: Rafael Nadal (España).
- 2006: Rafael Nadal (España).
- 2007: Rafael Nadal (España).
- 2008: Rafael Nadal (España).
- 2009: Rafael Nadal (España).
- 2010: Rafael Nadal (España).
- 2011: Rafael Nadal (España).
- 2012: Rafael Nadal (España).
- 2013: Novak Djokovic (Serbia).
- 2014: Stanislas Wawrinka (Suiza).
- 2015: Novak Djokovic (Serbia).
- 2016: Rafael Nadal (España).
- 2017: Rafael Nadal (España).
- 2018: Rafael Nadal (España).
- 2019: Fabio Fognini (Italia).
- 2020: No se realizó por la pandemia del Covid-19.
- 2021: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2022: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2023: Andrey Rublev (Rusia).
- 2024: Stefanos Tsitsipas (Grecia).
- 2025: Carlos Alcaraz (España).
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