ROSARIO.- Timofey Skatov, el kazajo que ocupa el puesto 278° y que en la primera jornada de la serie ante la Argentina y el país euroasiático dio la sorpresa venciendo a Tomás Etcheverry, volvió a lucirse y a enmudecer al público en el Jockey Club de Rosario. Provocó un cimbronazo derrotando al 22° del ranking y primer singlista nacional, Francisco Cerúndolo, por 7-6 (7-1) y 6-4, en 2h03m. Así, para sorpresa de la gran mayoría, el duelo por los Qualifiers está equilibrado 2-2 y se definirá en el quinto punto.

Francisco Cerúndolo cayó ante Timofey Skatov Marcelo Manera - LA NACIÓN

Sebastián Báez, 25° del ranking, que había quedado al margen de la primera designación de singlistas del capitán Guillermo Coria, está disputando el punto decisivo frente a Dmitry Popko (338°), que en la apertura de este domingo actuó en dobles, junto con Aleksandr Nedovyeso (fue éxito de Andrés Molteni y Máximo González por 6-7 [3-7], 6-4 y 6-0).

Para Cerúndolo, la caída frente a Skatov representa una de las más dolorosas de su carrera. El kazajo, que se desarrolló durante los últimos cinco años en Valencia, en la escuela de tenis española, claramente tiene un “ranking mentiroso”. En los últimos tiempos padeció dificultades físicas, pero en esta ciudad demostró su mejor versión y la Argentina lo padeció.

Timofey Skatov, la figura de la serie, venció a Cerúndolo Marcelo Manera - LA NACIÓN

Fran Cerúndolo cometió 53 errores no forzados (35 de Skatov), registró el 57% de puntos ganados con el primer saque (36 de 63) y el rival le rompió tres veces el servicio (de once chances que le generó). Ambos lograron la misma cantidad de tiros ganadores: 17. Skatov, un jugador ágil y hábil, fue muy sólido desde el fondo de la cancha, haciendo jugar al porteño siempre una pelota más hasta irritarlo, presionarlo y llevarlo a los límites. Cerúndolo, que no tuvo un buen arranque de temporada durante la gira australiana, explicó que en diciembre pasado, en medio de la pretemporada, padeció un virus que no le permitió realizar una óptima pretemporada y perdió ritmo de competencia.

Previo a estos partidos por Qualifiers, Skatov únicamente había vencido a un jugador del top 100, al italiano Andreas Seppi (por entonces, 87°). Pero en Rosario, durante el mejor fin de semana de su carrera profesional, superó a dos representantes del top 30.

“Cuando uno pierde, se siente mal, cuando es para un equipo es peor. Skatov demostró que lo de ayer (contra Etcheverry) no fue casualidad. Tuvo dos días impresionantes. Jugué bien en el arranque del primer set, pero él agarró ritmo, empezó a jugar mucho mejor, con profundidad. Hay que darle crédito a él porque nunca me regaló nada. Intenté buscarle la vuelta, pero no pude hacerlo”, apuntó Cerúndolo.

Y añadió sobre la diferencia de ranking con el kazajo: “Una vez que arrancó el partido, ya está; por más que el otro sea 250, 20 o 1, querés buscar una táctica para ganar o darle vuelta al partido. Se me escaparon un par de puntos en el 5-3 del primer set. Si hubiera sido casualidad lo de ayer, no hubiera jugado cuatro horas a este nivel tan alto. Skatov se la bancó los dos partidos muy bien”.

La Argentina busca ganar la serie y regresar, después de dos años, a la fase de grupos de las Finales, en septiembre próximo, donde los doce ganadores de esta semana se unirán a Italia (campeón vigente) Australia (subcampeón), Gran Bretaña y España, ambos invitados.