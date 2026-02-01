Las perlitas de la final del Australian Open que Alcaraz le ganó a Djokovic

La final del Australian Open 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic dejó varios momentos entretenidos, tanto en el partido como en la ceremonia de premiación, aunque también hubo una polémica que molestó al tenista español con los organizadores del primer Grand Slam de la temporada.

Durante el tercer set, ambos tenistas protagonizaron un gran punto que terminó quedando del lado de Alcaraz y despertó una sonrisa de Rafael Nadal, que se encontraba en las primeras filas de la Rod Laver Arena. Djokovic, muy abierto, lanzó el revés por fuera del palo de la red, lo que está permitido. Si bien parecía haber sorprendido a su rival, el español siguió la jugada a la perfección y ejecutó una gran devolución.

“Locura. Simplemente siéntate y disfruta viendo cómo dos maestros de su oficio desafían la lógica”, fueron las palabras que utilizó la cuenta de X del Australian Open para describir el gran punto entre Alcaraz y Djokovic.

Asimismo, en el mismo set, se produjo también un gran punto entre ambos jugadores. El serbio preparó su servicio y, tras la devolución del español, intentó una dejada corta en la red. Alcaraz respondió con velocidad y alcanzó a pasar la pelota. Ante esa situación, Djokovic optó por un globo ofensivo, pero Alcaraz sorprendió nuevamente al devolver la pelota con una “gran Willy”.

Sin embargo, el N° 4 del mundo respondió con un tiro cruzado, sellando el punto ante el asombro de los espectadores. La reacción de la tribuna no se hizo esperar y acompañó a la jugada con un aplauso generalizado.

El techo del estadio estuvo en el centro de la polémica

Alcaraz vivió un momento de tensión durante la final del Australian Open ante Djokovic. Previo al comienzo del tercer set, el N° 1 del mundo no ocultó su malestar al percibir que el techo estaba considerablemente más cerrado que al inicio del encuentro.

El techo nunca llegó a abrirse completamente desde el inicio del partido porque había posibilidades de que lloviera durante el partido. Frente a ello, el español consideró que debía existir una comunicación clara para evitar situaciones de incertidumbre en un duelo de máximo nivel.

“¿Por qué lo están cerrando? No es justo que los jugadores no lo sepan”, fueron las palabras que utilizó para manifestarse su preocupación al juez de silla, John Blom. De todas formas, su cuerpo técnico, que lidera Samuel López y ya no Juan Carlos Ferrero, le pidió que no se distrajera en la discusión con las autoridades y que siguiese compitiendo en el partido.

La protesta de Alcaraz por el cierre del techo en la Rod Laver con Djokovic en los vestuarios.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/u8qmQlyjp0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 1, 2026

Djokovic vaticinó que se seguirán enfrentando en los próximos diez años

Durante la ceremonia de premiación, el tenista de 38 años apagó los posibles rumores de su retiro del tenis profesional en un futuro cercano y bromeó con la posibilidad de seguir enfrentándose a Alcaraz durante los próximos diez años. “Te deseo mucha suerte para el resto de tu carrera. Eres muy joven. Tienes mucho tiempo, como yo. Estoy seguro de que nos veremos muchas veces en los próximos diez años”, auguró el serbio, que despertó las risas de las tribunas.

Djokovic se tomó unos minutos para hablar de lo importante que fue su equipo de trabajo durante la competencia: “Tengo que dar las gracias a mi equipo por aguantarme y por apoyarme. No ha sido fácil, como nunca lo es. Pero ustedes son mi roca en mi esquina. Han visto lo peor y lo mejor de mí en los últimos quién sabe cuántos años, pero especialmente en las últimas tres semanas. Este éxito es su éxito, por supuesto”.

Djokovic se mostró agradecido con el público que lo acompañó a lo largo del torneo MARTIN KEEP� - AFP�

Asimismo, destacó también la presencia de Rafael Nadal en la tribuna. “Es muy extraño verte allí y no aquí. Solo quiero decir que es un honor compartir la pista contigo y que estés viendo la final aquí. Es la primera vez para mí. Obviamente, es una sensación un poco extraña, pero gracias por estar presente”.

“Demasiadas leyendas españolas. Parecía que esta noche era dos contra uno. No fue justo, pero está bien”, bromeó el serbio en el final de su discurso.

Alcaraz ganó su primer título tras la salida de Ferrero

En diciembre de 2025, la salida de Juan Carlos Ferrero del cuerpo técnico del N° 1 del mundo causó sorpresa en el mundo del tenis. Si bien salió la versión de una posible pelea entre ambos, el verdadero motivo de su separación fue por diferencias económicas en el contrato del extenista.

De cara al Australian Open, el cuerpo técnico de Alcaraz quedó liderado por Samuel López, quien ya trabajaba junto a Ferrero. Sin embargo, durante la ceremonia de premiación, no hubo palabras de agradecimiento por parte del español para su exentrenador, pero sí para el resto de su equipo.

Tras la salida de Ferrero, Alcaraz empezó a ser también acompañado por su hermano Álvaro DAVID GRAY� - AFP�

En ese marco, el N° 1 del mundo habló sobre la vigencia tenística de Djokovic: “Sin duda, se merece una ovación. Estás hablando de lo increíble que soy, pero lo que tú haces es realmente inspirador. No solo para los tenistas, sino para todas las personas del mundo. Simplemente trabajar duro cada día con tu equipo, jugar tan bien al tenis... Para mí es un placer verte jugar. Ha sido un honor compartir vestuario y pista contigo. Muchas gracias por lo que haces”.

A su vez, también destacó la presencia de Nadal en la Rod Laver Arena y señaló que fue “extraño” verlo en las primeras filas del estadio. “Es un gran honor jugar delante de ti”.

“Hemos tenido grandes batallas en la cancha, no demasiadas, pero para mí fue un honor compartir la cancha, entrenar, jugar partidos, estar en el vestuario y ahora verte viendo mis partidos. Para mí es un privilegio. Muchas gracias por estar aquí”.