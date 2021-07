Arreglos y apuestas en el tenis: dos partidos de Wimbledon están siendo investigados

Al menos dos partidos de la última edición de Wimbledon, que finalizó el domingo pasado con la conquista de Novak Djokovic en el cuadro masculino de singles, están siendo investigados por presuntos arreglos y apuestas. Según un informe del periódico alemán Die Weit, la investigación de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA; según sus siglas en inglés) se inició después de que recibieran la alarma sobre varias apuestas muy específicas y sospechosas en torno a dos partidos durante el Grand Slam británico.

El primer partido sospechoso en Wimbledon fue por la primera ronda de la competencia de dobles masculino, ya que varias casas de apuestas advirtieron que “hubo apuestas altas contra una pareja favorita en momentos irregulares”. La pareja ganó su primer set, lógicamente aumentando las probabilidades de su victoria, pero finalmente cayó en los parciales siguientes. “Tanto el momento de las apuestas como la cantidad de sumas colocadas indican irregularidades”, informó Die Weit sobre ese encuentro.

El segundo caso se centra en el rival de un jugador alemán en un partido del cuadro de singles. Al final del segundo set, “las apuestas por un total de cinco cifras sobre el resultado exacto del tercer” parcial se realizaron con proveedores de apuestas más grandes. También hubo apuestas especiales sobre el número máximo de games de servicio en todo el partido. Ambas apuestas…, finalmente se hicieron realidad como indicó el movimiento.

La manipulación de partidos y las apuestas siguen siendo un severo problema en el mundo del tenis. shutterstock

Esta no es la primera vez en la temporada en la que se investiga el arreglo de partidos en un torneo de Grand Slam. La rusa Yana Sizikova fue arrestada en junio pasado en París por, supuestamente, arreglar un partido en el Abierto de Francia en 2020. La 113° del ranking de dobles de la WTA fue arrestada tras un partido de la última edición de Roland Garros, como parte de la investigación abierta el 1 de octubre de 2020 por “corrupción deportiva” y “fraude en banda organizada”, precisó la fiscalía de esa ciudad. A las horas recuperó la libertad.

La manipulación de partidos y las apuestas siguen siendo un severo problema en el mundo del tenis. Según comunicó la ITIA, entre abril y junio de este año (no incluye Wimbledon) recibió un total de once alertas de partidos a través de sus convenios confidenciales con la industria regulada de las apuestas. De ese número, dos correspondieron a ATP 250 y nueve a torneos masculinos y femeninos de ITF World Tennis Tour (la tercera categoría del tenis profesional). En lo que va del año, la ITIA sancionó a once jugadores.

El arreglo de partidos y las apuestas son un grave problema en el mundo del tenis, que ha arruinado muchas carreras. shutterstock

Cada alerta notificada a la ITIA se registra, evalúa y realiza un seguimiento como un indicador de que puede haber sucedido algo inapropiado. Una alerta por sí sola no es evidencia de arreglo de partidos. Los patrones de apuestas inusuales pueden ocurrir por razones distintas al arreglo de partidos, por ejemplo, una configuración incorrecta de las probabilidades; apuestas bien informadas; estado físico, fatiga o forma del jugador; condiciones de juego y circunstancias personales. Cuando “el análisis de una alerta de coincidencia sugiere actividad corrupta”, la ITIA lleva a cabo una investigación completa y confidencial.

Hasta el momento, ni la ITIA ni los oficiales de Wimbledon se manifestaron sobre los partidos sospechosos en el All England durante las últimas semanas.

LA NACION