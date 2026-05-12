Luciano Darderi venció a Alexander Zverev y avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma

El score final dio cuenta de un partido lleno de contrapuntos. Y detrás de esos números hubo un gran espectáculo, lleno de emociones, en el que Luciano Darderi derrotó a Alexander Zverev por 1-6, 7-6 (10) y 6-0 para avanzar a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma. En la próxima etapa, el italiano nacido en Villa Gesell se enfrentará con una de las últimas grandes apariciones del tenis masculino: el español Rafa Jódar.

Todo parecía encaminado para el tenista alemán, enfocado hacia una victoria casi burocrática. Tenía el marcador a su favor por 6-1 y 5-3, pero Darderi jugó con el corazón, extrajo fuerzas de su tanque de reserva y terminó llevándose el encuentro, que contó con una atmósfera impactante. El éxito de Darderi trajo un dato adicional, nada desdeñable: salvó cuatro pelotas de partido para concretar una remontada épica, que levantó las tribunas en el Foro Itálico.

✨ Darderi, el señor de las sutilezas en #Roma. 👏



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Sobre todo se vio su temple en esos cuatro puntos de match points que sacó adelante en el 5/6, 7/8, 8/9 y 9/10 del tie-break del segundo set, antes de igualar finalmente en su segunda oportunidad de set. Frente a un eléctrico público italiano, que no paró de alentar, Darderi redondeó la victoria ante el N° 3 del mundo y segundo preclasificado ante la ausencia de Carlitos Alcaraz, una victoria que terminó de bordar en dos horas y 25 minutos.

“Fue un partido muy duro. Al principio no me sentía muy bien físicamente. Con el 3-5 en el segundo set estaba acabado. Tuve una pequeña oportunidad en el segundo set, cuando mantuve mi saque para el 4-5, y luego el tie-break fue de mucha presión para ambos. No es fácil jugar aquí porque estoy un poco nervioso, pero fue realmente lindo. Fue una buena pelea mental de mi parte”, mencionó Darderi, que registró su primer triunfo ante un Top 10 en su sexto intento.

¿Y ESTO LUCIANO? ¡QUÉ LINDO ES EL TENIS, DARDERI! 🔥🔥



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“Gané gracias al público. No podés rendirte aquí. La gente me ayudó mucho y es un sueño estar en los cuartos de final. Es el torneo de mi vida”, apuntó, después de alentarse con insultos bien argentinos. El jugador de 24 años es el primer tenista, además de Jannik Sinner, en vencer a Zverev en un torneo Masters 1000 desde Shanghái en octubre pasado y espera continuar su racha contra Rafael Jodar en la ronda de los ocho mejores.

Darderi parecía derrotado cuando perdía ante Zverev por 1-6, 3-5 en el BNP Paribas Arena. El alemán había estado controlando el desarrollo con sus golpes limpios desde la línea de fondo, pero Darderi se negó a rendirse, recuperando el quiebre casi de la nada. Tras forzar el tie-break, el geselino rindió bajo presión.

La selfie de Luciano Darderi con sus allegados después de una victoria resonante ante el N° 3 del mundo ANDREAS SOLARO - AFP

En el primer punto de partido, Zverev dejó un revés en la red antes de que Darderi salvara el segundo punto de partido con un gran primer servicio. El italiano evitó el tercero cuando el alemán envió una derecha afuera y salvó el cuarto ejecutando una volea corta perfecta. El cinco veces campeón en el ATP Tour forzó entonces un set decisivo cuando Zverev cometió una costosa doble falta, para finalmente recibir un gran impulso anímico y lanzarse hacia la victoria con un último set ganado de manera contundente, con lujos incluidos.

En tanto, Sascha Zverev esbozó una queja externa en medio de la frustración de un partido que se le escapó de manera insólita: “Nunca he jugado en una cancha donde la calidad sea tan mala. Tengo punto de partido y la pelota salta por encima de mi cabeza. Tengo break point y la pelota desliza. Hoy debería haber ganado en dos sets. Esta es la peor cancha en la que he jugado. Junios, Futures o incluso de entrenamiento”.

Así, Darderi subió tres puestos hasta el número 17 en el ranking en vivo y frustró a Zverev, dos veces campeón en Roma, que buscaba su octava corona en un Masters 1000.