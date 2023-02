Alivio en el equipo argentino de Copa Davis por la superficie de la cancha en Finlandia: “Es de velocidad media, con pique bajo, pero jugable”

escuchar

Después del show de heavy metal, finalmente, llegó el tenis. Luego de un furioso recital de la banda neoyorquina Manowar, el estadio multiuso Espoo Metro Arena modificó su fisonomía durante la madrugada, en tiempo récord. Se quitaron los artefactos del escenario musical y se montó el court donde la Argentina se medirá con Finlandia , el sábado y domingo próximos, por los Qualifiers, la etapa clasificatoria para la etapa de grupos de las Finales de la Copa Davis (que se disputará en septiembre). Los integrantes del equipo nacional, que temían encontrarse con una superficie de “hielo”, casi al límite de lo reglamentario, tuvieron su primera experiencia en el estadio y celebraron descubrir una “cancha de velocidad media, menos rápida” que la de los entrenamientos previos (en otro club), con “pique bajo, pero que no patina tanto”. En definitiva, condiciones similares a las del circuito ATP.

El cordobés Pedro Cachin, del equipo argentino de Copa Davis, entrenándose en el Espoo Metro Arena de Finlandia twitter.com/tennisfi

“Estamos contentos. Es una superficie a la que los chicos están acostumbrados. El estadio está hermoso y nuestros jugadores se están adaptando excelente. Es una velocidad normal, ni muy rápida ni lenta, las pelotas son un poco más duras y pesaditas. Estamos conformes, contentos. A los chicos se los ve con buen timing. La otra cancha, la de entrenamiento, era un poquito más rápida, así que es mejor cuando venís de una más rápida a una más lenta. Queda adaptar la tensión de las raquetas y listo. No hay ninguna sorpresa”, expresó Guillermo Coria, capitán del equipo argentino desde marzo de 2022.

Francisco Cerúndolo (31° del ranking), Pedro Cachin (68°) y Facundo Bagnis (88°), los singlistas argentinos (completan el equipo los doblistas Andrés Molteni y Machi González) , se entrenaron en la mañana de este jueves sobre la superficie de color azul, formada por placas de madera pintada. Se sospechaba que la superficie pudiera ser sumamente rápida. De hecho, Jarkko Nieminen, 13° del mundo en 2006 y capitán de Finlandia desde 2018, había viajado especialmente a un proveedor de Dinamarca para verificar la construcción del court que se utilizará este fin de semana. “En la última serie el court fue de velocidad media y ahora será rápida. Como equipo local influimos en la velocidad, queremos maximizar el beneficio desde nuestro punto de vista. Fui a Dinamarca para probar el campo de juego y hacer los comentarios finales”, había advertido Nieminen. Finlandia jugó sus últimas cuatro series como local en el mismo estadio de Espoo, la ciudad en la que nació Kimi Raikkonen, el ex piloto de Fórmula 1.

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Guillermo Coria, en el Espoo Metro Arena, escenario de la serie frente a Finlandia twitter.com/tennisfi

Sin embargo, los jugadores argentinos pisaron una cancha “jugable”, muy similar, según describieron, a la que se utiliza en el ATP de Viena y en el Masters 1000 de París-Bercy . No tendrán tanto tiempo de adaptación, ya que Finlandia entregó tarde la cancha principal (a apenas dos días de la serie) por los distintos eventos que ya estaban programados en el estadio. “La verdad que la notamos bien. Es muy parecida a la que jugamos en el circuito. Es distinta a la de estos tres días de entrenamiento, pero bien. Es una cancha con pique bajo, eso es lo que más noté. Pero la velocidad está bien, ni muy rápida ni muy lenta”, apuntó Cerúndolo, el single 1 nacional, que el sábado se enfrentará con la segunda raqueta local, Otto Virtanen (181°), que el año pasado ganó un Challenger en Bergamo, sobre superficie dura.

Emil Ruusuvuori , 43° del ranking, es el mejor rankeado del equipo finlandés. El sábado se enfrentará contra el single 2 argentino: Cachin o Bagnis. Debutó en la Copa Davis en 2017 y tiene ocho series jugadas; en una de ellas, en 2019 y siendo 163°, venció al austriaco Dominic Thiem, que era 5°. Ruusuvuori, naturalmente, es singlista, pero también puede sumarse al punto de dobles. Así lo hizo en las dos series del año pasado, en pareja con Harri Heliövaara (10° de la especialidad, 33 años).

