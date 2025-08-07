Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Montreal 2025

Este miércoles se disputaron las semifinales femeninas del Masters 1000 de Montreal 2025 y, de esta manera, ya se conoce a las dos finalistas: Naomi Osaka (ex N°1 y actual 49 del ranking WTA) y Victoria Mboko (85°). El partido definitorio se disputa este jueves a las 19 (horario argentino) en el court central del IGA Stadium y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del plan Premium de la plataforma Disney+.

La primera en meterse en la definición fue la canadiense Mboko, quien dio la sorpresa ante la kazaja Elena Rybakina (12°) y la derrotó por 1-6, 7-5 y 7-6 (4). En su propia casa, donde vive desde niña luego de que sus padres, quienes huyeron del régimen autoritario de la República Democrática del Congo a fines de los ‘90, dejaran Estados Unidos -país donde nació Victoria en 2006- en busca de mejores oportunidades familiares, hizo historia. Es la primera vez que llega a esta instancia en un Masters 1000.

La canadiense Victoria Mboko hace historia en Canadá y sueña con ganar su primer Masters 1000 Christinne Muschi - The Canadian Press

Luego llegó el turno de la japonesa Osaka, que se tomó revancha de la final perdida en el WTA 250 de Auckland a principios de este año y venció a la danesa Clara Tauson (19°) por 6-2 y 7-6 (7). Así, mantiene viva la ilusión de ganar el tercer torneo de esta categoría en su carrera tras lo hecho en Indian Wells 2018 y Pekín 2019. Nunca había superado los cuartos de final en territorio canadiense, por lo que, rota esa estadística, sueña con levantar un trofeo luego de más de cuatro años (lo hizo por última vez en Australian Open 2021).

El camino de Mboko hacia la final

Primera ronda : 7-5 y 6-3 a la australiana Kimberly Birrell (79°)

: 7-5 y 6-3 a la australiana Kimberly Birrell (79°) Segunda ronda : 6-2 y 6-3 a la estadounidense Sofia Kenin (27°)

: 6-2 y 6-3 a la estadounidense Sofia Kenin (27°) Tercera ronda : 1-6, 6-3 y 6-0 a la checa Marie Bouzkova (39°)

: 1-6, 6-3 y 6-0 a la checa Marie Bouzkova (39°) Octavos de final : 6-1 y 6-4 a la estadounidense Coco Gauff (2°)

: 6-1 y 6-4 a la estadounidense Coco Gauff (2°) Cuartos de final : 6-4 y 6-2 a la española Jéssica Bouzas Maneiro (51°)

: 6-4 y 6-2 a la española Jéssica Bouzas Maneiro (51°) Semifinal: 1-6, 7-5 y 7-6 (4) a la kazaja Elena Rybakina (12°)

El camino de Osaka hacia la final

Primera ronda : 6-4 y 6-2 a la canadiense Ariana Arseneault (515°)

: 6-4 y 6-2 a la canadiense Ariana Arseneault (515°) Segunda ronda : 4-6, 7-6 (6) y 6-3 a la rusa Liudmila Samsonova (16°)

: 4-6, 7-6 (6) y 6-3 a la rusa Liudmila Samsonova (16°) Tercera ronda : 6-2 y 6-4 a la letona Jelena Ostapenko (26°)

: 6-2 y 6-4 a la letona Jelena Ostapenko (26°) Octavos de final : 6-1 y 6-0 a la letona Anastasia Sevastova (386°)

: 6-1 y 6-0 a la letona Anastasia Sevastova (386°) Cuartos de final : 6-2 y 6-2 a la ucraniana Elena Svitolina (13°)

: 6-2 y 6-2 a la ucraniana Elena Svitolina (13°) Semifinal: 6-2 y 7-6 (7) a la danesa Clara Tauson (19°)

Máximas ganadoras del Masters 1000 femenino de Canadá