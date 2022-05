Alexander Zverev: el encendido elogio hacia Sebastián Báez y la reacción hacia un periodista en la rueda de prensa

PARIS – Después de remontar un partido de alto vuelo contra Sebastián Báez, que incluyó un match-point salvado en el quinto set, Alexander Zverev se refirió con elogios a la actuación del argentino, y recordó que él mismo pasó por una situación similar cuando perdió la final del US Open 2020, después de tener punto para campeonato frente a Dominic Thiem.

“Creo que la experiencia cuenta. Posiblemente ahora Báez sienta lo peor que te puede pasar en una cancha. Fue un partido increíble, y lo sé porque yo perdí una final del US Open después de estar dos sets arriba. Pero siempre vas creciendo y sólo le deseo lo mejor. Es un jugador joven, muy bueno, jugó increíble en los dos primeros sets y estoy seguro de que alcanzará grandes cosas”, dijo el número 3 del mundo sobre Báez, al que también había derrotado hace algunas semanas en el Masters 1000 de Roma. Este vez, el número 3 del mundo se impuso por 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 7-5 en el estadio Chatrier para avanzar a la tercera rueda de Roland Garros, en la que se cruzará con el estadounidense Brandon Nakashima.

En la misma rueda de prensa, Zverev se enojó con un periodista, cuando comenzó a responderle a una consulta, y observar que su interlocutor no estaba atento. “¿Podrías al menos mirarme mientras te respondo? Porque vos fuiste el que hizo la pregunta y te veo con el teléfono”, le señaló con una sonrisa irónica.

Más tarde, el alemán se refirió a la salud mental de los jugadores, un tema que en el ambiente del tenis empezó a cobrar relevancia desde el año pasado, cuando Naomi Osaka aceptó que tenía problemas emocionales, en pleno Roland Garros.

“En mi caso, mi salud mental depende de otros problemas que tengo, y no de las redes sociales. Nunca he hablado de eso, pero creo que varios jugadores empiezan a hablar de la presión mental más a menudo, y de forma más abierta. No me gusta decirlo, pero admito que tuve muchos problemas mentales este año y a veces me sentí deprimido”, reconoció.

El número 3 del mudo amplió su opinión: “Estamos todo el tiempo en el centro de las miradas. Creo que los tenistas de hace 20 o 30 años no lo entienden porque ahora, en todas las cosas que hagas, hay una cámara ahí o allá, o alguien que está comentando sobre lo que hacés. Eso hace 30 años no existía. En estos días, creo que con las redes sociales y otras plataformas hay mucha más participación social, sí, pero también mucho más odio dando vueltas. Ese es el mundo en el que vivimos, es triste decirlo, pero es la realidad. Las redes le dan a cualquiera la posibilidad de decir lo que quiera, sea bueno o malo”.