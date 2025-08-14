LA NACION

Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Se disputaron siete de los ocho partidos de octavos programados y resta un cupo en la ronda de ocho jugadores que será para Ben Shelton o Jiri Lehecka

Carlos Alcaraz está entre los ocho mejores tenistas del Masters 1000 de Cincinnati
Carlos Alcaraz está entre los ocho mejores tenistas del Masters 1000 de Cincinnati

El Masters 1000 de Cincinnatti, que se desarrolla en Ohio, Estados Unidos; llegó a instancias decisivas con nueve tenistas que continúan en carrera por el título de los cuáles siete de ellos están en cuartos de final y los dos restantes todavía deben jugar entre sí por los octavos.

El duelo pendiente de la cuarta ronda es el de Ben Shelton (5°) vs. Jiri Lehecka (22°) y se desarrolla este jueves desde no antes de 17.30 (hora argentina) en el Grandstand. El ganador avanzará a cuartos y chocará vs. Alexander Zverev (3°), verdugo de Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono. El otro cruce de la parte baja del cuadro es Andrey Rublev (9°) vs. Carlos Alcaraz (2°). El ruso eliminó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3 mientras que el alemán hizo lo propio vs. Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono.

En la parte alta del cuadro quedaron emparejados en cuartos Jannik Sinner (1°) vs. Felix Auger-Aliassime (23°) y Terence Atmane (Q) vs. Holger Rune (7°), partidos que se desarrollan este jueves en el Court Central. El italiano, número 1 del ranking de la ATP y principal favorito al título, doblegó en octavos a Adrián Mannarino (Q) por 6-4 y 7-6 (4) mientras que el canadiense se impuso al italiano Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-3. El galo Atmane, en tanto, dio la sorpresa ante el estadounidense Taylor Fritz (4°) por 6-3, 5-7 y 6-3 en tanto que el danés Rune sacó a Frances Tiafoe (10°) por 6-4, 3-1 y abandono.

Cronograma y resultados de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Jannik Sinner (1°) a Adrián Mannarino (Q) por 6-4 y 7-6 (4).
  • Felix Auger-Aliassime (23°) a Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-3.
  • Terence Atmane (Q) a Taylor Fritz (4°) por 6-3, 5-7 y 6-3.
  • Holger Rune (7°) a Frances Tiafoe (10°) por 6-4, 3-1 y abandono.
  • Ben Shelton (5°) vs. Jiri Lehecka (22°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 17.30 en el Grandstand.
  • Alexander Zverev (3°) a Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono.
  • Andrey Rublev (9°) vs. Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3.
  • Carlos Alcaraz (2°) a Luca Nardi (LL) por 6-1 y 6-4.
Jannik Sinner es el principal favorito al título en el Masters 1000 de Cincinnati
Jannik Sinner es el principal favorito al título en el Masters 1000 de Cincinnati

Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Jannik Sinner (1°) vs. Felix Auger-Aliassime (23°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 16 en el Court Central.
  • Terence Atmane (Q) vs. Holger Rune (7°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 21.30 en el Court Central.
  • Ben Shelton (5°) o Jiri Lehecka (22°) vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 15 de agosto.
  • Andrey Rublev (9°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Viernes 15 de agosto.
El cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Cincinnati
El cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Cincinnati

Los encuentros del certamen se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones del Masters 1000 de Cincinnatti

  • Roger Federer (Suiza) - 7
  • Mats Wilander (Suecia) - 4
  • Novak Djokovic (Serbia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) - 3
  • Stefan Edberg (Suecia) / Michael Chang (Estados Unidos) / Andy Roddick (Estados Unidos) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Harold Solomon (Estados Unidos) / - 2
