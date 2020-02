Borna Coric en el Puente de la Mujer, en Puerto Madero Crédito: Prensa Argentina Open

Comer carne vacuna e ir a una cancha para ver un partido de fútbol. Son, probablemente, programas obligados para la mayoría de los turistas extranjeros que visitan la Argentina por primera vez. Borna Coric, tenista nacido hace 23 años en Zagreb, ya cumplió con ambas acciones. Está, desde la semana pasada, en Buenos Aires, para competir en la 20ª edición del Argentina Open. Número 1 junior en 2013 y 12° de ATP Tour en 2018, decidió -por primera vez- competir en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, superficie que cada temporada siente más amigable; de hecho, el primero de los dos títulos que ganó fue sobre canchas lentas, en Marrakech 2017. El otro trofeo fue mágico: en el césped de Halle, ante Roger Federer, en 2018, cuando el suizo era el líder del ranking.

Cuarto cabeza de serie en el ATP porteño y actual 31° del circuito, Coric debutará directamente este miércoles en los 8vos de final frente al brasileño Thiago Monteiro (92°; entrenado por el argentino Fabián Blengino). "En septiembre-octubre del año pasado decidí dejar de jugar torneos bajo techo y de superficie dura en esta época del año y elegí jugar en polvo de ladrillo porque nunca lo había hecho, siempre lo miraba por TV y me preguntaba cómo sería. Escuchaba cosas buenas sobre esta ciudad y quise venir. Quería probar algo distinto. Por otro lado, en los últimos años me sentí más fuerte en polvo de ladrillo", le explica Coric a LA NACION.

Borna Coric posa junto a una imagen de Maradona Crédito: Prensa Argentina Open

Con victorias ante Federer (2), Rafael Nadal (2) y Andy Murray (2), Coric logró valiosas marcas de precocidad en el tour. Terminó 2015 como el tenista más joven en el Top 50, a los 21 años se convirtió en el campeón de Halle más joven en 27 temporadas y en Chennai 2016 se transformó en el primer menor de 20 años en llegar a una final desde su compatriota Marin Cilic en New Haven 2008. "En este orden, son tres los momentos más importantes en mi carrera: haber ganado la Copa Davis en 2018, el título en Halle y la final en el Masters 1000 de Shanghai 2018 [perdió con Novak Djokovic]", describe Coric.

-¿Cuántas veces reviviste tu final ante Federer en Halle?

-Honestamente, el partido no lo vi muchas veces; solo algunas jugadas destacadas. No suelo ver mucho mis partidos, sobre todo los que gano. No siento que pueda aprender de esos partidos. Sí miro los que pierdo, que son los que tengo que estudiar para tratar de aprender. Pero claro que fue un momento mágico: contra Federer, que era 1 y en césped, una superficie que domina.

-Del Potro se fracturó la rótula en octubre de 2018, en Shanghai y fuiste su rival. A partir de allí, Juan Martín no volvió a estar bien. ¿Al principio imaginaste que era tan grave?

-No me di cuenta que lo de Delpo era tan grave porque durante el partido uno se focaliza en uno mismo. Lo vi sufriendo y sentí mucha pena, pero sólo quería ganar ese partido. Pero después cuando terminé y me dijeron lo que había pasado, me dio mucha pena porque es un gran jugador y una muy buena persona. Recuerdo muy bien el punto en el que se lastimó. Fue triste.

-¿Qué pensaste al escuchar que se había fracturado?

-Me puse muy mal. No lo podía creer. No puedo dejar de sentirme un poco culpable por la lesión, si bien no tuve nada que ver. Me dio pena porque fue jugando contra mí y yo, que tuve muchas lesiones, sé lo fea que es esa situación. Es un gran jugador, salió de momentos malos y va a salir de este también. El peor escenario de un deportista es estar lesionado, porque es algo que no podés controlar. Te hacen sentir muy mal. Una lesión provoca un gran cambio en una persona que viene entrenándose todos los días y de repente tiene que frenarse por varios meses. Lo peor es si esa lesión te perjudica para moverte en la vida cotidiana. A mí me pasó con la rodilla [en septiembre de 2016 padeció una cirugía en la rodilla derecha] y con el dolor de espalda el año pasado: me perjudicaron en el día a día y era algo terriblemente malo.

-El equipo argentino de Copa Davis sintió alivio en 2016, cuando no se conoció que no jugarías la final, en Zagreb.

-No sé por qué, ya que no estaba jugando tan bien en ese momento [sonríe]. No sé qué hubiera pasado si yo jugaba. Fue triste porque ansiaba jugar la final de la Davis, hacía dos años que ya estaba en el equipo. Esa final es un mal recuerdo porque esperaba jugar y ganar la Davis. No haber llegado en condiciones fue de las cosas más duras de mi carrera. Pero a la vez aprendí mucho, porque el mal momento me hizo crecer. Fue triste para los fanáticos del tenis croata también, pero a los dos años el destino nos compensó [Croacia ganó la Ensaladera al vencer 3-1 a Francia, en Lille].

-Cuando Del Potro venció a Cilic en el cuarto punto, recuperándose de dos sets a cero abajo, ¿pensaste que la Argentina ganaría el título?

-Sí. Honestamente, sí. Pensé que Argentina iba a ganar porque así funciona la vida. Ese partido estaba casi cerrado, con ese resultado era difícil poder ganar el partido para Delpo y, sin embargo, lo hizo. Ahí me di cuenta de lo que pasaría.

-¿Cómo fue el clima en el vestuario croata al perder la final de local?

-Después de la derrota no quise estar mucho en el vestuario, pero sé que pegó duro. Fue un momento muy difícil para mis compañeros y para mí.

-¿Qué le falta a la nueva generación para ganar un Grand Slam?

-No sé, realmente. Pero sí sé que es muy difícil jugar contra tipos tan duros y con tanta experiencia como los del Big 3 en un Grand Slam, teniendo que estar arriba durante dos semanas seguidas y a partidos al mejor de cinco sets. Es difícil mantenerse fuerte y fresco durante tantos días. Djokovic, Nadal y Federer siguen siendo los mejores porque saben hacer todo bien.

En Caminito: Borna Coric, como un turista por las calles de la Boca Crédito: Prensa Argentina Open