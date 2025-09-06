Aryna Sabalenka, bicampeona del US Open: venció a Amanda Anisimova en la final

a bielorrusa Aryna Sabalenka se consagró campeona del US Open femenino, último Grand Slam del año, al imponerse ante la local Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3). Es la cuarta corona en torneos grandes que consigue la número uno del mundo, y es la primera campeona que repite en dos años consecutivos desde 2012: en 2024 había vencido en la final a otra estadounidense, Jessica Pegula, por un doble 7-5. Sabalenka se redimió de las dos finales perdidas en otros dos grandes torneos de la temporada, y contra rivales estadounidenses: el Abierto de Australia (ante Madison Keys) y Roland Garros (Coco Gauff).

La bielorrusa se vengó así de la también estadounidense Anisimova, que la había eliminado en las semifinales de Wimbledon. En cuanto supo que era bicampeona en Nueva York, se llevó las manos a la cara y se arrodilló sobre la línea de base. Los más de 20 mil espectadores en el Artur Ashe Stadium de Flushing Meadows se rompían las manos para aplaudirla. Fue después de que la devolución de Anisimova se fuera ancha, en el tie-break del segundo set en el que la bielorrusa se imponía por 6-3.

El saludo del final entre Aryna Sabalenka y Amanda Anisimova ELSA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Luego, Sabalenka, flamante campeona, rompió en llanto. Dio rienda suelta a las emociones, mientras en su box todo su cuerpo técnico festejaba por el triunfo. La número 1 del mundo alcanzó con esta victoria sus 100 éxitos en partidos de Grand Slam. Nada mal para la tenista de 27 años.

La bielorrusa, de 27 años, logró cerrar la temporada con un título grande, el cuarto de su trayectoria. Transcurridos sólo 56 días de la humillación de Wimbledon ante la propia Anisimova tenía el sábado una nueva oportunidad de alzar su primer trofeo de Grand Slam, esta vez ante su público en Flushing Meadows.

El festejo de Aryna Sabalenka tras convertirse en bicampeona del US Open KENA BETANCUR� - AFP�

Novena del ránking de la WTA, la estadounidense brilló este año por primera vez en el US Open, cobrándose primero venganza de Swiatek en los cuartos de final y frenando en semifinales a otra ex número uno, Naomi Osaka. El sábado, frente a la actual jefa del circuito, contaba con el apoyo mayoritario de los 23.000 aficionados, que el año pasado ya vieron cómo Sabalenka vencía en la final a otra local, Jessica Pegula.

El duelo entre Anisimova y Sabalenka inició con un trepidante intercambio de golpes, como se esperaba de dos de las jugadoras más potentes del momento. La estadounidense puso presión con tres break points en el game inicial de las que la vigente campeona logró salir ilesa. Sabalenka quebró por primera vez antes de una fulminante reacción de Anisimova apoderándose de tres juegos consecutivos.

La estadounidense Amanda Anisimova, con el trofeo de subcampeona del US Open Yuki Iwamura� - AP�

La estadounidense lucía la precisión en su demoledora derecha, con la que remontó un duelo muy cuesta arriba frente a Osaka. Pero Sabalenka, en su tercera experiencia como finalista en el mayor court del mundo, contuvo los nervios y resistió hasta que la efectividad de su rival fue decayendo.

El primer set terminó del lado de la bielorrusa a pesar de concluir insólitamente muy por debajo de su rival en golpes ganadores, tres contra 13. La suerte de la final estuvo siempre en la raqueta de la estadounidense, condenada por un total de 29 errores no forzados por 15 de Sabalenka.

La bielorrusa Aryna Sabalenka se desploma sobre la cancha en el estadio Arthur Ashe tras vencer a la estadounidense Amanda Anisimova y consagrarse bicampeona del US Open Frank Franklin II� - AP�

En el segundo set pasó por otra fase de acierto en la que quebró para igualar 3-3 y devolver la ilusión a las tribunas. Sabalenka le devolvió el break a continuación pero, con su servicio y a dos puntos del trofeo, cometió un error claro en la red que fue jaleado por el público.

El Arthur Ashe Stadium era otra vez una olla a presión frente a Sabalenka, que en el pasado padeció ambientes muy hostiles, sobre todo en la final perdida en 2023 ante Coco Gauff. Anisimova se puso arriba 6-5 pero no pudo evitar un tiebreak, la especialidad de la bielorrusa, que se impuso con claridad hasta desplomarse en la pista de emoción por el triunfo. Anisimova la felicitó en la red antes de romper en un llanto desconsolado en su banco antes de la ceremonia de premiación.

Lo mejor del triunfo de Aryna Sabalenka en la final del US Open

Con información de la agencia AFP.