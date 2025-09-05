Aryna Sabalenka venció a Jessica Pegula, está en la final del US Open y... piensa en una exhibición con Nick Kyrgios

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka avanzó a la final del US Open tras vencer a la estadounidense Jessica Pegula por 4-6, 6-3 y 6-4 y se enfrentará a otra jugadora local, Amanda Anisimova, en el partido decisivo. Luego del encuentro, Sabalenka se tomó unos instantes para sonreír ante un par de preguntas sobre un partido de exhibición llamado “La guerra de los sexos”, que tiene previsto jugar ante Nick Kyrgios en enero próximo.

“Es una gran idea. Creo que va a ser espectacular de ver. Va a ser divertido, especialmente contra alguien como Nick", dijo Sabalenka entre risas y agregó un exabrupto: “Él dijo en una entrevista que creía que iba a ganar. Definitivamente, yo iré a intentar dar lo mejor para patearle el culo”.

El festejo de la bielorrusa Aryna Sabalenka tras vencer a la estadounidense Jessica Pegula en la semifinal del US Open KENA BETANCUR� - AFP�

Y ante la respuesta sobre si este partido sería (o no) bueno para el tenis femenino, la bielorrusa respondió: “Va a ser bueno si puedo ganarlo. Pero por ahora no estamos seguros del lugar. Pero definitivamente lo haremos en un lugar donde haya mucha gente viendo. Vamos a poner mucha presión en Nick”, afirmó, sin dejar de lado el tono jocoso.

Su trabajo ya estaba hecho y ya se había ganado en la cancha el pasaje a la final del US Open, el último torneo de Grand Slam de la temporada. El choque con Pegula había sido una reedición de la final del año pasado en Nueva York y esta vez Sabalenka pasó por muchos más apuros para derrotar a la jugadora local por 4-6, 6-3 y 6-4.

La bielorrusa Aryna Sabalenka festeja su triunfo sobre la local Jessica Pegula en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el jueves 4 de septiembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

Pegula tomó esta vez ventaja con el primer parcial empujada por los 23.000 aficionados de la cancha central. Tras una furiosa reacción de Sabalenka en el segundo parcial, Pegula tuvo cuatro break-points para igualar el marcador en el tercero. A diferencia de otras fatídicas noches en Nueva York, como su derrota en la final de 2023 ante Coco Gauff, Sabalenka manejó la presión con maestría y rebatió las oportunidades de quiebre con golpes de alta precisión.

“No sé cómo lo hice. Solo estaba rezando internamente y esperando lo mejor”, dijo después Sabalenka. “Tuve que trabajar muy duro para conseguir esta victoria. Ella jugó un tenis increíble como siempre”, reconoció la bielorrusa, que celebró con un sonoro rugido al concretar la victoria tras su tercer match-point. Sabalenka, de 27 años, no ha logrado este año ampliar su palmarés de tres títulos de Grand Slam. Anteriormente cayó en las finales del Abierto de Australia y Roland Garros y en las semifinales de Wimbledon.

“Quería desesperadamente darme otra oportunidad, otra final”, dijo ante la prensa. “Quiero demostrarme que aprendí esas duras lecciones y que puedo hacerlo mejor en las finales”, recalcó Sabalenka, que pugna también por ser la primera en repetir trofeo desde los tres seguidos de Serena Williams entre 2012 y 2014.

Anisimova frenó la resurrección de Osaka

La segunda semifinal deparó una dosis mayor de drama con el triunfo de Anisimova ante la japonesa Naomi Osaka por 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) y 6-3 tras casi tres horas de montaña rusa. Minutos antes de la una de la madrugada, el público pudo celebrar la presencia de una representante local en la final del sábado.

Anisimova, novena del ranking mundial, tendrá una segunda oportunidad de coronarse campeona de Grand Slam sólo 53 días después de ser avergonzada por Iga Swiatek en la final de Wimbledon por un doble 6-0. “Este torneo es tan importante para mí, ha sido un sueño desde siempre”, dijo Anisimova sobre el Abierto de Estados Unidos, donde siempre había caído antes de los octavos de final.

Amanda Anisimova, durante su partido ante la japonesa Naomi Osaka, por la semifinal del US Open femenino Yuki Iwamura� - AP�

A los 24 años, Anisimova explotó esta temporada en el circuito después de tomarse un tiempo fuera del tenis en 2023 por problemas vinculados con la salud mental. Frente a Osaka, otra tenista que paró su carrera por periodos de depresión, jugó un emocionante partido con un tenis de alta calidad y numerosos giros en el guión, con un total de 11 breaks.

Tras perder el primer set en un nervioso inicio, Anisimova impuso la potencia de su derecha con la confianza que le dio la revancha tomada el día anterior frente a Swiatek. Osaka, de 27 años, no logró culminar su mejor actuación en un Grand Slam desde su último título del Abierto de Australia de 2021.

Amanda Anisimova, de los Estados Unidos, durante el partido que le ganó a la japonesa Naomi Osaka CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La ex número uno mundial, que en agosto fue finalista del WTA 1000 de Canadá, está desplegando su mejor tenis desde que retomó la raqueta a principios de 2024 tras su maternidad. “Honestamente, no me siento triste”, afirmó ante la prensa. “Siento que hice lo mejor que pude. Es algo inspirador para mí, porque me hace querer entrenar e intentar mejorar (...) No puedo estar molesta conmigo misma”.

Con información de la agencia AFP.