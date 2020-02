El serbio Lajovic avanzó a los cuartos de final del Argentina Open Crédito: Argentina Open

Dusan Lajovic, número 23 del ranking ATP y tercer cabeza de serie del Argentina Open, tuvo un debut positivo. Frente a un jugador proveniente de la qualy, el español Pedro Martínez, se llevó una luchada victoria por 7-6 y 7-6 en dos horas y siete minutos de juego.

Si bien las estadísticas señalan paridad, el roce adquirido por Lajovic en los últimos años terminó por marcar el ritmo del partido. El serbio logró hacerse fuerte con sus puntos ganados con el primer saque (73%) e hilvanar siete aces. Ambos sets se definieron en el tie break, pero fue en el primero, cuando corría con desventaja, el que logró definir con dos puntos con una volea sobre la red y un revés cruzado.

No es la primera vez que Lajovic se hace presente en Buenos Aires. Esta es su sexta participación (2013, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020), entre las que se destaca su actuación en 2016 cuando llegó a los cuartos de final y perdió frente a Dominic Thiem por 6-4 y 6-2. Pero este año llega a esta edición con chances de llegar lejos, viene de un año positivo, y si bien no juega sobre polvo de ladrillo hace más de seis meses, siempre se hace fuerte sobre esta superficie.

Fue un partido complicado, creo que lo gané porque saqué bien en los dos tie breaks, pero debo mejorar mucho Dusan Lajovic

Pedro Martínez, el español proveniente de la qualy, no pudo con Lajovic y se despidió del Argentina Oopen Crédito: Argentina Open

2019 fue un gran año para el jugador que es entrenado por José Perlas, quien fue coach entre otros de Guillermo Coria y Fabio Fognini. Alcanzó el puesto 23 del ranking -su mejor mejor puesto desde 2007 cuando se convirtió en profesional-, ganó su primer título ATP en Umag (polvo de ladrillo) y llegó a la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde perdió con Fabio Fognini.

Otros resultados

En el primer turno de la jornada, Pedro Sousa, que ingresó en lugar del chileno Christian Garín, le ganó a Jozef Kovalik por 7-6 (3) y 7-6 (5). Mientras que por el cuadro de dobles avanzó la pareja de argentinos integrada por Juan Ignacio Londero y Guillermo Durán (vencieron a los italianos Salvatore Caruso y Lorenzo Sonego). Mientras que Leonardo Mayer y Andrés Molteni, que venían de ser finalistas en Córdoba, perdieron con el uruguayo Pablo Cuevas y el boliviano Hugo Dellien por 6-4 y 6-4.

El jueves, un gran día

Diego Schwartzman (14°) y Guido Pella (27°), los dos principales favoritos del Argentina Open, debutarán este jueves, directamente en los 8vos de final. No antes de las 19, en el court central Guillermo Vilas, el bahiense se medirá con Facundo Bagnis (134°), quien superó la clasificación y en la primera ronda derrotó a Andrej Martin (Eslovaquia). Mientras que no antes de las 21, el Peque Schwartzman jugará ante el azuleño Federico Delbonis (87°). La acción en la cancha central comenzará a las 14.30, con el duelo entre el cordobés Juan Ignacio Londero (69°) y el serbio Laslo Djere (35°). A continuación de ese match, Pablo Cuevas (Uruguay; 48°) vs. Albert Ramos-Viñolas (España; 42°).