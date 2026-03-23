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Así está el ranking WTA 2026 actualizado: la clasificación mundial del tenis femenino al 23 de marzo
La lista tras la actualización oficial de cada lunes, con el Top-10 y las mejores argentinas en el Circuito, puesto por puesto
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El tenis femenino tiene disponible un nuevo ranking WTA 2026 actualizado esta semana y los nombres más fuertes del circuito siguen firmes en lo más alto. Aryna Sabalenka, Elena Rybakina y Iga Swiatek ocupan los tres primeros puestos, mientras que entre las argentinas la mejor ubicada es Solana Sierra, en el puesto 63. La clasificación resulta clave tanto para la Carrera de las WTA Finals (el torneo que cierra la temporada con las mejores ocho jugadoras). A continuación, el top 10 completo del ranking mundial y el listado de las argentinas que se mantienen entre las cien mejores en el circuito.
Top 10 del ranking WTA
- Aryna Sabalenka (Bielorrusia) – 11025 puntos
- Elena Rybakina (Kazajistán) – 7783 puntos
- Iga Swiatek (Polonia) – 7413 puntos
- Coco Gauff (Estados Unidos) – 6748 puntos
- Jessica Pegula (Estados Unidos) – 6678 puntos
- Amanda Anisimova (Estados Unidos) – 6180 puntos
- Jasmine Paolini (Italia) – 4232 puntos
- Elina Svitolina (Ucrania) – 4020 puntos
- Victoria Mboko (Canadá) – 3351 puntos
- Mirra Andreeva (Rusia) – 3066 puntos
Las tenistas argentinas mejor ubicadas
- 63 - Solana Sierra - 1000 puntos
- 167 - Maria Lourdes Carle - 436 puntos
- 180 - Julia Riera - 396 puntos
Cómo se calcula el ranking WTA y qué torneos son los más importantes
El ranking WTA 2026 se basa en un sistema acumulativo de 52 semanas. Este sistema de clasificación se introdujo el 3 de noviembre de 1975 y sigue utilizándose para determinar la participación en todos los torneos de singles y dobles. ¿Qué factores se utilizan para determinar la fórmula de clasificación? La clasificación de una jugadora se determina según los resultados en un máximo de 18 torneos.
Solo 29 mujeres llegaron en la historia a la cima en individuales, alcanzando el puesto número 1 del ranking mundial, y solo 15 ostentaron el título de número 1 mundial de la WTA al cierre del año.
Para las jugadoras individuales mejor clasificadas, el desglose de puntos de clasificación incluye lo siguiente:
- Los cuatro torneos del Grand Slam (Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open).
- Los seis mejores torneos WTA 1000 combinados: Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Toronto/Montreal, Cincinnati, Pekín
- Mejor WTA 1000 no combinado: Doha, Dubái, Wuhan
- Los siguientes siete mejores resultados de los torneos WTA 1000, WTA 500, WTA 250, WTA 125 e ITF
- Los puntos obtenidos en las Finales WTA contarán como un 19º torneo adicional (para las clasificadas).
¿Qué necesita una jugadora para aparecer en el Ranking WTA? Una jugadora debe ganar puntos de clasificación en al menos tres torneos o ganar un mínimo de 10 puntos de clasificación individuales en un torneo para poder entrar.
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