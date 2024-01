escuchar

“¡Vamooos!”. El grito de Francisco Cerúndolo sonó fuerte en el John Cain Arena antes del aplauso y la ovación finales. Debió trajinar bastante el tenista porteño para conseguir la primera victoria argentina en el Abierto de Australia. Dane Sweeny, un muchacho de 22 años a quien el impulso del público hizo parecer mucho mejor que el 257º del ranking, lo exigió durante 3 horas y 23 minutos. Cinco sets. El mayor de los hermanos Cerúndolo es el 22º. Y el resultado no mostró esa distancia.

Un 3-6, 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 fue el estreno de la legión argentina de siete jugadores en el primer torneo de Grand Slam de la temporada. Fran no traía confianza en el comienzo de la temporada (“un desastre”, había tuiteado tras su última derrota), y esa carencia, más los enojos que le provocaban los errores, la pérdida del enfoque, propiciaron que el corredor Sweeny tuviera chances.

EL DESAHOGO TOTAL. 🗣️



Primera vez que 🇦🇷 Fran Cerúndolo gana un quinto set en su carrera. 🔥#AusOpen pic.twitter.com/yMd8bvwFOO — ESPN Tenis (@ESPNtenis) January 14, 2024

El australiano había fallado cuatro intentos de clasificarse para el AO. El quinto estuvo cerca de tener la yapa de un triunfo en el cuadro principal. Parecía bien posible cuando se apoderó del cuarto set ante un rival que despotricaba contra sus fallas y entraba con envión al quinto. Pero en el parcial decisivo Cerúndolo mostró lo mejor de sí: potencia en precisión, con la derecha invertida y el revés cruzado como armas más letales. Paradójicamente, el argentino era mejor en la exigencia y se equivocaba en pelotas dadas.

“Fue una batalla bien dura, él jugó muy bien. Yo no tenía mucha confianza. Eso hizo que empezara nervioso. Estoy contento de haber logrado atravesar este partido, pero tuve que trabajar mucho”, reconoció Francisco. “Él está 250º en el ranking pero no juega como tal. Se lo dije al terminar el partido. Debe confiar en sí. El tour es muy competitivo y muchos jugadores pueden ganarse entre sí”, mencionó a micrófono abierto en uno de los estadios más grandes de Melbourne Park. Por cierto, él mismo no anduvo lejos de ser víctima de esa situación.

Francisco Cerundolo, saluda en la red a Dane Sweeny tras ganar el encuentro Asanka Brendon Ratnayake - AP

Obviamente, el público alentó fervorosamente a Sweeny, que respondió con enormes esfuerzos y no dando pelota por perdida. Pero siempre hubo respeto para el porteño. “Soy de Argentina, nosotros también tenemos hinchas ruidosos. Juego al tenis para hacerlo en estos estadios. A veces el público está conmigo, y otras veces no”, comentó, de muy buen humor.

Un punto positivo para Cerúndolo: tendrá descanso, y tiempo para refocalizarse hasta el miércoles. Ese día afrontará la segunda rueda frente al húngaro Fabian Marozaan (24 años, 65º del mundo), que eliminó con un 6-1, 2-6, 6-2 y 7-5 a un veterano, el croata Marin Cilic.

El reflejo de Cerúndolo se proyectaba en la cancha de cemento a raíz del calor australiano MARTIN KEEP - AFP

Ganó Sinner y debuta Djokovic

Uno de los candidatos a conseguir el gran premio de Australia es Jannik Sinner. El astro de Italia en la Copa Davis se sintió en como en casa en la Rod Laver Arena durante su primer partido en la cancha central del Abierto de Australi , que se puso en marcha en domingo.

Sinner ganó en sets corridos por 6-4, 7-5, 6-3 en la primera ronda sobre Botic van de Zandschulp, número 59 del ranking. Requirió de dos horas y media para completar su primer triunfo desde un noviembre memorable en que dos victorias sobre Novak Djokovic le permitieron darle a Italia la Copa Davis.

“Significa mucho para mí comenzar con una victoria”, dijo el cuarto preclasificado, mientras media docena de aficionados disfrazados de zanahoria lo aclamaban. “Físicamente me siento bien. estoy en buena forma. Creo que puedo alegrarme por lo que ocurrió hoy”.

Por otro lado, el máximo ganador del certamen, Novak Djokovic comienza su aventura en busca de ampliar su récord a 25 Grand Slams en la sesión nocturna de la Rod Laver Arena. El serbio ostenta una racha de 28 triunfos en Melbourne Park.

Diez veces monarca del Abierto de Australia, Djokovic, desde las 5am, enfrenta en la ronda inicial a Dino Prizmic, quien conquistó el título juvenil en el Abierto de Francia del año pasado.

LA NACION

Temas Abierto de Australia