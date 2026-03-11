Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El primer certamen de la categoría en la temporada continúa este miércoles en California, con la participación de varios de los favoritos al título
Este miércoles continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Se disputan cuatro partidos del torneo masculino y cuatro del certamen femenino, todos correspondientes a los octavos de final. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.
Entre los hombres, a las 15 de la Argentina abre la jornada el británico Cameron Norrie (29° del ranking ATP) frente al australiano Rinky Hijikata (117°). Luego, no antes de las 17, el ruso Daniil Medvedev (11°) se enfrenta al estadounidense Alex Michelsen (44°). Más tarde, cerca de las 17.20, el español Carlos Alcaraz (1°) juega contra el noruego Casper Ruud (13°). Por último, aproximadamente a las 22, el serbio Novak Djokovic (3°), máximo ganador de la historia del certamen, choca con el británico Jack Draper (14°), campeón en ejercicio.
Por otro lado, en el campeonato de mujeres se disputan otros cuatro partidos que definirán las clasificadas a cuartos de final. Primero, a partir de las 15, la polaca Iga Swiatek (1° del ranking WTA) se verá las caras con la checa Karolina Muchova (13°). Posteriormente, no antes de las 16.10, la local Jessica Pegula (5°) juega contra la suiza Belinda Bencic (12°). Más cerca de las 19, se enfrentan la ucraniana Elina Svitolina (9)° y la checa Katerina Siniakova (44°). Por último, aproximadamente a las 20.10, la kazaja Elena Rybakina (3°) se cruza con la británica Sonay Kartal (54).
Horarios de todos los partidos
- 15: Cameron Norrie vs. Rinky Hijikata
- 15: Iga Swiatek vs. Karolina Muchova
- No antes de las 16.10: Jessica Pegula vs. Belinda Bencic
- No antes de las 17: Daniil Medvedev vs. Alex Michelsen
- No antes de las 17.20: Carlos Alcaraz vs. Casper Ruud
- No antes de las 19: Elina Svitolina vs. Katerina Siniakova
- No antes de las 20.10: Elena Rybakina vs. Sonay Kartal
- No antes de las 22: Novak Djokovic vs. Jack Draper
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
*La mayoría de los partidos tienen horarios aproximados y dependen del tiempo de duración del encuentro que se dispute previamente en cada cancha.
Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026
El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta el domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.
- ESPN y sus diferentes señales.
- Disney+ Premium.
Wednesday is set 💥— BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 11, 2026
Order of Play: https://t.co/m14I6Zm6mk#TennisParadise pic.twitter.com/DVOu9VyC4X
Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells
ATP
- Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.
- Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.
WTA
- Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.
