Canadá campeón de la ATP Cup: una nación emergente que dio su primer gran golpe

Nunca había ganado. Aunque sus ascendentes jugadores amenazaban con dar un golpe en los últimos años, jamás tuvieron la constancia para conquistar un título. Pero el día llegó: Canadá venció en la final a España y se consagró campeón de la ATP Cup. Conquistó así su primer título por equipos en el tenis grande, en el certamen que se disputa en Sydney. Un logro de menor impacto que la Copa Davis, pero que deja una clara advertencia respecto del crecimiento de un país emergente en el tenis, con dos singlistas formidables.

La victoria le da un impulso notable al tenis canadiense, que tiene un potencial de crecimiento indisimulable. Su desarrollo en este certamen lo sostuvieron dos jugadores pero que ya pisan fuerte en el circuito y merodean el top ten: Felix Auger-Aliassime (11° y 21 años) y Denis Shapovalov (14° y 22) .

Al igual que en la Copa Davis 2019, la final entre España y Canadá fue toda una señal para estos dos jóvenes que poco a poco consolidan su madurez y se animan a dar un paso más. Que observan que la ATP está en plena reconstrucción. Que el dominio de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic no es para siempre. Que hay lugar para ellos.

El plan, durante toda la semana fue el mismo: si los singlistas ganaban sus partidos, había posibilidades para que Steven Diez (275°) y Brayden Schnur (238°) se den el gusto de jugar. Pero eso sólo ocurrió en el encuentro con Alemania.

Denis Shapovalov superó a Pablo Carreño Busta en la final JEREMY NG - AFP

El comienzo del torneo, con una derrota contundente ante los Estados Unidos (0-3 ante John Isner y Taylor Fritz), condicionó un poco las esperanzas. Era el comienzo de la temporada para todos. Aunque la serie estaba definida, Auger-Aliassime y Shapovalov jugaron el dobles juntos, para comenzar a sentirse en sintonía.

Pero eso no fue todo. Ante Gran Bretaña, Shapovalov perdió con Daniel Evans. Cuatro derrotas seguidas para abrir el torneo. Pero se recuperó Auger-Aliassime (venció a Cameron Norrie), ganaron el dobles y se beneficiaron con la caída de Estados Unidos ante Alemania.

Justamente ante los alemanes, en la última jornada, se jugaron la clasificación para las semifinales. El triunfo de Auger-Aliassime sobre el número 3 del mundo, Alexander Zverev fue el que les cambió la mentalidad . El que íntimamente les hizo saber que era el momento, el que les dio el convencimiento.

Felix Auger-Aliassime le ganó a Roberto Bautista y le dio el punto decisivo a Canadá contra España MUHAMMAD FAROOQ - AFP

En las semifinales, otra vez Rusia. Igual que en la Davis 2019. Los dos singlistas tuvieron que sufrir hasta el final para quebrar a Daniil Medvedev (10-7 en el super tie break). Y para completar la perfecta revancha, llegó España. Sin Rafael Nadal, Shapovalov dio cuenta de Carreño Busta por 6-4 y 6-3 y esta vez Auger-Aliassime le torció el brazo a Bautista Agut por 7-6 (7-3) y 6-3 (había perdido en aquella final). Ya no fue necesario jugar el dobles.

Auger-Aliassime, le agradeció a su compañero por la victoria. “Si no fuera por Denis durante los últimos dos días no estaríamos aquí. Me gustaría felicitarlo. Estuvo increíble”, afirmó. Y argumentó: “Había perdido las últimas veces ante Carreño y hoy ganó en sets corridos. No fue fácil, pero por la manera en la que ganó, tiene todo el mérito”.

El corazón del equipo está construido desde el sacrificio y el deseo de superación de la inmigaración. Shapovalov nació en Israel. Su papá es de Rusia y su mamá de Ucrania. Cuando Dennis no había cumplido un año se mudaron a Canadá. Allí su mamá, Tessa, abrió un club de tenis. No hace falta explicar mucho más el crecimiento del jugador. El papá de Auger-Aliassime es togolés. Desde muy chico se mudó a Canadá y allí conoció a Marie, con quien tuvo su primer hijo hace 21 años.

Locura: Felix Auger-Aliassime ya venció a Roberto Bautista y Canadá se consagró campeón de la ATP Cup MUHAMMAD FAROOQ - AFP

Son jóvenes, pero ya dieron muestras de que si consiguen regularidad pueden hacer cosas importantes. Y la bandera de Canadá les dio una gran alegría para convencerse de que pueden dar un golpe sobre la mesa del circuito.

Campeones con el nuevo formato y los máximos ganadores

La vieja Copa de las Naciones de Dusseldorf comenzó a jugarse en 1978. Este nuevo formato se desarrolla desde 2020 en Sydney. El primer ganador del torneo en la modalidad moderna fue Serbia (20) y el segundo Rusia (21). Para Canadá es el primer título de la historia. El máximo ganador de este certamen es Alemania, que fue local en la mayor parte de la competencia, con cinco títulos. Con cuatro conquistas lo siguen Argentina, Estados Unidos, España, Suecia y Serbia.