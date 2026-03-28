Aryna Sabalenka también brilló en Miami, superó a Coco Gauff y se quedó con el “Sunshine Double”

Glamour, potencia y show: Aryna Sabalenka, la número 1 y reina del tenis, lo tiene todo. A los 27 años, un metro 82 repartidos entre músculos, sensualidad y talento, domina el tenis con una prepotencia arrolladora. Coco Gauff, hábil, rápida, próxima N°3 mundial y respaldada por un ruidoso público local que hasta fastidió al juez de silla (“no hace falta que griten el ‘out’ antes de que ocurra, tenemos una máquina para ello”, llegó a decir) tiró la última bola a un costado y se resignó ante la grandeza de la rival. Que inmediatamente abrió los brazos, como si quisiera abrazarse con todo el mundo y sonrió. La sonrisa que encierra el triunfo.

La bielorrusa derrotó este sábado a la estadounidense y alzó su segundo trofeo consecutivo del WTA 1000 de Miami, con lo que completó además el doblete de títulos conocido como Sunshine Double.

Aryna Sabalenka, desafiante y con el puño apretado MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sabalenka es la primera jugadora en encadenar las coronas seguidas en Indian Wells y Miami, ambas competiciones celebradas en Estados Unidos, desde que lo hizo la polaca Iga Swiatek en 2022.

La número uno mundial completó el doble éxito al derrotar en la final a Gauff (4ª en esta cita) por 6-2, 4-6 y 6-3. En realidad, la batalla no fue tan dura.

Gauff, que sintió el calor del público, lo que la llevó a conquistar el segundo parcial, fue la única jugadora en arrebatarle un set a Sabalenka en su paseo triunfal de los dos últimos años en Miami.

Coco Gauff está a la altura de las más grandes MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La estadounidense, de 22 años recién cumplidos y por primera vez en la final de su torneo local, envió el duelo al desempate, pero se quedó sin respuestas ante el arrollador tenis que Sabalenka está desplegando esta temporada.

La bielorrusa, de 27 años, afianzó su dominio del circuito en un inicio de año prácticamente perfecto, en el que con sus triunfos en Brisbane, Indian Wells y Miami amplió su vitrina a 24 títulos. En 2026, su expediente señala 23 victorias y una única pero muy dolorosa derrota, en la final del Abierto de Australia, primer grande de temporada.

La bielorrusa, además, sumó su undécimo trofeo WTA 1000, lo que la iguala con Swiatek en el segundo lugar del historial de esta categoría, ambas por detrás de los 13 títulos de la estadounidense Serena Williams.

You can feel Aryna's joy 🥹😊



The moment Sabalenka clinched her first sunshine double 🔓#MiamiOpen pic.twitter.com/IYpjVL9sam — Tennis Channel (@TennisChannel) March 28, 2026

Viste a la moda, anuncia su próxima boda, postea imágenes y videos que entremezclan intimidad y deporte y en la cancha, su grito manda en el circuito. Poderosa desde el servicio hasta el toque más sutil (en realidad, suele preferir tiros salvajes), apenas perdió un partido en 2026. Tal vez, el más importante de la temporada: ante Elena Rybakina en la final de Australia por 6-4, 4-6 y 6-4. “Creo que todas esas finales difíciles que perdí me impulsan, porque no quiero que eso vuelva a suceder. Pero este Abierto de Australia fue, por así decirlo, una especie de punto de inflexión o algo parecido. Sentía que estaba jugando un tenis realmente excelente. Iba ganando 3-0. Sentía que todo estaba en mis manos. Tuve la sensación de que Elena, en ese momento del partido, no se sentía realmente segura ni nada por el estilo. Simplemente sentí que, básicamente, se lo regalé, que simplemente entregué esa final”, recordó horas atrás, pura honestidad brutal.

Aryna Sabalenka needs a bigger box 😂



The World No. 1 adds yet another trophy to her collection 🏆😯

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Un punto de inflexión, si esa imagen puede permitirse en una gran campeona, ganadora de cuatro Grand Slams. “En cuanto dejé el Abierto de Australia, en cierto modo lo dejé atrás. Hablé con mi equipo, hicimos algunos cambios mentales en la forma en que ahora afronto las finales. Modificamos algunos aspectos de la preparación. Siempre es un proceso de trabajo. Ganás, perdés. En realidad, nunca perdés: aprendés. Y lo intentás hacer mejor la próxima vez”, advierte.

La consagración en el Sunshine Double es todo un mérito. ¿Qué es? Se trata de la la conquista consecutiva de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. El término hace referencia a la gira de canchas duras que se disputa en marzo en el desierto de California y bajo los rayos de sol en la costa de Florida. Ganar ambos torneos en una misma temporada es un privilegio, por el nivel de exigencia física y mental, la calidad del cuadro y la cercanía en el calendario. Y además, adaptarse a condiciones distintas: el clima seco y más lento de Indian Wells y la humedad y velocidad de Miami.

Aryna Sabalenka, con el trofeo de campeona Marta Lavandier - AP

Steffi Graf fue la primera mujer en lograrlo en 1994, y lo repitió en 1996. La belga Kim Clijsters alcanzó el doblete en 2005, en una era de dominio europeo. La bielorrusa Victoria Azarenka lo consiguió en 2011, con una temporada arrolladora en canchas duras. Y la polaca Iga Swiatek, otra brillante referencia del circuito femenino, lo ganó en 2022.

Aryna hace historia con una combinación ideal: trabajo y placer. “Siempre quise ser algo más que una tenista y ser una inspiración para toda una generación. Quiero encontrar el equilibrio entre una vida muy profesional y la diversión”, sostiene. Nadie mejor que ella.