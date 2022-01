Alexander Zverev salió a defender a Novak Djokovic, en medio de la polémica en Australia: “No es justo”

“Creo que no es justo que una persona venga aquí y no pueda jugar. Los gobiernos de Australia y el de Victoria deberían haber sabido de antemano lo que iba a ocurrir”. Así se expresó el tenista alemán Alexander Zverev sobre la situación de Novak Djokovic, en la previa del Abierto de Australia.

Amigo del serbio, Zverev ha sido uno de los pocos en defenderlo, al considerar que se le ha tratado como a un chivo expiatorio: “Es un grande, una superestrella de dimensión mundial, alguien con el que dar ejemplo”, sentenció el alemán que, si bien aceptó no estar tan al tanto del caso, comentó: “De no ser Novak Djokovic, numero 1 del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam, el drama no habría sido tan grande”.

La participación de Djokovic aún sigue en duda después de que el Gobierno australiano le cancelara nuevamente su visado por haber ingresado al país sin estar vacunado contra el coronavirus. El número uno del mundo se encuentra detenido, a la espera de que el Tribunal Federal de Australia decida de forma definitiva sobre la presencia del serbio en el país.

El tenista alemán se expresó a favor de su par, que se encuentra detenido SEAN M. HAFFEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zverev, además admitió que debido a la alta incidencia de casos de coronavirus en Australia está limitando sus salidas. “No voy a correr ningún riesgo. Quiero jugar el torneo lo mejor posible”, señaló el germano de 24 años que debutará en el primer Grand Slam del año ante su compatriota Daniel Altmaier.

Un comienzo de certamen opacado por la polémica

Salpicado por el escándalo mundial con el número 1 del ranking, que generó la previa más controversial desde su primera edición en 1905, el Abierto de Australia comenzará mañana con la presencia todavía incierta del serbio, la chance latente de un nuevo récord en la historia del tenis y la presencia de ocho jugadores argentinos.

Poco matiz deportivo tuvo el prólogo del primer Grand Slam del año, que lleva 10 días de una increíble saga entre su máximo campeón con 9 títulos, el gobierno de Australia y la Justicia que dará a conocer el domingo si Djokovic podrá defender la corona que ostenta desde 2019, cuando enfrente una audiencia judicial clave para evitar su deportación del país oceánico.

El numero uno del mundo se encuentra detenido nuevamente, a la espera de la decisión de la justicia. MARTIN KEEP - AFP

El seribio, de 34 años, llegó a Australia con el objetivo de marcar un nuevo récord en la historia del tenis: alcanzar los 21 títulos de Grand Slam y despegarse del español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer -ausente en esta edición-, con quienes comparte ese privilegio.

Otros “top ten” que dirán presente en Australia con firmes aspiraciones son el ruso Daniil Medvedev (2), finalista 2021, el alemán Alexander Zverev (3), el griego Stefanos Tsitsipas (4), el ruso Andrey Rublev (5), el italiano Matteo Berrettini (7), el noruego Casper Ruud (8), el canadiense Felix Auger-Aliassime (9) y el polaco Hubert Hurkacz (10).

Entre los argentinos, las mayores esperanzas están depositadas en Diego Schwarztman, decimotercer preclasificado, que buscará ingresar en la segunda semana de competencia como sucedió en 2018 y 2020.