Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Miami 2026

Aryna Sabalenka y Coco Gauff superaron sus respectivos compromisos de semifinales y se verán las caras en la definición del Miami Open
- 3 minutos de lectura'
Este jueves se disputaron las semifinales del certamen individual femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2026, el cuarto torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de mujeres. De esta manera, quedaron definidas las dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo este domingo: Aryna Sabalenka y Coco Gauff. El enfrentamiento se disputa este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.
La primera en conseguir su boleto a la definición fue la anfitriona Gauff (4° del ranking WTA). Lo hizo tras vapulear a la checa Karolina Muchova (14°) por un doble 6-1 en apenas 1 hora y 29 minutos. Tiene dos trofeos de esta magnitud: Cincinnati 2023 y Pekín 2024. Sin embargo, quiere levantar la copa por primera vez en la “Ciudad Mágica”, donde nunca había superado los octavos de final.
Más tarde, la mejor tenista del mundo en la actualidad, Sabalenka (1°), venció a la kazaja Elena Rybakina (3°) por 6-4 y 6-3. Es la campeona en ejercicio del Masters 1000 de Miami, por lo que busca convertirse en la primera en defender el título desde que lo consiguió la australiana Ashleigh Barty en 2021. De consagrarse, sumará un nuevo Masters 1000 a su vitrina, en la que ya acumula tres de Madrid y Wuhan, y uno de Doha, Miami y Cincinnati.
El camino de Gauff hacia la final
- Segunda ronda: 3-6, 6-4 y 6-3 a la italiana Elisabetta Cocciaretto (44°).
- Tercera ronda: 3-6, 6-0 y 6-1 a la estadounidense Alycia Parks (105°)
- Octavos de final: 6-4, 3-6 y 6-2 a la rumana Sorana Cirstea (35°)
- Cuartos de final: 6-3, 1-6 y 6-3 a la suiza Belinda Bencic (12°)
- Semifinal: 6-1 y 6-1 a la checa Karolina Muchova (14°)
El camino de Sabalenka hacia la final
- Segunda ronda: 7-6 (5) y 6-4 a la estadounidense Ann Li (39°)
- Tercera ronda: 6-4 y 6-2 a la estadounidense Caty McNally (72°)
- Octavos de final: 6-3 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (26°)
- Cuartos de final: 6-4 y 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste (45°)
- Semifinal: 6-4 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina (3°)
Quien se consagre campeona este sábado, superará a su rival de turno en el historial entre ambas. Hasta el momento están igualadas, con seis victorias para cada una. La última vez que se vieron las caras fue en el Round 1 del WTA Finals Riyadh 2025, con triunfo de Sabalenka por 7-6 (5) y 6-2. De todos sus cruces, tres fueron en finales, y ahí Gauff tiene ventaja por 2 (US Open 2023 y Roland Garros 2025) a 1 (Madrid Open 2025).
Tabla de campeonas del Masters 1000 de Miami
- Serena Williams (Estados Unidos) - Ocho títulos
- Steffi Graf (Alemania) - Cinco
- Venus Williams (Estados Unidos) y Victoria Azarenka (Bielorrusia) - Tres
- Mónica Seles (Estados Unidos), Arantxa Sánchez Vicario (España), Martina Hingis (Suiza), Kim Clijsters (Bélgica) y Ashleigh Barty (Australia) - Dos
- Martina Navratilova (Estados Unidos), Chris Evert (Estados Unidos), Gabriela Sabatini (Argentina), Svetlana Kuznetsova (Rusia), Agnieszka Radwanska (Polonia), Johanna Konta (Reino Unido), Sloane Stephens (Estados Unidos), Iga Swiatek (Polonia), Petra Kvitová (República Checa), Danielle Collins (Estados Unidos) y Aryna Sabalenka (Bielorrusia) - Uno
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
- 1
Masters 1000 de Miami: partidos de hoy y cómo está el cuadro
- 2
Zverev, el rival de Cerúndolo en el Miami Open: un saque fulminante y un registro que le juega en contra al argentino
- 3
Arthur Fils, de estar ocho meses inactivo por una fractura a ganar en Miami tras levantar cuatro match points
- 4
Carlos Alcaraz, tras despedirse de Miami: entre el peligro del “aburrimiento” y el pedido de calma de Nadal