“La cancha la encontramos bien. Hay poco tiempo de adaptación, pero está muy bien. Desde el minuto uno en el que entramos, intentamos sacarle información, ver cómo reaccionaba la pelota, las zapatillas... Se ve recién pintada, eso puede sufrir un pequeño desgaste de acá hasta el sábado”, apuntó Bagnis. Y amplió: “El pique es bajo, eso se debe a la carpeta de madera, que reacciona distinto a las que se arman sobre cemento. Que sea bajo techo y con temperatura baja [en Espoo hay clima bajo cero] hacen que la pelota y el pique sean más lentos, no está el sol para agrandar la pelota, para calentarla y hacerla más viva. Pero es algo que hay que ajustarlo con la tensión del encordado”.

También el cordobés Cachin se refirió a las condiciones del court: “Es una cancha normal como la del circuito. Está formada por las típicas placas de madera, como las que se juegan en Viena, en París. Estamos a gusto”.

Antes de la serie se temía que la Argentina se encontrará en Espoo con algo similar a lo que vivió el equipo nacional en la primera serie de la campaña del título de 2016, ante Polonia, en Gdansk. En aquella serie, los locales presentaron -en el Ergo Arena- un court extremadamente rápido formado por placas de madera pintadas con un material acrílico. Una noche, ante la protesta de la delegación argentina, fue inspeccionado por el árbitro general del match, Stefan Fransson, con un artefacto especial y lo comprobó. Daniel Orsanic, capitán en aquel momento, se enteró del resultado pero no se los dijo a los jugadores hasta después de la serie: la Argentina triunfó por 3-2.

El primer ensayo de Cerúndolo en el Espoo Metro Arena

El tenista Francisco Cerúndolo, integrante del equipo argentino de Copa Davis, en Finlanda

Leonardo Mayer, una de las figuras de aquel duelo en Polonia y actual asistente técnico de Coria en Finlandia, en su momento le contó a LA NACION: “En Gdansk jugamos en una cancha que era de hielo, con velocidad antirreglamentaria. Ni bien entré le dije a Orsa: ‘Esto está mal, no se puede jugar’. ‘Si, si, está bien. Tiene velocidad reglamentaria’, me decía Orsa. ‘No se puede jugar’, le decía yo. Después de ganar la serie (3-2) nos contó la verdad. Ganamos con Charly (Berlocq) y dos debutantes (Pella y Renzo Olivo). Ellos tenían a (Hubert) Hurkacz”. Para tranquilidad del actual equipo nacional de Copa Davis, en la ciudad de Espoo -a 20 kilómetros de Helsinki- finalmente las condiciones no son extremas.

Finlandia busca ser uno de los mejores 16 equipos del Grupo Mundial de la Copa Davis por primera vez en su historia, lugar al que accedería si derrota a la Argentina. Por ello la expectativa en Espoo es grande: los locales anunciaron que ya llevan vendidas 7500 entradas para el fin de semana.

Todos los ganadores de los Qualifiers de este fin de semana avanzarán a la fase de grupos de las Finales, etapa en la que se unirán con los campeones y subcampeones de 2022 (Canadá y Australia) y con los dos invitados (Italia y España) hasta completar las 16 naciones. Si la Argentina pierde frente a Finlandia deberá jugar un repechaje para evitar el descenso a la zona Americana.

Emil Ruusuvuori, el mejor singlista del equipo finlandés de Copa Davis twitter.com/tennisfi

Sorteo, horarios y TV

La serie entre Finlandia y la Argentina comenzará el sábado, desde las 12 de nuestro país, con dos partidos de singles que cruzarán al primer singlista de un equipo con el segundo del otro y viceversa. El orden se sorteará este viernes. El domingo continuará la acción desde las 8 de la Argentina con el match de dobles. Luego, se medirán los primeros singlistas de cada equipo y, en caso de ser necesario, chocarán los segundos singlistas. Los partidos serán televisados por TyC Sports.

El único antecedente entre argentinos y finlandeses se remonta a 1960 en Helsinki y el equipo nacional se impuso por 5-0 con una formación que incluyó a Eduardo Soriano y Roberto Aubone.

