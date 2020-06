Hay preocupación en Federer y su entorno porque la recuperación de la cirugía en la rodilla derecha es más lenta de lo proyectado. Fuente: Archivo - Crédito: AAPIMAGE / DPA

8 de junio de 2020 • 09:30

El suizo Roger Federer, probablemente el mejor tenista de la historia, construyó su carrera evitando, prácticamente, las lesiones. Sin embargo, a dos meses de cumplir 39 años, hay preocupación en su entorno porque al ex número 1 del ranking mundial le está costando bastante más de lo proyectado rehabilitarse de la cirugía en la rodilla derecha a la que se sometió en febrero pasado.

"La recuperación de Roger no va tan bien como esperábamos", reconoció Severin Luthi, amigo y uno de los entrenadores de Federer, a la cadena de radiodifusión pública suiza, Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

Federer, el máximo ganador de trofeos de Grand Slam (con 20), el 19 de febrero pasado, después del partido de exhibición 'Match In Africa' que jugó ante el español Rafael Nadal en Ciudad del Cabo, pasó por el quirófano y se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha. "Mi rodilla derecha me estaba molestando desde hace un tiempo. Esperaba que fueran unos dolores que terminarían por desaparecer pero después de un examen médico y discutirlo con mi equipo, decidí someterme a una cirugía", comunicó el helvético, actual número 4.

Y, en ese momento, añadió: "Después de la operación, los doctores confirmaron que era lo que necesitaba y se muestran confiados en una recuperación completa. Como resultado, no podré estar en Dubai, Indian Wells, Bogotá [ NdR : para una exhibición con el alemán Alex Zverev], Miami y Roland Garros". A partir de ese nuevo escenario y antes de la cancelación de la competencia por la pandemia, el gran Roger tenía planeado regresar al circuito en la gira sobre césped (en el torneo de Halle, el 15 del actual), pero tampoco habría podido jugar en su superficie favorita porque su recuperación va más lenta de lo estipulado.

Luthi, uno de los entrenadores de Federer junto con Ivan Ljubicic, explicó algo similar a lo que el propio Roger le había contado a Nadal en un Live de Instagram: que a las seis semanas de la operación se produjo "un retroceso". Y aportó: "Creo que podremos ver algo de acción de nuevo a partir del mes de septiembre. Esperamos que así ocurra". Claro que, al margen del estado de la rodilla de Federer, el regreso de la competencia dependerá de la decisión colectiva que tomen los organismos que manejan el tenis profesional (ATP, WTA, ITF).

"La verdad es que no estoy entrenando porque no veo una razón para hacerlo ahora mismo. Estoy bien físicamente y creo que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a competir", le había contado Federer al brasileño Guga Kuerten durante una videoconferencia, a fines del mes pasado.

La intención inicial de Federer, al operarse en febrero pasado, era llegar en buenas condiciones a la gira sobre césped y poder pelear por el título de Wimbledon y luego participar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Federer, que no conquista un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2018, ve amenazado su récord como nunca en la historia, ya que Nadal (34 años) posee 19 títulos grandes y Novak Djokovic (33 años) ostenta 17.

En una carrera prácticamente libre de lesiones, la de febrero pasado no fue la primera cirugía de rodilla a la que se sometió Federer. En febrero de 2016, sufrió una artroscopia del menisco, pero de la rodilla izquierda. Al tiempo, contó: "Me lesioné bañando a mis hijos. No es la manera que buscaba para retirarme del tenis".

Ganador de 103 títulos ATP, Federer, en la actual temporada oficial y antes del aplazamiento por el Covid-19, solamente participó del Abierto de Australia, donde llegó a las semifinales. En Melbourne cayó con Djokovic, luego campeón al derrotar a Dominic Thiem en la final.