Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Miami 2026

Jiri Lehecka, Arthur Fils, Alexander Zverev y Jannik Sinner superaron sus respectivos compromisos de cuartos de final y se consolidaron como los cuatro mejores
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Este jueves se disputaron los cuartos de final del certamen masculino del Masters 1000 de Miami 2026 y, de esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas. Los cruces serán así: Jiri Lehecka vs. Arthur Fils y Alexander Zverev vs. Jannik Sinner. Ambos partidos se llevarán a cabo este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, con transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.
El primero en meterse entre los cuatro mejores del segundo torneo de esta categoría en lo que va de la temporada de hombres fue el checo Lehecka (22° del ranking ATP), quien dejó en el camino a una de las revelaciones de esta edición, el español Martín Landaluce (151°), por 7-6 (1) y 7-5. Busca meterse en una final de Masters 1000 por primera vez, ya que su mejor actuación hasta el momento fue en Madrid 2024, cuando quedó eliminado en semifinales.
Luego llegó el turno del francés Fils (31°), que superó al local Tommy Paul (23°) en el cruce más parejo de los últimos días: fue 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-6 (6). Así, estiró su buen presente tras llegar a cuartos de final en Indian Wells. Nunca antes había llegado a la penúltima ronda de un certamen de esta magnitud. Cuenta con tres títulos en su palmarés: dos ATP 500 (Hamburgo y Tokio 2024) y un ATP 250 (Lyon 2023).
Posteriormente, el italiano Sinner (2°) superó sin inconvenientes al estadounidense Frances Tiafoe (20°) por un doble 6-2. Lo “negativo” para él es que aún consagrándose no podrá superar a Carlos Alcaraz, que quedó eliminado en la segunda ronda, en lo más alto del escalafón mundial. En su vitrina acumula seis Masters 1000, todos en diferentes sedes: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; París 2025; e Indian Wells 2026.
Por último, el alemán Zverev (4°) se deshizo sin problemas del argentino Francisco Cerúndolo (19°), a quien vapuleó por 6-1 y 6-2 en apenas 1 hora y 5 minutos. Persigue su octavo título de esta categoría y, a su vez, el primero en Miami, donde su mejor actuación hasta el momento fue el subcampeonato obtenido en 2018, cuando cayó en la final ante el local John Isner.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Miami
- Novak Djokovic (Serbia) y Andre Agassi (Estados Unidos) - Seis títulos
- Roger Federer (Suiza) - Cinco
- Pete Sampras (Estados Unidos) - Tres
- Andy Murray (Gran Bretaña), Andy Roddick (Estados Unidos) e Iván Lendl (Checoslovaquia) - Dos
- Daniil Medvedev (Rusia), Jannik Sinner (Italia), Carlos Alcaraz (España), Hubert Hurkacz (Polonia), Nikolay Davydenko (Rusia), John Isner (Estados Unidos), Richard Krajicek (Países Bajos), Thomas Muster (Austria), Marcelo Ríos (Chile), Michael Chang (Estados Unidos), Jim Courier (Estados Unidos), Miloslav Mecir Sr. (Serbia), Tim Mayotte (Estados Unidos), Mats Wilander (Suecia) y Jakub Mensik (República Checa) - Uno
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