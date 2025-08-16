Así quedó el cuadro de semifinales del Masters 1000 de Cincinnati 2025

Este viernes concluyeron los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, el séptimo torneo masculino de esta categoría en lo que va de la temporada. De esta manera, quedaron definidos los cuatro semifinalistas del certamen con los tres mejores del mundo y un tapado que ocupa el 136° lugar del ranking ATP. Los cruces serán así: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vs. Térence Atmane. Ambos se llevarán a cabo este sábado.

El primero en acceder a la instancia de los cuatro mejores fue el italiano Sinner (1°), quien vapuleó al canadiense Félix Auger-Aliassime (28°) por 6-0 y 6-2. El ganador del Australian Open y Wimbledon 2025 definitivamente recuperó su mejor versión tras la suspensión por doping que lo alejó de las canchas durante tres meses. Así, buscará quedarse con el título que consiguió en la última edición para convertirse en el primero en defender su condición de campeón en Cincinnati en los últimos 10 años. ¿El último en hacerlo? Roger Federer en 2014 y 2015.

El italiano Jannik Sinner fue campeón de la última edición y sueña con defender el título DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego llegó el turno del francés Atmane (136°), la gran revelación de este año. Esta semana sorprendió al mundo: llegó al cuadro principal desde la clasificación y venció a dos Top 10 por primera vez en su carrera: al estadounidense Taylor Fritz (cuarto) en octavos de final y el danés Holger Rune (noveno) en cuartos por 6-2 y 6-3. En Cincinnati ya ganó más dinero (US$ 332.160) que en todo el año (US$ 310.376). Y un dato más: inició el torneo como 136° del mundo y ya está en el Top 70 gracias a sus triunfos.

Posteriormente, el español Alcaraz (2°) eliminó al ruso Andrey Rublev (11°) por 6-3, 4-6 y 7-5. El murciano de 22 años persigue su octavo Masters 1000 que, a su vez, sería el primero en Cincinnati, donde jugó la final en 2023 y perdió ante el serbio Novak Djokovic. Este año ganó Roland Garros, el ATP 500 de Róterdam y el Masters 1000 de Montecarlo y Roma, además de ser subcampeón del ATP 500 de Barcelona.

Carlos Alcaraz quiere quedarse con el Masters 1000 de Cincinnati por primera vez en su carrera DYLAN BUELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por último, el alemán Zverev (3°) dejó en el camino al norteamericano Ben Shelton (6°), campeón del Masters 1000 de Montreal hace apenas dos semanas, por un contundente doble 6-2. Ganó este torneo en 2021, edición en la que derrotó en la final a Rublev. Además, sueña con ganar su noveno Masters 1000 tras consagrarse dos veces en Roma y Madrid, y una en Montreal, París y, justamente, Cincinnati.

