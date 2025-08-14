Así quedó el cuadro de cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025

El Masters 1000 de Cincinnatti, que se desarrolla en Ohio, Estados Unidos; llegó a instancias decisivas con nueve tenistas que continúan en carrera por el título de los cuáles siete de ellos están en cuartos de final y los dos restantes todavía deben jugar entre sí por los octavos.

El duelo pendiente de la cuarta ronda es el de Ben Shelton (5°) vs. Jiri Lehecka (22°) y se desarrolla este jueves desde no antes de 17.30 (hora argentina) en el Grandstand. El ganador avanzará a cuartos y chocará vs. Alexander Zverev (3°), verdugo de Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono. El otro cruce de la parte baja del cuadro es Andrey Rublev (9°) vs. Carlos Alcaraz (2°). El ruso eliminó al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3 mientras que el alemán hizo lo propio vs. Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono.

En la parte alta del cuadro quedaron emparejados en cuartos Jannik Sinner (1°) vs. Felix Auger-Aliassime (23°) y Terence Atmane (Q) vs. Holger Rune (7°), partidos que se desarrollan este jueves en el Court Central. El italiano, número 1 del ranking de la ATP y principal favorito al título, doblegó en octavos a Adrián Mannarino (Q) por 6-4 y 7-6 (4) mientras que el canadiense se impuso al italiano Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-3. El galo Atmane, en tanto, dio la sorpresa ante el estadounidense Taylor Fritz (4°) por 6-3, 5-7 y 6-3 en tanto que el danés Rune sacó a Frances Tiafoe (10°) por 6-4, 3-1 y abandono.

Cronograma y resultados de los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Jannik Sinner (1°) a Adrián Mannarino (Q) por 6-4 y 7-6 (4).

a Adrián Mannarino (Q) por 6-4 y 7-6 (4). Felix Auger-Aliassime (23°) a Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-3.

a Benjamin Bonzi por 6-4 y 6-3. Terence Atmane (Q) a Taylor Fritz (4°) por 6-3, 5-7 y 6-3.

a Taylor Fritz (4°) por 6-3, 5-7 y 6-3. Holger Rune (7°) a Frances Tiafoe (10°) por 6-4, 3-1 y abandono.

a Frances Tiafoe (10°) por 6-4, 3-1 y abandono. Ben Shelton (5°) vs. Jiri Lehecka (22°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 17.30 en el Grandstand.

Alexander Zverev (3°) a Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono.

a Karen Khachanov (14°) por 7-5, 3-1 y abandono. Andrey Rublev (9°) vs. Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3.

vs. Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3. Carlos Alcaraz (2°) a Luca Nardi (LL) por 6-1 y 6-4.

Jannik Sinner es el principal favorito al título en el Masters 1000 de Cincinnati DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cronograma de los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati

Jannik Sinner (1°) vs. Felix Auger-Aliassime (23°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 16 en el Court Central.

Terence Atmane (Q) vs. Holger Rune (7°) - Jueves 14 de agosto desde no antes de 21.30 en el Court Central.

Ben Shelton (5°) o Jiri Lehecka (22°) vs. Alexander Zverev (3°) - Viernes 15 de agosto.

Andrey Rublev (9°) vs. Carlos Alcaraz (2°) - Viernes 15 de agosto.

El cuadro del torneo masculino del Masters 1000 de Cincinnati ATP

Los encuentros del certamen se transmiten en vivo por TV a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y a través de la plataforma digital Disney+ Premium.

