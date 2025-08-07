Así quedó conformada la final femenina del Masters 1000 de Montreal 2025

La canadiense Victoria Mboko, N°85 del ranking WTA, y la japonesa Naomi Osaka, la 49, superaron sus compromisos de semifinales y se enfrentarán en la definición
- 3 minutos de lectura'
Este miércoles se disputaron las semifinales femeninas del Masters 1000 de Montreal 2025 y, de esta manera, ya se conoce a las dos finalistas: Naomi Osaka (ex N°1 y actual 49 del ranking WTA) y Victoria Mboko (85°). El partido definitorio se disputa este jueves a las 19 (horario argentino) en el court central del IGA Stadium y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del plan Premium de la plataforma Disney+.
La primera en meterse en la definición fue la canadiense Mboko, quien dio la sorpresa ante la kazaja Elena Rybakina (12°) y la derrotó por 1-6, 7-5 y 7-6 (4). En su propia casa, donde vive desde niña luego de que sus padres, quienes huyeron del régimen autoritario de la República Democrática del Congo a fines de los ‘90, dejaran Estados Unidos -país donde nació Victoria en 2006- en busca de mejores oportunidades familiares, hizo historia. Es la primera vez que llega a esta instancia en un Masters 1000.
Luego llegó el turno de la japonesa Osaka, que se tomó revancha de la final perdida en el WTA 250 de Auckland a principios de este año y venció a la danesa Clara Tauson (19°) por 6-2 y 7-6 (7). Así, mantiene viva la ilusión de ganar el tercer torneo de esta categoría en su carrera tras lo hecho en Indian Wells 2018 y Pekín 2019. Nunca había superado los cuartos de final en territorio canadiense, por lo que, rota esa estadística, sueña con levantar un trofeo luego de más de cuatro años (lo hizo por última vez en Australian Open 2021).
El camino de Mboko hacia la final
- Primera ronda: 7-5 y 6-3 a la australiana Kimberly Birrell (79°)
- Segunda ronda: 6-2 y 6-3 a la estadounidense Sofia Kenin (27°)
- Tercera ronda: 1-6, 6-3 y 6-0 a la checa Marie Bouzkova (39°)
- Octavos de final: 6-1 y 6-4 a la estadounidense Coco Gauff (2°)
- Cuartos de final: 6-4 y 6-2 a la española Jéssica Bouzas Maneiro (51°)
- Semifinal: 1-6, 7-5 y 7-6 (4) a la kazaja Elena Rybakina (12°)
El camino de Osaka hacia la final
- Primera ronda: 6-4 y 6-2 a la canadiense Ariana Arseneault (515°)
- Segunda ronda: 4-6, 7-6 (6) y 6-3 a la rusa Liudmila Samsonova (16°)
- Tercera ronda: 6-2 y 6-4 a la letona Jelena Ostapenko (26°)
- Octavos de final: 6-1 y 6-0 a la letona Anastasia Sevastova (386°)
- Cuartos de final: 6-2 y 6-2 a la ucraniana Elena Svitolina (13°)
- Semifinal: 6-2 y 7-6 (7) a la danesa Clara Tauson (19°)
Máximas ganadoras del Masters 1000 femenino de Canadá
- Chris Evert (Estados Unidos) y Mónica Seles (Estados Unidos) - Cuatro títulos cada una
- Serena Williams (Estados Unidos), Simona Halep (Rumania) y Martina Navratilova (Checoslovaquia) - Tres cada una
- Arantxa Sánchez Vicario (España), Steffi Graff (Alemania), Martina Hingis (Suiza), Justine Henin (Bélgica), Amelie Mauresmo (Francia) y Jessica Pegula (Estados Unidos) - Dos cada una
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Masters 1000 de Canadá
Juegan por el título. Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Toronto 2025
La TV del jueves. San Lorenzo-Vélez por el torneo Clausura, la final del Masters 1000 de Toronto y acción en Cincinnati
En Canadá. Estaba match-point abajo, pero venció a Zverev y en Toronto jugará una final de Masters 1000 después de siete años
- 1
Solana Sierra volvió al circuito con un triunfo después de su gran actuación en Wimbledon
- 2
Así quedó el cuadro femenino de semifinales del Masters 1000 de Montreal 2025
- 3
El US Open entregará el mayor premio económico de la historia del tenis
- 4
Karen Khachanov salvó un match-point, le ganó a Alexander Zverev y avanzó a la final en Toronto