Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Miami 2026

Este jueves se disputaron las semifinales del certamen individual femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2026, el cuarto torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de mujeres. De esta manera, quedaron definidas las dos finalistas, que se disputarán mano a mano el trofeo este domingo: Aryna Sabalenka y Coco Gauff. El enfrentamiento se disputa este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, a partir de las 16 (horario argentino), con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La primera en conseguir su boleto a la definición fue la anfitriona Gauff (4° del ranking WTA). Lo hizo tras vapulear a la checa Karolina Muchova (14°) por un doble 6-1 en apenas 1 hora y 29 minutos. Tiene dos trofeos de esta magnitud: Cincinnati 2023 y Pekín 2024. Sin embargo, quiere levantar la copa por primera vez en la “Ciudad Mágica”, donde nunca había superado los octavos de final.

El desahogo de Coco Gauff tras llegar a la final del Masters 1000 de Miami por primera vez MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Más tarde, la mejor tenista del mundo en la actualidad, Sabalenka (1°), venció a la kazaja Elena Rybakina (3°) por 6-4 y 6-3. Es la campeona en ejercicio del Masters 1000 de Miami, por lo que busca convertirse en la primera en defender el título desde que lo consiguió la australiana Ashleigh Barty en 2021. De consagrarse, sumará un nuevo Masters 1000 a su vitrina, en la que ya acumula tres de Madrid y Wuhan, y uno de Doha, Miami y Cincinnati.

El camino de Gauff hacia la final

Segunda ronda : 3-6, 6-4 y 6-3 a la italiana Elisabetta Cocciaretto (44°).

: 3-6, 6-4 y 6-3 a la italiana Elisabetta Cocciaretto (44°). Tercera ronda : 3-6, 6-0 y 6-1 a la estadounidense Alycia Parks (105°)

: 3-6, 6-0 y 6-1 a la estadounidense Alycia Parks (105°) Octavos de final : 6-4, 3-6 y 6-2 a la rumana Sorana Cirstea (35°)

: 6-4, 3-6 y 6-2 a la rumana Sorana Cirstea (35°) Cuartos de final : 6-3, 1-6 y 6-3 a la suiza Belinda Bencic (12°)

: 6-3, 1-6 y 6-3 a la suiza Belinda Bencic (12°) Semifinal: 6-1 y 6-1 a la checa Karolina Muchova (14°)

El camino de Sabalenka hacia la final

Segunda ronda : 7-6 (5) y 6-4 a la estadounidense Ann Li (39°)

: 7-6 (5) y 6-4 a la estadounidense Ann Li (39°) Tercera ronda : 6-4 y 6-2 a la estadounidense Caty McNally (72°)

: 6-4 y 6-2 a la estadounidense Caty McNally (72°) Octavos de final : 6-3 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (26°)

: 6-3 y 6-4 a la china Zheng Qinwen (26°) Cuartos de final : 6-4 y 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste (45°)

: 6-4 y 6-4 a la estadounidense Hailey Baptiste (45°) Semifinal: 6-4 y 6-3 a la kazaja Elena Rybakina (3°)

Quien se consagre campeona este sábado, superará a su rival de turno en el historial entre ambas. Hasta el momento están igualadas, con seis victorias para cada una. La última vez que se vieron las caras fue en el Round 1 del WTA Finals Riyadh 2025, con triunfo de Sabalenka por 7-6 (5) y 6-2. De todos sus cruces, tres fueron en finales, y ahí Gauff tiene ventaja por 2 (US Open 2023 y Roland Garros 2025) a 1 (Madrid Open 2025).

Tabla de campeonas del Masters 1000 de Miami