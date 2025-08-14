Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Se disputaron siete de los ocho partidos de octavos programados y resta un cupo en la ronda de ocho jugadores que será para Ben Shelton o Jiri Lehecka
El Masters 1000 de Cincinnatti, que se desarrolla en Ohio, Estados Unidos; llegó a instancias decisivas con nueve tenistas que continúan en carrera por el título de los cuáles siete de ellos están en cuartos de final y los dos restantes todavía deben jugar entre sí por los octavos.
El duelo pendiente de la cuarta ronda es el de Ben Shelton (5°) vs. Jiri Lehecka (22°) y se desarrolla este jueves desde no antes de 17.30 (hora argentina) en el Grandstand. El ganador avanzará a cuartos y chocará vs. Alexander Zverev (3°), verdugo de Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono. El otro cruce de la parte baja del cuadro es Andrey Rublev (9°) vs. Carlos Alcaraz (2°). El ruso eliminó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3 mientras que el alemán hizo lo propio vs. Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono.
En la parte alta del cuadro quedaron emparejados en cuartos Jannik Sinner (1°) vs. Felix Auger-Aliassime (23°) y Terence Atmane (Q) vs. Holger Rune (7°), partidos que se desarrollan este jueves en el Court Central. El italiano, número 1 del ranking de la ATP y principal favorito al título, doblegó en octavos a Adrián Mannarino (Q) por 6-4 y 7-6 (4) mientras que el canadiense se impuso al italiano Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-3. El galo Atmane, en tanto, dio la sorpresa ante el estadounidense Taylor Fritz (4°) por 6-3, 5-7 y 6-3 en tanto que el danés Rune sacó a Frances Tiafoe (10°) por 6-4, 3-1 y abandono.
Cronograma y resultados de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Jannik Sinner (1°) a Adrián Mannarino (Q) por 6-4 y 7-6 (4).
- Felix Auger-Aliassime (23°) a Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-3.
- Terence Atmane (Q) a Taylor Fritz (4°) por 6-3, 5-7 y 6-3.
- Holger Rune (7°) a Frances Tiafoe (10°) por 6-4, 3-1 y abandono.
- Ben Shelton (5°) vs. Jiri Lehecka (22°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 17.30 en el Grandstand.
- Alexander Zverev (3°) a Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono.
- Andrey Rublev (9°) vs. Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3.
- Carlos Alcaraz (2°) a Luca Nardi (LL) por 6-1 y 6-4.
Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Jannik Sinner (1°) vs. Felix Auger-Aliassime (23°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 16 en el Court Central.
- Terence Atmane (Q) vs. Holger Rune (7°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 21.30 en el Court Central.
- Ben Shelton (5°) o Jiri Lehecka (22°) vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 15 de agosto.
- Andrey Rublev (9°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Viernes 15 de agosto.
Los encuentros del certamen se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnatti
- Roger Federer (Suiza) - 7
- Mats Wilander (Suecia) - 4
- Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 3
- Stefan Edberg (Suecia) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Harold Solomon (Estados Unidos) / - 2
