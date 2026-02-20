Francisco Cerúndolo se coronó en el Argentina Open: técnica y rituales en una final inolvidable

El pasado domingo 15 de febrero, la tensión y la expectativa por la final del ATP 250 de Buenos Aires no solo se sintieron en el polvo de ladrillo. Mientras Francisco Cerúndolo se preparaba para su consagración, en los alrededores del court central, el ritual y la sofisticación de Stella Artois marcaban el ritmo de la previa.

Bajo el concepto “The Perfect Serve”, la marca transformó la antesala del partido en un espectáculo de precisión, conectando la técnica del tenis de alto rendimiento con el arte de servir la cerveza perfecta.

Stella Artois siempre presente en el Argentina Open.

Del court a la tribuna: el ritual de los 5 pasos

Antes de que Cerúndolo sentenciara el 6-4 y 6-2 definitivo ante el italiano Luciano Darderi, los asistentes vivieron una competencia de maestría en el stand de la marca. El desafío consistió en ejecutar los cinco pasos que definen la excelencia de una Stella Artois:

Presentación: La icónica copa Chalice como punto de partida.

La icónica copa Chalice como punto de partida. Apertura: Tirada al máximo para asegurar fluidez y decisión.

Tirada al máximo para asegurar fluidez y decisión. Inclinación: El ángulo de 45° para lograr el equilibrio ideal.

El ángulo de 45° para lograr el equilibrio ideal. El corte: El uso de la daga para obtener el “coronado” perfecto de espuma.

El uso de la daga para obtener el “coronado” perfecto de espuma. El brindis: La recompensa final para disfrutar el momento.

Perfect Serve.

Esta ceremonia no fue solo para los fanáticos; figuras como Franco Rizzarro, Luli Eyman y Yoyi Francella se sumaron a una competencia improvisada de servida para liberar los nervios antes del gran duelo.

El squad de Stella Artois.

Estrellas que cambiaron la raqueta por la bandeja

La sorpresa mayor ocurrió durante las semifinales, cuando el límite entre el deportista y el espectador se borró por un momento. Leyendas y figuras como Gisela Dulko, José “Chucho” Acasuso y Federico Coria cambiaron la raqueta por la bandeja.

Los tenistas repartiendo Stella en la tribuna.

Vestidos con el uniforme de la marca, recorrieron las tribunas del Buenos Aires Lawn Tennis Club sirviendo cervezas a un público atónito. La activación convirtió una tarde de tenis en una escena memorable de cercanía, fotos y aplausos.

Cerúndolo: un campeón sólido en casa

En lo estrictamente deportivo, Francisco Cerúndolo ratificó por qué es el argentino mejor posicionado en el ranking mundial (actualmente en el puesto 19). Con una actitud dominante, el tenista logró por primera vez el título del Argentina Open, consolidándose como el principal referente sudamericano del circuito profesional.

Su victoria no solo le otorga un nuevo trofeo, sino que confirma un crecimiento sostenido que lo mantiene firme entre la elite del tenis internacional.

Fran haciendo su perfect serve.

