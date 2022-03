Alexander Zverev: la polémica sanción de la ATP por su escandaloso incidente en Acapulco

La ATP dio a conocer la sanción al tenista alemán Alexander Zverev, tras el bochornoso incidente que protagonizó en el torneo de Acapulco y que le costó la expulsión del mismo por conducta antideportiva, luego del encuentro de dobles que afrontó junto con el brasileño Marcelo Melo y que perdió en tres sets. Sin embargo, la pena impuesta a quien se ubica como tercero en el ranking mundial lejos quedó de conformar al ambiente del tenis.

Finalizado aquel match, disputado el 23 de febrero último, el alemán, de 24 años, insultó al juez de línea y cuando se retiraba de la cancha golpeó al menos tres veces con su raqueta la base de la silla del árbitro, el italiano Alessandro Germani, quien primero corrió su pierna para no ser golpeado y luego se retiró del lugar.

Unos días más tarde, Zverev mostró su arrepentimiento en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales: “Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi estallido contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa. También querría disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte al que amo. Como saben, lo dejo siempre todo en la cancha. Ayer, di demasiado. Voy a tomarme los siguientes días para reflexionar, tanto sobre mis actos como para asegurarme de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Lamento haberlos decepcionado”.

Ahora, la ATP comunicó que el tenista recibió una suspensión de 8 semanas y una multa económica de 25.000 dólares, pero aclara que ambas sanciones “se retienen con la condición de que, durante un período de prueba que finaliza el 22 de febrero de 2023 (un año después del incidente), el jugador no incurra en una nueva infracción del código que resulte en una multa por: 1) conducta antideportiva basada en un acto, como un comportamiento irrespetuoso o agresivo dirigido hacia un oficial, oponente, espectador u otra persona durante o al finalizar un partido; 2) abuso verbal o físico de un oficial, oponente, espectador o cualquier otra persona mientras está en la cancha o en el sitio”.

“Si se cumplen las condiciones -afirman desde la ATP-, las sanciones se desestimarán formalmente una vez finalizado el período de prueba”.

El exnúmero 1 del mundo Mats Wilander fue una de las voces que se alzó los últimos días pidiendo una sanción ejemplar para el alemán. “Si un jugador rompe su raqueta en la silla del umpire y está a centímetros de golpearle la pierna, no debería volver a la cancha hasta que haya seguido algún tipo de rehabilitación. No me parece justo para los otros jugadores que vuelva a jugar tan rápido”, declaró.

Serena Williams fue categórica en una nota con CNN: “Definitivamente hay una doble moral. Si yo hiciera algo como lo que hizo Zverev, probablemente estaría en la cárcel”, dijo la multicampeona.