Acalorada y confusa discusión entre Flavio Cobolli y Ben Shelton en el Masters 1000 canadiense

Flavio Cobolli, la raqueta número 17 del circuito mundial, desperdició una gran oportunidad para avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 canadiense, en Toronto. El italiano de 23 años estuvo arriba 5-3 en el tercer set frente a Ben Shelton (7°), sin embargo lo derrumbó la indecisión y el estadounidense se impuso por 6-4, 4-6 y 7-6 (7-1), en 2h24m. El temible sacador nacido en Atlanta sumó su victoria N° 100 en el tour y buscará su primera semifinal de un Masters 1000 cuando se enfrente con Alex de Miñaur en la próxima ronda.

La euforia de Ben Shelton al vencer a Flavio Cobolli en el National Bank Open en Toronto Frank Gunn - The Canadian Press

Sin embargo, en la noche de Toronto, lo que parecía ser un cierre de partido emocionante pero totalmente convencional terminó tomando temperatura por un supuesto reclamo de Cobolli hacia Shelton que generó cierta confusión. Luego de darse la mano en la red, ambos jugadores intercambiaron palabras con rostros adustos, cada uno se dirigió a su banco, pero a los pocos segundos volvieron a encontrarse cara a cara debajo de la silla del árbitro para seguir discutiendo un poco más. Tras el momento tenso, se dieron la mano y Cobolli se fue del court central (en el camino le obsequió una de sus raquetas a un chico).

Un momento tenso en Toronto: Flavio Cobolli y Ben Shelton intercambiando palabras en forma acalorada tras el match MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Hizo un gesto en el tie-break y le pregunté al respecto. Dijo que no era hacia mí, así que todo bien”, se limitó a declarar Shelton luego del partido. Más tarde, durante la conferencia de prensa, Shelton amplió lo sucedido, aunque sin dar demasiados detalles y con evidente incomodidad: “Sí, lo hablamos. Dijo que el gesto no había sido hacia mí. Estamos bien. Lo hablamos en el vestuario, así que no voy a responder más preguntas al respecto. No hay historia, estamos bien, eso es todo”.

Tras el acalorado intercambio de palabras, con las pulsaciones más equilibradas, Shelton y su padre Bryan (entrenador y exjugador) saludaron al cuerpo técnico de Cobolli en el vestuario, como para cerrar cualquier polémica.

No era la primera vez que se enfrentaban Shelton y Cobolli: ya lo habían hecho en tres oportunidades, con dos triunfos del jugador europeo, aunque la última vez -en febrero pasado- había celebrado el norteamericano, con una victoria muy ajustada, por un doble 7-6, en Acapulco.

“Fue un partido realmente difícil. Estaba en desventaja, con un quiebre en el tercer set. Me di una segunda oportunidad y la aproveché bien, a partir de ahí. Un rival realmente difícil para mí”, dijo Shelton sobre el match en Toronto. Se encuentra en los cuartos de final de un torneo por tercera vez consecutiva, tras alcanzar esa ronda en Wimbledon y avanzar a las semifinales la semana pasada en Washington. Shleton tiene un récord de 16-7 esta temporada en superficie dura, incluyendo su acceso a las semifinales del Abierto de Australia.

Alexander Zverev, primer preclasificado en Toronto, esta noche disputará los cuartos de final Zou Zheng - XinHua

Este lunes, desde las 20 de la Argentina (ESPN y Disney+), por los cuartos de final, se medirán Alexander Zverev (Alemania, primer preclasificado) vs. Alexei Popyrin (Australia) y, a continuación, el estadounidense Alex Michelsen vs. el ruso Karen Khachanov. Además, por los cuartos de final de dobles, los argentinos Máximo González y Andrés Molteni se enfrentarán con Fernando Romboli (Brasil) y John-Patrick Smith (Australia); mientras que Guido Andreozzi, en pareja con el neerlandés Sander Arends, jugarán contra los británicos Julian Cash y Lloyd Glasspool.