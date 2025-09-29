Alcaraz no deja de superarse, venció a Ruud en el ATP de Tokio y jugará su novena final consecutiva

Carlos Alcaraz no deja de superarse. El tenista español, que regresó a la cima del ranking ATP el 8 de septiembre después de haber ganado el US Open, derrotó al noruego Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4, en 2h08m, y accedió a la final del ATP 500 de Tokio. Se trata de la décima definición que alcanza en la temporada, la novena en forma consecutiva (desde Montecarlo, en abril).

El saludo entre Carlos Alcaraz y su "víctima deportiva", el noruego Casper Ruud, tras las semifinales del ATP de Tokio Louise Delmotte� - AP�

Este martes, desde las 6 de la Argentina (por ESPN y Disney+), Alcaraz buscará el título (sería el octavo del año, el 24° de su carrera) frente al segundo preclasificado del ATP asiático, el estadounidense Taylor Fritz (5°), que en las semifinales superó a su compatriota Jenson Brooksby (86°) por 6-4 y 6-3. El historial oficial de enfrentamientos entre Alcaraz y Fritz lo domina el murciano, por 2-0 (hubo otros dos partidos en la Laver Cup, el último hace unos días en San Francisco, con triunfo del norteamericano, pero se trata de una exhibición).

Será la primera vez que los dos principales favoritos, el N° 1 Alcaraz y el N° 2 Fritz, disputen una final en Tokio desde 2011, cuando el segundo cabeza de serie, el escocés Andy Murray, derrotó al número 1, Rafael Nadal, en la final. Además, será la primera vez que dos jugadores del top 5 se enfrenten en la final de un torneo ATP 500.

El poderoso drive de Carlos Alcaraz durante la victoria ante Casper Ruud en Tokio Louise Delmotte� - AP�

Algunas estadísticas sólo sirven de decoración, sin embargo, la que logró Alcaraz con la victoria ante Ruud, abruma. Igualó a Nadal con la tercera mejor racha de finales consecutivas (9; el mallorquín las consiguió entre Viña del Mar 2013 y Wimbledon 2013) y únicamente es superado por las ¡17! que obtuvieron Roger Federer (desde Halle 2005 a Cincinnati 2006) y Novak Djokovic (desde Australia 2015 hasta Dubai 2016).

Luego de un comienzo inestable de Alcaraz, en el que Ruud (12°; 2° en septiembre de 2022) se afirmó sobre la superficie dura del Ariake Colosseum, el español se serenó, achicó la cantidad de errores no forzados, elevó el porcentaje de saques y terminó desanudando un compromiso muy incómodo, el más difícil de los cuatro que disputó en la semana, en su primera experiencia en el Abierto japonés. El jugador que esta semana es acompañado por el entrenador Samuel López (Juan Carlos Ferrero no viajó a Tokio) alcanzó las 66 victorias, su mejor marca personal en una temporada (superando las 65 de 2023). Está claro que seguirá ampliando el registro, ya que restan dos meses de acción oficial.

“He tenido muchas oportunidades en el primer set. Me he enfadado conmigo mismo. Todo se decide por detalles. Pero seguí ahí, con una mentalidad positiva y esa fue la clave de la victoria”, apuntó Alcaraz, que dejó atrás el susto -y el dolor- por una torcedura de tobillo izquierdo que sufrió en su debut en Tokio, frente al argentino Sebastián Báez. Desde entonces y más allá del trabajo de rehabilitación de su fisioterapeuta (Juanjo Moreno), Alcaraz actuó con un vendaje en la zona que se pudo advertir por encima de la media.

Alcaraz busca convertirse en el cuarto español en ganar el torneo de Tokio tras Manuel Orantes en 1977, David Ferrer en 2007 y Nadal en 2010. “(Fritz) se siente muy bien en este tipo de canchas y tendré que cambiar algunas cosas. Pero la cancha y la atmósfera es distinta a la de San Francisco [en la reciente Laver Cup, donde triunfó el estadounidense por 6-3 y 6-2, en una superficie más lenta que la japonesa]. Va a ser otro gran reto para mí”, añadió Alcaraz.

Mientras tanto... Sinner, en Pekín

Lejos de las luces de Alcaraz en Japón, en Pekín, en el otro ATP 500 de la semana, el número 2 del mundo, Jannik Sinner, sigue construyendo una temporada fantástica. El italiano derrotó al húngaro Fabian Marozsan (57°) por 6-1 y 7-5, y avanzó a las semifinales. Tras sumar su 40° victoria de la temporada, su próximo rival será el australiano Alex De Miñaur (8°), que batió al checo Jakub Mensik (19°) por 4-1 y retiro.

Con la clasificación para las ATP Finals de Turín ya asegurada, Sinner mantiene una lucha con Alcaraz por terminar el año en el número 1. El italiano, que cerró 2024 instalado en la cima del tenis masculino, ahora se encuentra a 2590 puntos del español en la clasificación del año, una distancia que le exige un cierre de año prácticamente perfecto para mantener opciones de recuperar el trono.

Argentinos en Shanghai

Desde este miércoles, en Shanghai, se disputará el octavo y penúltimo Masters 1000 de la temporada (sólo resta el de París). En el cuadro principal habrá seis singlistas argentinos.

Por la primera ronda, Camilo Ugo Carabelli (43°) vs. el francés Terence Atmane (68°; el vencedor se medirá con De Miñaur en la segunda ronda); Mariano Navone (82°) vs. un rival de la qualy (en la segunda rueda espera el alemán Alexander Zverev); Juan Manuel Cerúndolo (71°) vs. el chino Yunchaokete Bu (89°); Francisco Comesaña (59°) ante un clasificado (el italiano Lorenzo Musetti en la segunda rueda); y Báez (41°) ante el chino Zhizhen Zhang (wild card, actual 370°, 31° en julio de 2024).

Francisco Cerúndolo, 19° preclasificado en Shanghai Jeff Chiu - AP

En tanto que, Francisco Cerúndolo, como 19° cabeza de serie, saldrá adelantado y debutará en la segunda ronda frente a Adrian Mannarino (Francia, 60°) o Matteo Berrettini (Italia, 56°).

En el torneo de Shanghai regresará Novak Djokovic: como cuarto favorito, debutará en la segunda rueda frente al croata Marin Cilic (97°) o el francés Corentin Moutet (37°). Nole no compite desde las semifinales del US Open.