Argentina Open: Diego Schwartzman pasó el primer examen en la defensa del título

Costó casi dos horas y media de batalla en el court central, pero Diego Schwartzman superó el primer escollo en la misión de defender la corona obtenida el año pasado. El 15° del ranking mundial y segundo favorito eliminó al español Jaume Munar por 7-6 (7-2) y 7-6 (7-4), en un duelo que se extendió durante dos horas y 23 minutos.

El viernes, el Peque se enfrentará con Francisco Cerúndolo en uno de los cruces por los cuartos de final, en una llave que asegura al menos un jugador de nuestro país, y con cuatro argentinos dentro de los ocho mejores del torneo, ya que también están en la misma instancia Federico Delbonis y Federico Coria.

Schwartzman tuvo un estreno exitoso en la noche del jueves en el Buenos Aires Prensa Argentina Open

Schwartzman comentó: “Munar es un jugador que sabe usar sus armas, sabe leer los momentos, pero creo que en los importantes es donde menos pudo definir, sobre todo en el tie-break del primer set. Por ahí yo sentía que en algunos puntos lo tenía terminado, y él siempre traía alguna más, y eso hizo que casi tuviéramos que ir al tercero. Jugamos muchas veces, a veces dominé los puntos, y pude sacar adelante momentos que fueron adversos. Pero sabía que él lo iba a luchar, a seguir, a buscar sus chances, y eso hizo que el partido fuera bueno”.

Ante unos 4000 espectadores, Schwartzman y Munar conformaron un duelo atractivo, con excelentes defensas de uno y otro lado; el 15° del mundo fue el que buscó y arriesgó más, pero encontró una resistencia férrea de parte del español, que lo obligó a encontrar la definición en los desempates. El argentino estuvo match-point con el saque de Munar en el 5-4 del segundo, con saque del rival, pero no lo pudo cerrar allí; el español quebró para ponerse 6-5, pero antes de ir al tercero, Schwartzman recuperó el break y llegó al tie-break, en el que se puso 6-0; no pudo cerrarlo en otros cuatro puntos de partido, pero sí lo definió con una devolución ganadora.

Diego Schwartzman y su revés, en la noche del Buenos Aires Prensa Argentina Open

“En todo momento sentía que iba a ganar el punto, pero cuando yo lo tenía que definir, él me lo daba vuelta. Sabía que iba a poder seguir atacando, y tratando de definir el punto. Los primeros seis puntos del segundo tie-break fueron de los mejores que jugué, todos winners. Después él jugó muy bien los otros puntos, pero estuve muy bien de cabeza y lo pude cerrar en dos sets”, evaluó el ganador.

Hoy, la prueba será contra un compatriota, al que ya conoce de la final de 2021. “Cerúndolo se ve que es un jugador más aplomado. Es un rival muy peligroso, y para mí va a ser un lindo desafío, muy distinto al partido con Munar, porque voy a tener que buscar ser agresivo para que él no se sienta cómodo. También va a haber mucha gente, y eso va a estar bueno. A Cerúndolo le gusta este tipo de situaciones. Tiene un tenis muy lindo de ver, ojalá que no le salga todo lo que busque tirar. Después de nuestro primer enfrentamiento, de hace un año, espero un partido duro, él está creciendo y en algún momento va a dar un salto en el ranking”.

Schwartzman, además, contó de sus preferencias por jugar a la noche: “No me gusta arrancar a las 11 de la mañana, soy de empezar más despacio y más tranquilo. No me gusta tener una rutina muy rápido, me gusta tomarme mi mate, varios cafés. Este año estoy en casa, voy al gimnasio, después vengo al club, entro en calor, voy viendo cómo está la cancha, veo cómo juegan los demás, lo analizo, aprendo de los partidos y me sirve mucho jugar bien entrado el día. Así como adentro de la cancha soy intenso, soy bastante más apagado afuera, me gusta mirar fútbol, mirar tenis, y analizar, de cada charla aprendo. Disfruto de jugar a la noche, es más del tipo Copa Libertadores, tiene otra mística”.

“¿Cómo estoy de físico? Estoy bien, me siento mejor. No sé regular. Con mi equipo hace años que, si voy a un torneo, es porque estoy al cien por cien. A veces uno tiene molestias, como la que tuve en Australia; en Córdoba arrastré para otro lado, pero uno convive con esas cosas. Yo necesito mucho de mi físico porque ya lo vieron hoy, tengo que correr”.