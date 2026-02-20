Francisco Cerúndolo se coronó en el Argentina Open: técnica y rituales en una final inolvidable
El tenista argentino venció a Luciano Darderi en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. En las tribunas, Stella Artois elevó la experiencia con “The Perfect Serve”, un ritual de precisión que unió a leyendas del tenis e influencers
El pasado domingo 15 de febrero, la tensión y la expectativa por la final del ATP 250 de Buenos Aires no solo se sintieron en el polvo de ladrillo. Mientras Francisco Cerúndolo se preparaba para su consagración, en los alrededores del court central, el ritual y la sofisticación de Stella Artois marcaban el ritmo de la previa.
Bajo el concepto “The Perfect Serve”, la marca transformó la antesala del partido en un espectáculo de precisión, conectando la técnica del tenis de alto rendimiento con el arte de servir la cerveza perfecta.
Del court a la tribuna: el ritual de los 5 pasos
Antes de que Cerúndolo sentenciara el 6-4 y 6-2 definitivo ante el italiano Luciano Darderi, los asistentes vivieron una competencia de maestría en el stand de la marca. El desafío consistió en ejecutar los cinco pasos que definen la excelencia de una Stella Artois:
- Presentación: La icónica copa Chalice como punto de partida.
- Apertura: Tirada al máximo para asegurar fluidez y decisión.
- Inclinación: El ángulo de 45° para lograr el equilibrio ideal.
- El corte: El uso de la daga para obtener el “coronado” perfecto de espuma.
- El brindis: La recompensa final para disfrutar el momento.
Esta ceremonia no fue solo para los fanáticos; figuras como Franco Rizzarro, Luli Eyman y Yoyi Francella se sumaron a una competencia improvisada de servida para liberar los nervios antes del gran duelo.
Estrellas que cambiaron la raqueta por la bandeja
La sorpresa mayor ocurrió durante las semifinales, cuando el límite entre el deportista y el espectador se borró por un momento. Leyendas y figuras como Gisela Dulko, José “Chucho” Acasuso y Federico Coria cambiaron la raqueta por la bandeja.
Vestidos con el uniforme de la marca, recorrieron las tribunas del Buenos Aires Lawn Tennis Club sirviendo cervezas a un público atónito. La activación convirtió una tarde de tenis en una escena memorable de cercanía, fotos y aplausos.
Cerúndolo: un campeón sólido en casa
En lo estrictamente deportivo, Francisco Cerúndolo ratificó por qué es el argentino mejor posicionado en el ranking mundial (actualmente en el puesto 19). Con una actitud dominante, el tenista logró por primera vez el título del Argentina Open, consolidándose como el principal referente sudamericano del circuito profesional.
Su victoria no solo le otorga un nuevo trofeo, sino que confirma un crecimiento sostenido que lo mantiene firme entre la elite del tenis internacional.
Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años.
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
