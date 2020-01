ATP Cup. El tenso momento entre Schwartzman y Medvedev por un festejo del ruso

El cruce entre Diego Schwartzman y Daniil Medvedev Crédito: @Stroppa_Del

9 de enero de 2020 • 07:51

La serie entre Argentina y Rusia, por la ATP Cup, tuvo un pico de alta tensión en el partido que enfrenta a Diego Schwartzman y Daniil Medvedev. Justo en el instante que se llevó el primer parcial por 6-4, el ruso desató un festejo cerca del argentino y de inmediato fue sancionado con un warning de parte del umpire, el marroquí Mohamed Lahyani.

Pero la situación no quedó ahí: cuando ambos jugadores se dirigían a sus respectivos bancos, cruzaron miradas y Schwartzman le dijo "bobo", con evidentes signos de contrariedad. Allí en el descanso, el Peque se quejó luego por la actitud tomada por el ruso, que ya ha protagonizado momentos polémicos. Enseguida fue calmado por los compañeros del equipo argentino.

En el último US Open, Medvedev tuvo problemas con el público neoyorquino, que lo abucheó en los partidos contra Feliciano López y el alemán Dominik Koepfer. El ruso se puso a la gente en contra al maltratar a un ball boy y se mostró desafiante en su discurso después de ganar, cuando señaló con ironía: "La energía que me dieron esta noche me dio la victoria. Si no fuera por ustedes no ganaba, porque estaba cansado y con calambres. Quiero que todos sepan, cuando se vayan a dormir, que gané gracias a ustedes. Cuanto más lo hagan, más voy a ganar".

Después de recibir una multa de 9000 dólares por el gesto contra el alcanzapelotas, reconoció: "Necesito ser una mejor persona en la cancha. Para ser honesto, fui un idiota".

La advertencia para Daniil Medvedev de parte del umpire Crédito: @Stroppa_Del

En ese mismo torneo, Schwartzman ganó el premio a la caballerosidad deportiva, una mención que es otorgada a los jugadores que mejor demuestran la excelencia en el espíritu deportivo a lo largo de la serie de torneos norteamericanos que abarcan un mes y culmina en Flushing Meadows. Asimismo, el Peque fue nominado al premio ATP a la caballerosidad durante toda la temporada, pero el galardón quedó para Rafael Nadal.